Lapkritis teatre bus nepamirštamas: su klasika persipynę naujienos žada ypatingas patirtis

Didieji Lietuvos teatrai ir koncertų erdvės pasitinka žiūrovus su įkvepiančiomis premjeromis ir nepabostančiais klasikos kūriniais. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Nacionalinis dramos teatras, Nacionalinė filharmonija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, ir Kauno valstybinis muzikinis teatras – visur laukia turtingas lapkričio repertuaras.
Aktyviai kultūrą remiantis prekybos tinklas „Norfa“ užtikrina, kad kiekvienas – nuo jauniausio žiūrovo iki patyrusio meno mylėtojo – galėtų mėgautis kokybišku laisvalaikiu ir net atrasti naują įkvėpimo šaltinį.
Lapkritis tampa ne tik tylos, bet ir kūrybos mėnesiu – laiku, kai kartu su „Norfa“ verta iš naujo atrasti teatro magiją.
Kviečiame pasižvalgyti po platų repertuarą. Prekybos tinklas žada – emocijos bus nepamirštamos.
Štai kuo kultūros mylėtojai galės mėgautis lapkričio mėnesį:
„Norfos“ remiamas Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) lapkritį ir toliau stebins nepabostančia klasika. Vienas tokių spektaklių, kurį sugrįžta pažiūrėti ir vėl, net jį matę yra „Žizel“.
„Romantiškojo baleto šedevras „Žizel“ – vienas populiariausių baletų pasaulyje, klasikinis romantiškojo baleto pavyzdys, ypatingai mėgstamas ir Lietuvos publikos.
Šį kartą baletą LNOBT scenoje pastatė žymi ispanų choreografė Lola de Avila. Tai išskirtinio talento choreografė, kuri yra dirbusi su San Francisko baleto trupe, Ženevos Didžiojo teatro baleto trupe, Paryžiaus operos baleto trupe ir kitomis garsiausiomis pasaulio trupėmis, ji yra apdovanota Ispanijos karaliaus skiriamu aukso medaliu už indėlį į šokio kultūros puoselėjimą“, – reginį pristatė LNOBT.
Šį spektaklį bus galima pamatyti lapkričio 6, 7, 8, 9 d.
Teatre lauks ir daugiau aukščiausio lygio pasirodymų.
Lapkričio 8 ir 22 d. – spektaklis vaikams „Muzika mažoms nosytėms“.
Lapkričio 8 d. – ekskursija „Už scenos ribų: kur gimsta spektakliai“.
Lapkričio 8 ir 15 d. – ekskursija „Dingęs teatras: užkulisių detektyvas“.
Lapkričio 14, 15, 19, 20, 21 d. – opera „Don Žuanas“.
Lapkričio 15 d. – spektaklis vaikams „Muzikinės penketuko istorijos“.
Lapkričio 16 d. – spektaklis vaikams „Alisa stebuklų šalyje“.
Lapkričio 23 d. – spektaklis vaikams „Zuikis Puikis“.
Lapkričio 25 d. – spektaklis vaikams „Muzika mažoms ausytėms“.
Kaip visuomet išskirtinis, užburiantis, sujaudinantis ir abejingų nepalikinantis repertuaras Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT).
Lapkritį teatre laukia premjera – žiūrovai galės naujai pastatytą legendinę „Velnio nuotaką“.
„Mes kuriame visai naują „Velnio nuotakos“ interpretaciją – tai nebus naujas Borutos kūrinio pastatymas ar filmo inscenizacija su jaunais aktoriais. Šis spektaklis kelia klausimą – ar rekonstrukcija yra meilė praeičiai, ar nesugebėjimas kurti ir būti dabartyje.
Kūrinys aktualus šiandien, nes gyvename kultūroje, apsėstoje rekonstrukcijų, taip puoselėdami pavojingą santykį su atmintimi. Noras atkurti, perkurti, sugrįžti tampa saugia zona, kurioje galima išvengti tikrų klausimų apie dabartį“, – sakė spektaklio režisierius Naubertas Jasinskas.
LNDT pridėjo, kad įvairių šaltinių įkvėptą spektaklį „Velnio nuotaka“ sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje žiūrovas panardinamas į legendinio filmo „Velnio nuotaka“ atmintį – ji čia tampa ne tik sceniniu rekonstrukcijos veiksmu, bet ir amžėjančios aktorės vidiniu prisiminimu, ilgesiu, sapnu. Iš pasvarstymų apie abejingumą pereinama į antrąją dalį – koncertą, kuriame regime ne kultūrinio mito pažadėtą išsipildymą, o griūtį.
Antra spektaklio dalis parodo, jog ilgai lauktas „gyveno jie ilgai ir laimingai“ niekada neatėjo. Tai šiuolaikinė refleksija apie laiko galią, prisiminimo ir tikrovės neatitikimą bei skaudžią būtinybę pažiūrėti į mitą be romantizuoto ilgesio.
Spektaklį bus galima išvysti lapkričio 13, 14, 15 d.
Laukia ir gausybė teatro lankytojų pamiltų spektaklių.
Lapkričio 3, 4 d. – Motiejaus Ivanausko „Dialogai“.
Lapkričio 5, 6 d. – Justo Tertelio „Avinai (spektaklis jaunuimui)“.
Lapkričio 6 d. – Gintaro Varno „Viktoras, arba vaikai valdžioje“.
Lapkričio 7 d. – Yanos Ross „Apmąstat omarą“.
Lapkričio 8 d. – Antano Jasenka „Kas nebijo Virdžinijos Vulf“
Lapkričio 9, 11 d. – Oskaro Koršunovo „Tartiufas“
Lapkričio 10 d. – Justino Vinciūno renginys „Amžinybės banga“
Lapkričio 11 d. – Manto Jančiausko „Vaidina Marius Repšys“
Lapkričio 12 d. – Oskaro Koršunovo „Liudijimai“
Lapkričio 13 d. – Augusto Gornatkevičiaus „Antrininkas“
Lapkričio 14 d. – Gintaro Varno „Kartoteka“
Lapkričio 14 d. – Lauros Kutkaitės „Teiresijo krūtis“
Lapkričio 16, 18, 19 d. – Antano Obcarsko „Fermentacija“
Lapkričio 18 d. – Eglės Švedkauskaitės „Stand-up’as prasmei ir beprasmybei“
Lapkričio 20 d. – Vytauto Rumšo „Scenos iš vedybinio gyvenimo“
Lapkričio 21, 23 d. – Eglės Švedkauskaitės „Ronja plėšiko duktė“
Lapkričio 22 d. – Lauros Kutkaitės „Sirenos tyla“
Lapkričio 23 d. – Uršulės Bartoševičiūtės „Savižudybės anatomija“
Lapkričio 26, 27 d. – Jo Stromgreno „Rulėtė“ ir „Durys“
Lapkričio 28–30 d. – Pauliaus Tamolės „Raudonkepurė“
Pasinerti į klasikinės muzikos pasaulį kvies „Norfos“ remiama Nacionalinė filharmonija, kuri lapkritį paruošė tiek platų lietuvių, tiek užsienio žvaigždžių repertuarą.
Anksčiau naujienų portalui Lrytas įstaigos direktorė Rūta Prusevičienė sakė, kad lapkritį bus orientuojamasi būtent į fortepijono muzikos grožį.
Vienas labiausiai išsiskiriančių pasirodymų – „Mitai ir legendos“.
„Įvairūs mitai ir legendos visuomet žavėjo ir įkvėpė kompozitorius, tad kai kurie jų panoro įspūdingas iš kartos į kartą perduodamas istorijas papasakoti muzikiniais garsais. Koncerte „Mitai ir legendos“ skambės dviejų amžininkų – prancūzo Claude’o Debussy ir vokiečio Richardo Strausso – muzikinės mitų ir legendų interpretacijos.
Bene svarbiausias šio koncerto programos akcentas – R. Strausso Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, kurį atliks itin giliomis interpretacijomis publiką žavintis smuikininkas Mario Hossenas.
C. Debussy choreografinė poema „Žaidimai“ – paskutinis pabaigtas kompozitoriaus kūrinys orkestrui. Čia C. Debussy atsiskleidžia kaip impresionistinės muzikinės kalbos meistras: vienos dalies kūrinyje yra daugiau nei 60 tempo pokyčių, nuolat kintantys motyvai ir besikeičiančios orkestro spalvos sukuria vientisą nenutrūkstamą muzikinį audinį.
Koncertą pabaigs viena žymiausių simfoninių poemų muzikos istorijoje – R. Strausso „Tilio Ulenšpygelio linksmosios išdaigos“. Kompozitorius realistiškai perteikia komiško viduramžių vokiečių ir flamandų folkloro personažo nuotykius: visuomenės normų nevaržomas valkata, dykaduonis įkūnijo laisvą dvasią, tačiau už savo išdaigas jis nubaudžiamas – įvykdoma egzekucija“, – rašoma puslapyje premjeros.lt.
Šį koncertą stebėti gyvai bus galima lapkričio 8 d., o kultūros įstaigoje lauks ir kiti iškilūs muzikantai.
Lapkričio 5 d. – Jievaras Jasinskis. Simfoninis poemos „Dedikacija Čiurlioniui“ pasaulinė premjera.
Lapkričio 9 d. – „Akordeono fiesta“.
Lapkričio 15 d. – „Dedikacija Jam“. Atlieka LNSO, Mūza Rubackytė, Guoda Gedvilaitė, Modestas Pitrėnas.
Lapkričio 16 d. – Maestrė Mūza Rubackytė ir jaunieji talentai.
Lapkričio 16 d. – Paukštės giesmė. Moterų paveikslai šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių dainose.
Lapkričio 18 d. – Nugalėtojo rečitalis. 2024 m. Klivlando konkurso laureatas James (Zijian) Wei.
Lapkričio 20 d. – Paryžietiški vakarai Vilniuje I. Maestro rečitalis. Denis Pascal.
Lapkričio 21 d. – Philippe‘o Cassard‘o (fortepijonas, Prancūzija) meistriškumo kursai.
Lapkričio 22 d. – Klasikos diptichas. François-Frédéric Guy ir LKO.
Lapkričio 23 d. – Paryžietiški vakarai Vilniuje II. Maestro rečitalis. Intymi popietė su Philippe Cassard.
Lapkričio 25 d. – Nugalėtojų tandemas. 2024 m. Klivlando ir 2025 m. Vano Cliburno konkursų laureatas Evren Ozel ir 2022 m. Vano Cliburno konkurso laureatė Anna Geniušienė.
Lapkričio 27 d. – Paryžietiški vakarai Vilniuje III. Maestro rečitalis. Jeeanas Efflamas Bavouzet.
Lapkričio 29 d. – „Dedikacija Jai“. „Teįvykska premjera!“ LNSO, Mūza Rubackytė, Stefan Lano.
Lapkričio 30 d. – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 80-mečiui „Alumni grandi“.
Teatras klesti ir toliau už Vilniaus, o kad Šiaurės Lietuvos gyventojai mėgautųsi kultūra užtikrina Valstybinis Šiaulių dramos teatras.
Lapkritį šiauliečiai pradės su premjera, Dariaus Gumausko spektakliu „Anoniminiai šokiai“.
„Anoniminiai šokiai“ – tarpdisciplininis darbas, teatrinėmis priemonėmis tyrinėjantis įvairias priklausomybės formas, desperatiškas dopamino paieškas ir nenuilstamą norą pabėgti nuo realybės. Kūrybinė grupė į šias temas pažvelgė plačiai, dalindamasi asmeninėmis patirtimis, klausdama, kas slypi už priklausomybių, ieškodama įvairių jų išraiškos formų.
Spektaklio pagrindas – improvizacijų metu atrasta veiksminė dramaturgija. Svarbų vaidmenį taip pat atlieka muzika, kurioje susipina šiuolaikinė elektronika ir baroko estetika. Visa tai padeda aktoriams išsilaisvinti iš tradicinio psichologinio teatro rėmų. Veikėjų monologai kuriami subtiliai supinant realias kūrėjų patirtis su išgalvotomis, tyčia nutrinama riba tarp to, kas išgyventa ir kas suvaidinta.
Šios istorijos galėtų būti tikrais liudijimais, tačiau galėtų būti ir kruopščiai sumanyta fikcija. Kaip yra iš tikrųjų – niekas negali būti tikras“, – rašoma puslapyje premjeros.lt.
Nors šio sezono premjera parodyta dar rugsėjį, spektaklį bus galima pamatyti lapkričio 6 d.
Lapkričio 4 d. – Dainos teatrui – 40
Lapkričio 5 d. – svečiai iš Kauno miesto kamerinio teatro su „Teatro istorijos“.
Lapkričio 7, 26 d. – Oskaro Koršunovo „Remyga“.
Lapkričio 8 d. – Tomo Treinio „Skraidantis Travolta“.
Lapkričio 9 d. – Mildos Mičiulytės „Nepaprasta triušio Edvardo kelionė“.
Lapkričio 9 d. – Nijolės Mirončikaitės „Duktė“.
Lapkričio 12, 15 d. – Eglės Švedauskaitės „Patina“.
Lapkričio 14 d. – Aleksandro Špilevojaus „Migla“.
Lapkričio 20 d. – Simfoninis baletas aštuonioms rankoms. Šiaulių „Lions“ klubas „Alka“.
Lapkričio 21 d. – Ievos Stundžytės „Man šiandien – Hamletas“.
Lapkričio 22 d. – Jokūbo Brazio „Icarus Machine“.
Lapkričio 23 d. – Pauliaus Ignatavičiaus „Tobula pora“.
Lapkričio 25 d. – Speciali programa „Metimas“ Rolandui Rastauskui atminti. Šiaulių dailės galerija
Lapkričio 27 d. – Ingos Jarkovos-Bučienės „Už durų“.
Lapkričio 28 d. – Eglės Vertelytės „Šok, Edita, šok“.
Lapkričio 29 d. – Aido Giniočio „Revizorius“.
Lapkričio 30 d. – Šarūno Datenio spektaklis vaikams „Mažasis Princas“.
Lapkričio 30 d. – Aleksandro Špilevojaus „Bagadelnia“.
Tik nuo šio sezono prie „Norfos“ globojamų kultūros institucijų prisijungęs Kauno valstybinis muzikinis teatras lapkritį džiugins taip pat aukščiausio lygio programa, kurioje atras, ką žiūrėti, net išrankiausias teatro mylėtojas.
Štai lapkričio pabaigoje teatre bus rodomas legendomis apipintas miuziklas „Grafas Montekristas“.
„Didinga istorija apie meilę, išdavystę, teisingumo siekį ir kerštą... Pirmą kartą Lietuvos teatro scenoje – muzikinė žymiojo Aleksandro Diuma (Alexander Dumas) romano „Grafas Montekristas“ versija, kurią pateikė kompozitorius Frank Wildhorn ir dramaturgas Jack Murphy.
Nenuostabu, kad šis populiarus ir antrą šimtmetį skaitytojų vaizduotę intriguojantis kūrinys nepraslydo pro menininkų akis – sukurta ir vis dar kuriama daugybė įvairių „Grafo Montekristo“ adaptacijų, ypač kino versijų. Tačiau muzikinių veikalų pasaulinėje praktikoje vos vienas kitas.
Užburiančiame dviejų dalių spektaklyje beveik 80 dainuojančių ir šokančių artistų sukūrė beveik 40 personažų. Jiems pasiūta daugiau nei 90 porų avalynės ir 230 kostiumų, kuriems prireikė arti 2000 metrų skirtingos rūšies audinių.
Daugelis artistų čia persirengs po kelis kartus. Spektaklio metu scenos grindis slegia pusantros tonos svorio dekoracijų kombinacija. Išradingos vaizdo projekcijos kuria beveik 3D efektą. Prabangius, stilizuotus 19 amžiaus kostiumus papildo kilogramai svarovskio kristalų, daugybė kitų efektingų kostiumų aksesuarų – brangių papuošalų, diržų, šalių, siuvinių, kaukių. O kur dar įvairiausi pirotechnikos fokusai!“, – intrigavo Kauno valstybinis muzikinis teatas.
Miuziklą bus galima pamatyti lapkričio 27, 28 d.
Lapkričio 5, 6 d. – Andriaus Žiurausko miuziklas Sugar. „Džiaze tik merginos“.
Lapkričio 7, 8 d. – Viktorijos Streičos miuziklas „Elisabeth“.
Lapkričio 9 d. – Vaidoto Martinaičio spektaklis vaikams „Dryžuota opera“.
Lapkričio 9 d. – Andželikos Cholinos šokio spektaklis „Dezdemona“.
Lapkričio 12, 29 d. – Viktorijos Streičos operetė „Linksmоji našlė“.
Lapkričio 13 d. – Andriaus Žiurausko operetė „Balius Savojoje“.
Lapkričio 14, 15 d. – Viktorijos Streičos miuziklas „Džekilas ir Haidas“.
Lapkričio 16 d. – Aleksandro Jankausko spektaklis vaikams „Sniego karalienė“.
Lapkričio 16 d. – Kęstučio Jakšto operetė „Grafas Liuksemburgas“.
Lapkričio 20, 21 d. – Viktorijos Streičos miuziklas „Adamsų šeimynėlė“.
Lapkričio 22 ,23 d. – Viktorijos Streičos miuziklas „Mozart! „.
Lapkričio 30 d. – Serhii Kono baletas vaikams „Aladinas“.
Lapkričio 30 d. – Vytenio Pauliukaičio miuziklas „Aida“.