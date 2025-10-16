Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rolando Rastausko palaikų pelenai išbarstyti Venecijoje

2025 m. spalio 16 d. 15:57
Spalio 13 dieną, minint išėjusiojo gimtadienį, šeimos ir artimųjų iniciatyva dalis rašytojo, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Rolando Rastausko palaikų pelenų buvo išbarstyta Venecijoje, San Mikelės kapinėse, dar vadinamose „Mirusiųjų sala“. 
Ši simbolinė vieta pasirinkta neatsitiktinai – Venecija užėmė svarbią vietą rašytojo kūryboje ir asmeniniame gyvenime. R. Rastauskas buvo glaudžiai susijęs su šiuo miestu, kuriam paskyrė pirmąją savo prozos knygą „Venecija tiesiogiai“. 
Pelenai buvo išbarstyti Atminties sode – specialioje San Mikelės kapinių dalyje – minint rašytojo gimimo metines. 
San Mikelės kapinės yra istorinė Venecijos kapinių sala, kurioje amžinojo poilsio atgulė daugybė pasaulinio garso menininkų ir intelektualų.
