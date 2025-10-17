Apdovanoti „Nepatogaus kino“ geriausieji, festivalis tęsiasi toliau

Filmai – atradimai
„Nepatogaus kino“ Atradimų konkursinėje programoje nugulė pirmąjį arba antrąjį filmą sukūrusių režisierių darbai, o nugalėtoju tarptautinė šio konkurso žiuri paskelbė filmą „Šviesi ateitis“.
„Tai – tikras brangakmenis <...> Pasitelkdama archyvinius vaizdus ir balsus iš 1989 m. Šiaurės Korėjoje vykusio socialistinio Pasaulio jaunimo ir studentų festivalio, Rumunijos kino kūrėja Andra MacMasters sukūrė gaivų, provokuojantį ir daugiasluoksnį filmą. Jis verčia susimąstyti, kaip praeities totalitarinė propaganda dar ir šiandien tebeformuoja naratyvus <...> Šis filmas perspėja nepasiduoti populistinėms iliuzijoms ir palieka vilties šviesiai ateičiai“, – įteikdama apdovanojimą sakė žiuri.
Specialųjį paminėjimą atradimų konkursinės programos žiuri šiemet skyrė net dviems filmams: Beirute krentant bomboms klestinčią botokso kliniką fiksavusiam filmui „Botokso minos“ (rež. Omar Mismar) ir vienišą berniuko pasaulį Kinijos kalnuose atveriančiai dokumentikai „Visados“ (rež. Deming Chen). Šios programos filmus vertino režisieriai Simon Mozgovyi ir Romas Zabarauskas bei poveikio (impact) prodiuserė Vivian Schröder.
Didžiausio poveikio filmai
Poveikio konkursinei programai „Nepatogus kinas“ atrinko filmus, nagrinėjančius esmines politines problemas. Žiuri sprendimu, nugalėtoju šiemet tapo režisierės Hind Meddeb filmas „Sudanai, atminki mus“.
„Tai filmas, turintis labai gražią sielą. Jis pasakoja apie gražius žmones, kurie visa širdimi myli savo žemę. <...> Jis taip pat pasakoja apie laisvę ir jos kainą. <...> Filmo veiksmas vyksta Rytų Afrikoje, tačiau jūs pamatysite šių žmonių giminystę su tais, kurie išėjo prieš neteisybę į Tahriro aikštę Kaire, Taksimą Stambule, Maidano aikštę Kijeve, Rustavelio gatvę Tbilisyje ir kitose pasaulio vietose. Šiuos žmones reikia prisiminti, nes jie krauju sumokėjo už laisvę savo šalyse“, – skelbdama nugalėtoją sakė žiuri.
Specialaus žiuri paminėjimo nusipelnė režisierės Monicos Strømdahl filmas „Pigių viešbučių Amerika“, pasakojantis apie dvylikamečio gyvenimą viešbutyje su priklausomybėje paskendusiais tėvais. Poveikio konkursinės programos filmus vertino režisieriai Ivan Sautkin ir Tommy Gulliksen bei prodiuseris, programų sudarytojas Charlie Phillips.
Geriausi filmai apie gamtą ir žmogų
Žaliosios konkursinės „Nepatogaus kino“ programos filmai kasmet pasakoja apie reiškinius, vietas, žmones ir kitas būtybes, kurių istorijos leidžia naujai pamatyti ekologinius iššūkius ir jų sprendimo būdus. Šio konkurso nugalėtoju šiemet tapo režisieriaus Petr Lom filmas „Aš esu upė, upė yra aš“.
„Mus sužavėjo <...> gilus ryšys tarp upės ir žmonių. Filmo stiprybė slypi jo autentiškume – jis mus kviečia pajusti Whanganui upės dvasią kaip gyvą būtybę, atspindėdamas pasaulėžiūrą, kurioje gamta ir žmonija yra neatskiriamos. Savo atvirumu ir jautrumu filmas palieka ilgai išliekantį emocinį poveikį, persmelktą pagarbos gamtai“, – sakė žiuri, o ilgametis šio konkurso partneris „Žaliasis taškas“ – didžiausia licencijuota atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, kūrėjui įteikė 1000 eurų vertės prizą.
Specialusis šios konkursinės programos paminėjimas atiteko režisieriaus Emilio Fonseca kino esė – antidokumentikai „Laukinis, laukinis“. Žaliosios konkursinės programos filmus vertinusi žiuri: prodiuserė ir kino kūrėja Monica Lazurean-Gorgan, režisierė Margje de Koning ir edukatorė Aurelija Plūkė.
Jaunimo mėgstamiausi
Festivalio „Jauno balso“ žiuri kasmet išrenka jaunimui aktualiausią ir svarbiausią filmą, o šiemet juo tapo režisieriaus David Osit filmas „Grobuonys“.
„Filmo žiūrovo įsitikinimas, kad jis galėtų lengvai pagrįsti savo susidarytą moralinį vertinimą, čia yra nuolat supurtomas. Ar tai, ką aš stebiu ir priimu kaip teisingumą, tėra vis besiplečiančios industrijos pramoga? Ar tai padeda visuomenei apsivalyti, ar tik dar giliau mus infekuoja ir šią ligą platina visame pasaulyje? Kodėl tai tapo patogu, kai tai yra taip nepatogu?“ – skelbdama nugalėtoją klausė žiuri.
Speciajųjį paminėjimą „Jauno balso“ žiuri skyrė režisieriaus Arjun Talwar filmui „Laiškai iš Vilkų gatvės“, šmaikščiai ir jautriai pasakojančiam apie pastangas pritapti gyvenant ne savo šalyje. „Jauno balso“ filmų rinkinį sudarė ir favoritus šiemet išrinko Ieva Jurkūnaitė, Laurynas Grikštas, Laura Laurinavičiūtė, Kamilė Zinkevičiūtė ir Mykolas Diržinauskas.
„Nepatogus kinas“ iki spalio 26 d. vyksta Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Alytaus kino teatruose, daugiau 330 šalies bibliotekų ir internete visoje Lietuvoje.