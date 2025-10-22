Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
KultūraMeno pulsas

Lietuvos kino bendruomenė kreipėsi į Prezidentą, premjerę ir Kultūros ministeriją

2025 m. spalio 22 d. 10:32
Lrytas.lt
Lietuvos kino bendruomenė, išreikšdama palaikymą Lietuvos kino centrui, vakar išplatino kreipimąsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ministrę pirmininkę Ingą Ruginienę, Kultūros ministeriją ir Seimo kultūros komitetą. Jį pasirašė keli šimtai Lietuvos kino bendruomenės narių, prodiuserių, kino gamybos, žiniasklaidos, autorių teisių organizacijos, kino festivaliai. 
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvos kino bendruomenės kreipimasis dėl skleidžiamos dezinformacijos
Mes, Lietuvos kino bendruomenė, nesutinkame su viešai paskelbta informacija apie Lietuvos kino centrą, kuria siekiama diskredituoti šios institucijos veiklą. Išreiškiame palaikymą Lietuvos kino centrui ir pasitikėjimą dabartine kino finansavimo sistema, bei ekspertų komisijų darbu. 
Lietuvos kinas pastaruoju metu išgyvena pakilimo laikotarpį tiek tarptautiniu lygmeniu, kur pelno apdovanojimus įtakingiausiuose pasaulio kino festivaliuose, tiek nacionaliniu, kai aukštos meninės vertės ir šiuolaikinei visuomenei aktualūs filmai sutraukia pilnas žiūrovų sales. Viena iš pagrindinių šio klestėjimo priežasčių yra skaidri ir efektyvi Lietuvos kino centro veikla. 
Per pastaruosius dvejus metus Lietuvos kino centre buvo atlikti du nepriklausomi auditai, kurie nagrinėjo kino projektinio finansavimo ir ekspertų veiklos klausimus. Jų rekomendacijas Lietuvos kino centras įgyvendino. Matome pavojų bandymuose menkinti ir kompromituoti šios institucijos veiklą. Tokiu būdu sėkmingai veikianti kultūros institucija gali tapti politinių žaidimų įrankiu.
Raginame jus netoleruoti tokio atskirų politikų elgesio, pasmerkti nepagrįstus viešus pasisakymus ir neleisti puldinėti mūsų kultūros institucijų, taip menkinant pagrįstą kultūros žmonių susirūpinimą dėl dabartinės situacijos šalyje. Sėkmingai veikiančios institucijos yra mūsų vienybės ir valstybingumo garantas.
Kinasbendruomenėkreipimasis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.