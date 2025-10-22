Lietuvos kino bendruomenė kreipėsi į Prezidentą, premjerę ir Kultūros ministeriją

Lietuvos kino bendruomenės kreipimasis dėl skleidžiamos dezinformacijos
Mes, Lietuvos kino bendruomenė, nesutinkame su viešai paskelbta informacija apie Lietuvos kino centrą, kuria siekiama diskredituoti šios institucijos veiklą. Išreiškiame palaikymą Lietuvos kino centrui ir pasitikėjimą dabartine kino finansavimo sistema, bei ekspertų komisijų darbu.
Lietuvos kinas pastaruoju metu išgyvena pakilimo laikotarpį tiek tarptautiniu lygmeniu, kur pelno apdovanojimus įtakingiausiuose pasaulio kino festivaliuose, tiek nacionaliniu, kai aukštos meninės vertės ir šiuolaikinei visuomenei aktualūs filmai sutraukia pilnas žiūrovų sales. Viena iš pagrindinių šio klestėjimo priežasčių yra skaidri ir efektyvi Lietuvos kino centro veikla.
Per pastaruosius dvejus metus Lietuvos kino centre buvo atlikti du nepriklausomi auditai, kurie nagrinėjo kino projektinio finansavimo ir ekspertų veiklos klausimus. Jų rekomendacijas Lietuvos kino centras įgyvendino. Matome pavojų bandymuose menkinti ir kompromituoti šios institucijos veiklą. Tokiu būdu sėkmingai veikianti kultūros institucija gali tapti politinių žaidimų įrankiu.
Raginame jus netoleruoti tokio atskirų politikų elgesio, pasmerkti nepagrįstus viešus pasisakymus ir neleisti puldinėti mūsų kultūros institucijų, taip menkinant pagrįstą kultūros žmonių susirūpinimą dėl dabartinės situacijos šalyje. Sėkmingai veikiančios institucijos yra mūsų vienybės ir valstybingumo garantas.
