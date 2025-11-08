Paroda „100 Lietuvos baleto metų“ – kitokia, nei įsivaizduojate

„Visą lapkričio mėnesį prekybos centro CUP lankytojai galės ne tik susipažinti su Lietuvos baleto istorija, bet ir turės unikalią galimybę stebėti tiesioginę transliaciją iš LNOBT Didžiosios baleto salės. Ačiū, kad kuriate nuostabų meną ir juo dalinatės“, – parodos atidaryme kalbėjo prekybos centro CUP generalinė direktorė Ona Nevinskienė, pasidžiaugdama ilgamete kaimyniška partneryste su kitapus Neries upės matomu respektabiliausiu šalies teatru.
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė pažymėjo, kad parodos „100 Lietuvos baleto metų“ atidarymas pradeda teatro organizuojamų Lietuvos baleto 100-mečiui skirtų šventinių renginių maratoną, kurio svarbiausiu akcentu taps artėjanti „Kopelijos“ premjera.
„Tai interaktyvi paroda, kokios dar niekada nesame turėję. Lankytojams ji suteikia unikalią galimybę pažvelgti pro rakto skylutę ir pamatyti, kuo šią akimirką gyvena baleto artistai. Taip pat susipažinti su Lietuvos baleto raida, kurią prieš šimtą metų – 1925 metų gruodžio 4 dieną – pradėjo „Kopelijos“ premjera Valstybės teatre Kaune. Šiandieninė LNOBT baleto trupė – tai pasaulinio lygio kolektyvas, gebantis profesionaliai pristatyti pačių įvairiausių stilių repertuarą“, – pabrėžė LNOBT generalinė direktorė Laima Vilimienė.
Parodos kuratorius, Vilniaus dailės akademijos profesorius dr. Helmutas Šabasevičius pasidžiaugė, kad jaunų dizainerių duetui – Andrėjai Puskunigytei ir Jokūbui Adamoniui, taip pat virtuoziškam teatro fotografui Martynui Aleksai pavyko itin estetiškai ir originaliai perteikti pasakojimą, kuriame atsiskleidžia Lietuvos baleto praeitis ir dabartis.
„Per prabėgusį šimtmetį baleto meną Lietuvoje kūrė daugybė talentingų žmonių. Parodoje bandėme sudėlioti tik pagrindinius akcentus, paminėti svarbiausius įvykius ir datas, atspindinčias baleto raidos dinamiką. Tikiuosi, kad baleto repeticijų salę leidžianti stebėti paroda paskatins vilniečius apsilankyti ir jubiliejiniuose baleto spektakliuose didžiojoje teatro salėje“, – vylėsi parodos kuratorius.
Paroda „100 Lietuvos baleto metų“ prekybos centro CUP penktame aukšte veiks iki lapkričio 30 dienos.
