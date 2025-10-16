Rolando Rastausko palaikų pelenai išbarstyti Venecijoje

Ši simbolinė vieta pasirinkta neatsitiktinai – Venecija užėmė svarbią vietą rašytojo kūryboje ir asmeniniame gyvenime. R. Rastauskas buvo glaudžiai susijęs su šiuo miestu, kuriam paskyrė pirmąją savo prozos knygą „Venecija tiesiogiai“.
Pelenai buvo išbarstyti Atminties sode – specialioje San Mikelės kapinių dalyje – minint rašytojo gimimo metines.
San Mikelės kapinės yra istorinė Venecijos kapinių sala, kurioje amžinojo poilsio atgulė daugybė pasaulinio garso menininkų ir intelektualų.
palaikaipelenaiRolandas Rastauskas
