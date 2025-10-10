Nemiga, noktiurnai ir muzika iš dangaus, kalbanti daugiau už žodžius

Tai ne tik muzikinis darbas, bet ir emocinis pasakojimas, kuriame susipina švelnios melodijos, gili tekstinė refleksija ir nuoširdus ryšys su klausytoju. Naujasis albumas – tai iš kosmoso ateinanti energija svajoti ir kurti grožį.
„Laikas nuo laiko rasdavosi dainos – kartais iš eilėraščio, kartais iš vidinės būsenos. Atėjo metas jas sujungti į vieną pasakojimą. Nors kai kurios dainos gali atrodyti asmeniškos, jos iš tiesų kalba apie tai, ką daugelis atpažins savyje“, – sakė J.Stanislovaitis.
Albume skamba 14 kūrinių – tiek autorinių, tiek sukurtų pagal Tado Žvirinskio, Ilzės Butkutės, Dariaus Žvirblio ir Tomo Šileikos tekstus. Pastarasis ne tik prisidėjo žodžiais, bet ir paskatino atnaujinti kūrybinį džiaugsmą.
Albumo pavadinimas „Nemiga ir noktiurnai“ pasirinktas neatsitiktinai – jis simbolizuoja nuoširdžius pokalbius, vykstančius prieš užmiegant, kai žmonės dalijasi svajonėmis ir mintimis. Tai kvietimas į intymų, muzikinį dialogą.
Scenoje kūrėją lydi Mantas Macijauskas (mušamieji), Martynas Vaičekauskas (akordeonas, klavišiniai, keytara) ir Skaistė Žižytė (altas).
Kartu su grupe J.Stanislovaitis surengs ir koncertinę turnė, kurios metu skambės ne tik naujojo albumo dainos, bet ir pasaulyje žinomos melodijos, interpretuojamos naujai. Tad subtiliai derės akustinis pop rokas ir dainuojami poezija, kur jausmingi tekstai, šiltas vokalas ir originalus skambesys kurs ypatingą atmosferą.
„Norime sukurti svajingą, net kosminę aplinką, kurioje žmonės galėtų pasvajoti ir susikaupti, pailsėti. Tikimės, kad iš koncerto jie išeis pasikrovę geros energijos ir motyvuoti kurti kažką gražaus“, – mintimis dalijosi kūrėjas.
Svarbiausia albumo idėja – priminti, kad muzika gali keisti pasaulį, nes ji keičia mąstymą. Tai ne tik pramoga, bet ir kelias į gilesnį ryšį su savimi bei kitais – mintis, kuri ryškiai atsispindi J.Stanislovaičio ir grupės albume „Nemiga ir noktiurnai“.
dainuojamoji poezijanaujas albumasJustinas Stanislovaitis
