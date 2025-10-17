Skelbiamas papildomas operos „Somnambula“ seansas kino teatruose

„Somnambula“ (it.„La Sonnambula“) – pripažinto melodijų meistro, žmogaus balso slėpinių žinovo Vincenzo Bellini (1801–1835) vienas kūrybos brangakmenių. Trumpiau už W.A.Mozartą – tik 33 metus – gyvenęs italų kompozitorius spėjo sukurti daugiau kaip dešimt operų, tarp jų – neblėstančio grožio šedevrų.
„Somnambulos“ pagrindinę veikėją – tarp realybės ir sapnų pasaulio klaidžiojančią našlaitę Aminą – yra dainavusios žymiausios operos primadonos nuo XIX a. iki mūsų dienų, šios operos fragmentai skamba koncertuose ir rečitaliuose. Ją, kaip ir žymiąją „Normą“, V.Bellini parašė garsiausiai to meto operos divai Giudittai Pasta.
Kūrinį įkvėpė prancūzų dramaturgo Eugène’o Scribe baletas-pantomima. „Metropolitan Opera“ scenoje jis rodytas jau arti 100 kartų, o naujasis pastatymas sugrąžino operą į šį teatrą po 16 metų pertraukos.
„Somnambulos“ pagrindinę heroję Aminą transliacijoje įkūnys amerikiečių sopranas Nadine Sierra, jau matyta Ch.Gounod „Romeo ir Džuljetoje“, G.Verdi „Traviatoje“ ir G.Donizetti „Lučijoje Lamermur“. Beje, ši solistė yra įsiamžinusi Kauno miesto simfoninio orkestro kartu su šviesaus atminimo Dmitrijumi Chvorostovskiu įrašytame „Rigoleto“ albume.
Aminos sužadėtinio Elvino vaidmeniu „Live in HD“ operų programoje debiutuos ispanų tenoras Xabieras Anduaga, Aminos varžovę Lisą įkūnys JAV sopranas Sydney Mancasola, į meilės intrigas įpintą grafą Rodolfą – rusų bosas Aleksandras Vinogradovas.
Šia „Somnambulos“ premjera teatre „Metropolitan Opera“ kaip režisierius debiutuoja praeityje čia dainavęs meksikiečių tenoras Rolando Villazonas. Operos veiksmą jis plėtoja Šveicarijos Alpių kaimelyje, kaip numatyta ir librete.
Spektaklį diriguos italas Riccardo Frizza. Transliacijos gidu šį kartą taps „Grammy“ ir Pulitzerio premijų laureatas kompozitorius Rhiannonas Giddensas. Jis lydės publiką į spektaklio užkulisius ir kalbins jo kūrėjus.
Tarp naujų šio sezono „Metropolitan Opera“ pastatymų kine bus rodoma ir V.Bellini opera „Puritonai“ (sausio 10 d.) bei R.Wagnerio „Tristanas ir Izolda“ (kovo 21 d.). Transliacijų sezoną pratęs G.Puccini „Bohema“ (lapkričio 8 d.), R.Strausso „Arabella“ (lapkričio 22 d.) ir U.Giordano „Andrea Chenier“ (gruodžio 13 d.).
Didžiausios intrigos publikos laukia sezono pabaigoje. Gegužės 2 d. tiesioginėje P.Čaikovskio „Eugenijaus Onegino“ transliacijoje Tatjaną dainuos lietuvių sopranas Asmik Grigorian.
Gegužės 30-ąją „Live in HD“ 17-ąjį sezoną Lietuvoje užbaigs amerikiečių pianistės ir kompozitorės Gabrielos Lenos Frank operos „Paskutinė Fridos ir Diego svajonė“ apie Meksikos menininkų Fridos Kahlo ir Diego Riveros meilės istoriją pasaulinė premjera.
V.Bellini operos „Somnambula“ transliacija iš Niujorko „Metropolitan Opera“ kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ Vilniuje – spalio 18 d. 20 val. ir spalio 22 d. 18 val. 30 min., Kauno „Forum Cinemas“ – spalio 18 d. 20 val. ir spalio 21 d. 18 val. 30 min. Seanso trukmė – 3 val. 15 min. (1 pertrauka).
