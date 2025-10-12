FOTO Trakų amatų centras 10-ies metų veiklos progą surengė dirbtuves

Dirbtuvėse visi dūzgė. Gintaro amuletus lankytojai kūrė su tautodailininkais Rolandu ir Algina Žalimais. Juostų paslaptimis dalinosi tradicinė amatininkė ir tautodailininkė Ramunė Petkevičienė.
Medžio angelų – gaminimo subtilybes atskleidė amato meistrė Dalia Ališauskienė. Tekstilės mylėtojai su tautodailininke Liucija Pavlovska siuvo rudeniškus tekstilinius moliūgėlius.
Po kūrybinių veiklų, šventės dalyviai buvo pakviesti į kulinarinio paveldo degustaciją. Tai buvo ideali proga paskanauti autentiškų Trakų krašto kulinarinių šedevrų.
Degustacijos metu Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė Dominyka Semionovė pristatė amato puoselėtojus ir kulinarinio paveldo atstovus. Buvo siūloma paragauti tradicinių amatininkų gaminių: Algio ir Reginos Sinkevičių šviežiai pagamintų sūrių, šventinis šakotis, keptas Vilijos Vaitulionienės, ir šimtalapis – Majos Ščuckienės. Renginyje neapsieina be karštų kibinų, o visa tai buvo patiekta su šildančia karšta Trakų arbata.
Visi, atėję švęsti, kurti ir ragauti, džiaugėsi nuoširdžia atmosfera ir galimybe artimiau susipažinti su krašto tradicijomis, o kiekvienas išėjo pilnom saujom dovanų, kurias patys ir pasigamino.