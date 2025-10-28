Naujo Igno Jonyno filmo premjera – tarptautiniame Talino kino festivalyje „Juodosios naktys“

Pasaulinė filmo „Siena“ premjera Talino „Juodųjų naktų“ kino festivalyje vyks lapkričio 20 dieną.
„Filmo idėja kilo dar prieš pandemiją, bet galutinę formą scenarijus įgavo jau pandemijos metu, kai sienos tapo mus skiriančiu ir jungiančiu elementu, kuris veikė tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai. Galvojau, kaip tai perteikti kine. Norėjosi, kad sienos įgautų metaforišką, ne tik išorinio, bet ir vidinio pasaulio išraišką“, – sako filmo režisierius ir scenarijaus autorius I. Jonynas.
Taip atsirado istorija apie ornitologą, kuris atsitiktinai įsivelia į kontrabandą ir yra priverstas stoti į akistatą su rizika, moraliniais pasirinkimais ir pačiu savimi.
Filme daug dramatiškų įvykių, tačiau režisierius sako finale žiūrovui norėjęs perteikti tikėjimą, kad sudėtingi gyvenimo išbandymai gali tapti kelio į šviesą pradžia. „Tai ypač svarbu dabar, kai kasdien esame geopolitinių grėsmių akivaizdoje“, – priduria I. Jonynas.
Po žmonos mirties ornitologas Vilius (aktorius Šarūnas Zenkevičius) vienas lieka auginti paauglę dukrą Urtę (Urtė Povilauskaitė). Vieną dieną Vilius partrenkia nuo pasieniečių bėgantį kontrabandininką. Nusikaltėliai priverčia jį pervežti nelegalų krovinį. Kai užduotis įvykdyta, Viliui pasiūloma sekti ne tik migruojančius paukščius, bet ir per valstybės sieną gabenamas nelegalias siuntas. Suviliotas lengvų pinigų ir adrenalino, ornitologas įsitraukia į kontrabandininkų veiklą.
„Dar filmo vystymo etape įvairiose šalyse ir renginiuose pristatydami „Sieną“ įsitikinome, koks filmas aktualus šiandien ir kokia bendražmogiška yra jo istorija, kalbanti apie netektis, sunkius pasirinkimus, santykius su kitais ir savimi, tėvų ir vaikų ryšius“, – sako filmą prodiusavusios kompanijos „Baltic Productions“ prodiuseris Martynas Mickėnas.
Į komandą prodiuseriai subūrė naujosios lietuvių kino kartos talentus – filmo operatorių Audrių Budrį, montažo režisierių Darių Šilėną, kompozitorių Dominyką Digimą, dailininkę Kotryną Balčiūnaitę-Budrienę.
Filmo prodiuserė Rūta Adelė Jekentaitė atkreipia dėmesį, kad beveik visas filmas nufilmuotas Mažojoje Lietuvoje. Vizualinė „Sienos“ kalba jungia etnografinį Pamario krašto paveldą, atšiaurią gamtą ir įtemptą veiksmą.
„Pamario regionas – labai savitas, retai matomas lietuviškuose filmuose. Džiaugiamės, kad per filmo „Siena“ istoriją žiūrovai galės iš arčiau susipažinti su ypatingu Lietuvos kraštovaizdžiu. Vietos, kuriose filmavome, tapo tarsi dar vienu filmo veikėju. Kontrastinga aplinka atspindi herojaus vidinę būseną – ir gamtai, ir žmogui čia reikia išgyventi“, – sako prodiuserė R. A. Jekentaitė.
„Juodosios naktys“ yra prestižinis festivalis. Tarptautinė filmų prodiuserių asociacija FIAPF jį yra įtraukusi tarp 44 įtakingiausių pasaulio kino festivalių. Kino industrijos profesionalai šiame renginyje ieško naujausių Baltijos regiono kino istorijų. „I. Jonyno trileris „Siena“ jau yra sulaukęs užsienio profesionalų dėmesio. Dar vystant projektą „Siena“ buvo apdovanota Vokietijos „Cottbus“ festivalyje. Filmo pagrindinis aktorius Š. Zenkevičius už Viliaus vaidmenį įvertintas „Europos kylančių žvaigždžių“ programoje ir atrinktas į perspektyviausių Europos kino aktorių dešimtuką“, – sako filmo prodiuserė R. A. Jekentaitė.
Savo braižui ištikimas filmo režisierius I. Jonynas savo kino istorijai svarbius charakterius sukurti pakvietė neprofesionalius aktorius – kontrabandininkų vadeivą įkūnija garsi Lietuvos chorvedė Danguolė Beinarytė, ypatingas vaidmuo atiteko ir VDU docentui, vertėjui Viktorui Bachmetjevui.
Vaidmenis filme taip pat kūrė Eglė Mikulionytė, Laurynas Luotė, Vygandas Vadeiša, Remigijus Bilinskas, Kamilė Petruškevičiūtė, Justina Mikolaitytė ir kiti. Filmo gamybą iš dalies parėmė Lietuvos kino centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Lietuvos žiūrovai filmą kino teatruose galės pamatyti jau gruodžio mėnesį.
premjeraFestivalisTalinas
