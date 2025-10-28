Kultūros bendruomenė piktinasi dėl Vyriausybės neveiksnumo ir boikotuoja Kultūros ministerijos kvietimus

„Tai kokia situacija buvo rugsėjo 22-ąją ir kokią situaciją turime spalio 27-ąją kalba apie dvi skirtingas Lietuvas, keičiasi politikų retorika, daugėja krizių ir atsiranda tik dar daugiau nestabilumo, kuris jau jaudina ir kitus sektorius ir bendruomenes, su kuriais bendraujama dėl tų pačių skaudulių. Vykstantis protesto mėnesis ieškos būdų kaip mes galime kartu susivienyti ir per kultūros liniją siekti bendro tikslo, kuris mums visiems yra vienodai aktualus ir paremtas tomis pačiomis vertybėmis“, – sako viena iš asamblėjos iniciatyvinės grupės narių Gintarė Masteikaitė.
Kultūros asamblėja ragina tęsti politikų atribojimą nuo kultūros. Politikams nesugebant teisingai atstovauti kultūros bendruomenės, vilkinant Kultūros ministerijos politinės komandos formavimą tiek daugumos, tiek opozicijos atstovų dalyvavimas bendruomenės organizuojamuose renginiuose turėtų būti visiškai apribotas. Rekomenduojama atidžiau vertinti ir gaunamus kvietimus dalyvauti renginiuose politizuotose erdvėse. Siūlomos protesto formos: nekviesti politikų į kultūrinius renginius, jiems atvykus – nesuteikti tribūnos kalbai, nesuteikti erdvės fotografuotis, neįtraukti jų į oficialias renginių programas, taip pat vengti protokoluose numatytų gestų – rankų paspaudimų, bendravimo prieš kameras.
Reaguodama į Kultūros ministerijos paskelbtą kvietimą teikti renginius Pirmininkavimui ES Taryboje 2027 m. bei siūlymus dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmų kultūros srityje, Kultūros asamblėjoje susirinkusi kultūros bendruomenė vieningai nutarė šiuos kvietimus boikotuoti. Tai – principinis sprendimas, žymintis kultūros bendruomenės nesutikimą su dabartine politine situacija ir jos poveikiu kultūros laukui, kai nėra sprendimų dėl pačios ministerijos struktūros, ateities ir biudžeto, bet koks išorinis reprezentacinis projektas atrodo ciniškai ir neatsakingai.
Bendruomenė kartu ragina kolegas, kultūros ir meno įstaigas bei organizacijas, kurios atitinka kvietime nurodytus reikalavimus, susilaikyti nuo dalyvavimo šiame kvietime, o pateikusius pasiūlymus, juos atsiimti. Boikotas tęsis tol, kol nebus išspręsta situacija dėl ministerijos vadovybės ir komandos bei kultūros politikos krypties.
Kultūros bendruomenėje jau kelias savaites tvyro augantis nerimas dėl akivaizdaus Vyriausybės neveiksnumo. Tiek ministro, tiek jo politinės komandos nebuvimas ypač svarbiu kitų metų biudžeto planavimo etapu kelia rimtą grėsmę visam sektoriui. Reaguodama į Kultūros asamblėjoje išreikštą pasipiktinimą, asamblėjos iniciatyvinė grupė raštu kreipėsi į Premjerę dėl skubaus susitikimo Kultūros ministerijoje susidariusiai situacijai aptarti, kuriame dalyvautų kultūros įstaigų, organizacijų, sąjungų ir asociacijų bei Kultūros asamblėjos atstovai.
boikotasKultūrabendruomenė
Rodyti daugiau žymių