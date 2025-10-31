Talino kino festivalyje – apdovanojimas už gyvenimo nuopelnus J. Budraičiui ir filmo „Smėlis tavo plaukuose“ pasaulinė premjera

Baltijos Džeimsas Dynas – taip lietuvių kino ir teatro aktorius J.Budraitis buvo pavadintas dėl jo vaidintų personažų tipo, kinematografiško fotogeniškumo ir asmenybės charizmos, prilygstančios Holivudo legendai Džeimsui Dynui. Lietuvio aktoriaus karjeroje – daugiau nei 140 vaidmenų ne tik Lietuvos, bet ir tuometinės Sovietų sąjungos bei Estijos filmuose. Jei ne sovietinė sistema, J.Budraitis būtų vaidinęs ir pas italų režisierių Mikelandželo Antonioni. Tik ką 85-metį atšventęs aktorius bus pagerbtas Talino „Juodųjų naktų“ kino festivalio atidarymo ceremonijoje lapkričio 7 dieną. Festivalyje taip pat bus parodytas režisieriaus Nerijaus Mileriaus dokumentinis filmas apie J.Budraitį „Senio kelionės“.
Naujausias aktoriaus vaidmuo filme „Smėlis tavo plaukuose“ – žmonos palikto Vincento, kuris negali susitaikyti su vėlyvomis skyrybomis ir keista žmonos (aktorė Jūratė Onaitytė) meile beveik nepažįstamam Kiprui (aktorius Liubomiras Laucevičius). Filmas pasakoja apie garbaus amžiaus žmonių norą ir teisę gyventi pilnavertį gyvenimą ir neatsisakyti savo svajonių, nepaisant visuomenės primestų normų.
Filmo nacionalinė premjera įvyks jau lapkričio 12 dieną festivalyje „Scanorama“, kur iškilmingoje ceremonijoje Lietuvos nacionaliniame dramos teatre Juozas Budraitis taip pat bus pagerbtas.
„Smėlis tavo plaukuose“ scenarijaus autoriai – Gediminas Cibulskis bei Mantas Verbiejus, prodiuserė Živilė Gallego, operatorius Rytis Kurkulis, filmo dailininkė Anželika Šulcaitė, kostiumų dizainerė Neringa Keršulytė, montažo režisierius Ričardas Matačius, kompozitorius Martynas Bialobžeskis.
Filmo „Smėlis tavo plaukuose“ premjera Lietuvos kino teatruose numatyta gruodžio 19 dieną.
Filmą prodiusuoja „Fralita films“, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, Lietuvos radijas ir televizija bei Kūrybiškos Europos MEDIA programa.
Oficialiame filmo „Smėlis tavo plaukuose“ plakate – scena iš filmo su aktoriais L.Laucevičiumi ir J.Onaityte.
filmasJuozas BudraitisTalinas
Rodyti daugiau žymių