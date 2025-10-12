Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
KultūraMeno pulsas

FOTO Trakų amatų centras 10-ies metų veiklos progą surengė dirbtuves

2025 m. spalio 12 d. 21:27
Trakų krašto tradicinių amatų centras (Karaimų g. 41) minėjo savo 10-ies metų veiklos sukaktį ir ta proga kvietė besidominčius amatais į dirbtuves ir degustacijas. Šventės dalyviai turėjo galimybę pasinerti į kūrybos procesą ir patys pasigaminti suvenyrų, pranešime žiniasklaidai dalijasi Trakų krašto tradicinių amatų centras.
Daugiau nuotraukų (42)
Dirbtuvėse visi dūzgė. Gintaro amuletus lankytojai kūrė su tautodailininkais Rolandu ir Algina Žalimais. Juostų paslaptimis dalinosi tradicinė amatininkė ir tautodailininkė Ramunė Petkevičienė.
Medžio angelų – gaminimo subtilybes atskleidė amato meistrė Dalia Ališauskienė. Tekstilės mylėtojai su tautodailininke Liucija Pavlovska siuvo rudeniškus tekstilinius moliūgėlius.
Po kūrybinių veiklų, šventės dalyviai buvo pakviesti į kulinarinio paveldo degustaciją. Tai buvo ideali proga paskanauti autentiškų Trakų krašto kulinarinių šedevrų.
Degustacijos metu Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė Dominyka Semionovė pristatė amato puoselėtojus ir kulinarinio paveldo atstovus. Buvo siūloma paragauti tradicinių amatininkų gaminių: Algio ir Reginos Sinkevičių šviežiai pagamintų sūrių, šventinis šakotis, keptas Vilijos Vaitulionienės, ir šimtalapis – Majos Ščuckienės. Renginyje neapsieina be karštų kibinų, o visa tai buvo patiekta su šildančia karšta Trakų arbata.
Visi, atėję švęsti, kurti ir ragauti, džiaugėsi nuoširdžia atmosfera ir galimybe artimiau susipažinti su krašto tradicijomis, o kiekvienas išėjo pilnom saujom dovanų, kurias patys ir pasigamino.
tradiciniai amataiTrakaikulinarinis paveldas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.