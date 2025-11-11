„Scanorama“ įsibėgėja: kokių filmų nepraleisti antrąją festivalio savaitę

Per likusį festivalio laiką dar galima pamatyti daug aukštos meninės vertės filmų, kurių rekomenduojama nepraleisti kino entuziastams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
„Ledo bokštas“
Iš globos namų pabėgusi šešiolikmetė Žana pasislepia kino studijoje, kur dienomis filmuojama „Sniego karalienės“ ekranizacija. Mergaitė susižavi kaprizinga pagrindinio vaidmens aktore Kristina ir įsitraukusi į filmavimus, pavojingai su ja suartėja. Šiuolaikinė Anderseno pasakos interpretacija – sapniškas ir tamsus coming-of-age pasakojimas apie vaikiško tyrumo praradimą patekus į sudėtingus suaugusiųjų geismo bei kontrolės labirintus. Lucile Hadžihalilović „filmas filme“ su Marion Cotillard ir Gaspardu Noé Berlynalėje pelnė „Sidabrinį lokį“.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 11, 15 ir 16 d., Klaipėdoje – 11 d., Kaune – 16 d.
„Į dulkę sugrįši“
Klaudija neketina susitaikyti su stiprėjančia nepagydoma liga ir nusprendžia Šveicarijoje atlikti eutanaziją. Jos vyras Flavijus, nenorėdamas skirtis su mylimąja, pasiryžta pasitraukti iš šio pasaulio kartu su ja. Negana to, pora praneša šeimai „džiugią“ naujieną – prieš mirtį jie ketina surengti vestuves. Priblokšti giminės ima protestuoti. Komiška, kupina spalvų, šokio ir muzikos šeimos drama apie meilę neįkyriai primena ir banaliai tragišką tiesą apie žmogaus mirtingumą.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 12 d. ir Kaune – 15 d.
„Laukinių lapių šokis“
Sporto mokykloje besimokantis boksininkas Kamilis – kylantis talentas, iš kurio tikimasi pergalių tarptautiniame ringe. Tik per plauką išvengęs mirties per nelaimingą atsitikimą miške, jis išsisuka vos bjauriu rankos įbrėžimu. Žaizda užgyja, tačiau skausmas išlieka ir iškelia rimtą grėsmę jo svajonių išsipildymui. Kamilio išlikimas griežtame sporto pasaulyje panašėja į laukinio gyvūno kovą už būvį – čia išlieka tik stipriausi.
Filmą galima pamatyti Vilniuje ir Kaune – 13 d.
„Bjaurioji sesuo“
Elvyra padarys viską, kad tik pranoktų savo stebuklingo grožio įseserę. Dėl mažos kurpaitės ji nusikapos kojų pirštus, plaktuku pasikoreguos nosį – juk princo širdį pelnys tik gražiausia mergina. Brutalus brolių Grimų „Pelenės“ perpasakojimas iš bjauriosios sesers perspektyvos – viena juodžiausių šių metų siaubo komedijų apie visuomenės spaudimą būti gražiai ir mylimai.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 13 d.
„Šviesa“
Bohemiškame bute Berlyne gyvenantys Engelsai gyvena nelaimingus, individualius gyvenimus. Be bendrų namų, regis, šeimos narių daugiau niekas nesieja. Mirus jų tvarkytojai, namuose įsidarbina sirų imigrantė Fara. Mergina pasiūlo disfunkcinei šeimai išbandyti eksperimentinį gydymą šviesa. Legendinės juostos „Bėk, Lola, bėk“ režisieriaus Tomo Tykwerio filmas, atvėręs šių metų Berlyno kino festivalį, komentuoja apatišką šiandieninę Vokietijos visuomenę pasaulinių įvykių kontekste.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 12 ir 14 d., Kaune – 12 ir 16 d., Klaipėdoje – 14 d.
„Tylioji draugė“
Naujajame Ildikó Enyedi filme iki tūkstančio metų augti galintis ginkmedis tampa senovės būtybe, istorijos liudininku, draugu. Trys laisvai susiję epizodai, – apie pirmąją botanikę Marburgo universitete 1907 m., pelargoniją tyrinėjančią studentę 1972 m. ir neurochirurgą 2020 m., atradusį paslaptingą ryšį tarp žmonių ir augalų, – atiduoda garbę augalijos pasauliui, o ramus, tylus filmo ritmas tarytum pasiūlo stebėti ryšio ir prasmės ieškančius veikėjus iš didžiulio, tyliai stūksančio medžio perspektyvos.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 15 ir 16 d., Kaune – 13, 14 ir 16 d.
„Kontinentalis, 2025-ieji“
Orsolija – Transilvanijos regione dirbanti antstolė, iškviesta iškeldinti šiltame rūsyje besiglaudžiantį Ijoną. Pastatas bus griaunamas, o vietoje jo statomas viešbutis „Kontinental Boutique“. Ijonui duodama laiko susirinkti daiktus, bet grįžusi Orsolija randa jį nusižudžiusį. Graužiama kaltės ji desperatiškai ieško aplinkinių supratimo, tačiau tai nėra taip lengva nacionalistinėje, religingoje, moralinės krizės ištiktoje Rumunijos visuomenėje. Kandžiausias šių dienų kino satyrikas Radu Jude, telefonu nufilmavęs „Kontinentalį 2025-ieji“, atsispiria nuo Roberto Rosselinio filmo „Europa, 1951-ieji“. Režisierius negailestingai kritikuoja šiandieninę būstų krizę Europoje ir perėjimo iš socialistinės į kapitalistinę santvarką padarinius. Filmas pelnė „Sidabrinį lokį“ už geriausią scenarijų.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 11, 13 ir 16 d., Klaipėdoje – 11 d.
„Kelnas, 1975-ieji“
Būdama vos septyniolikos Vera Brandes prieš tėvų valią tapo jauniausia tuometės Vokietijos koncertų vadybininke. Užsispyrusi ir tikinti savo svajone ji užsakė Kelno operos teatrą ir suorganizavo legendinį Keitho Jarretto koncertą. Improvizacinis pasirodymas, kuris dėl kurioziškų aplinkybių galėjo ir neįvykti, tapo muzikiniu stebuklu – Jarretto įrašo albumas iki šiol laikomas perkamiausiu džiazo istorijoje. „Kelnas, 1975-ieji“ – tikrais įvykiais paremtas filmas apie džiazą, muzikos pasaulio rūpesčius ir vienos drąsios merginos svajonės kainą.
Filmą galima pamatyti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – 15 d.
„Senio kelionės“
Legendiniam kino aktoriui Juozui Budraičiui – 85-eri. Jis suvaidino daugiau nei 120 filmų ne tik Rytų ir Vidurio Europoje, bet ir Šveicarijoje bei Italijoje. Kino aikštelės jam padovanojo artimas draugystes ir džiaugsmingas kūrybos akimirkas. Tačiau šiandien daugelis jo kino kolegų išėję anapilin, o aktorių vis dažniau aplanko apmaudas dėl nebaigtų darbų. „Senio kelionės“ suregztos sekant ne biografinio filmo struktūrą, bet atminties fragmentiškumą. Sukurti vaidmenys įsirėžė aktoriaus atmintyje ne mažiau nei svarbiausi gyvenimo faktai, tad ir „Senio kelionės“ nuolat vedžioja žiūrovą tarp Budraičio jaunystės prisiminimų bei reikšmingiausių patirčių kine ir susipina į vieningą, nostalgišką atminties srautą.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 13 d., Kaune – 14 d. ir Klaipėdoje – 15 d.
„Tvirtovė“
Šaltojo karo metais ūkininkas Karlas Goranas Personas, išgirdęs Švedijos vyriausybės perspėjimus dėl sovietų armijos atakų, namuose ima statyti bunkerį, turėsiantį apsaugoti jį nuo artėjančio priešo. Metalo laužu tvirtinant sienas, namas tampa panašus į keistą skulptūrą, o Persono pastangos apsaugoti ir kitus kaimo gyventojus sulaukia tik pajuokos. „Tvirtovė“ – švedų menininko Jono Skoogo apdovanojimus pelniusios vaizdo instaliacijos kinematografinis tęsinys. Ilgametražio debiuto herojus – XIX a. tikrai gyvenęs karo paranojos apsėstas ūkininkas, kurį filme įkūnija prancūzų kino žvaigždė Denisas Lavantas.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 15 d., Kaune – 15 d.
„Nemigos dienos“
Mieguisto Floridos miestelio link artėja uraganas, gyventojai skubiai ruošiasi privalomai evakuacijai. Turistams ir vietiniams išvykus, keli prašalaičiai nusprendžia likti. Vaiduokliškai ištuštėjusi Florida dar niekada nebuvo tokia bauginančiai graži, o žmogus – trapus prieš galingą gamtos stichiją. Savalaikis, subtiliai klimato krizes vaizduojantis Alexandros Simpson debiutas buvo pristatytas 2024 m. Venecijos kritikų savaitėje.
Filmą galima pamatyti Vilniuje – 12 ir 15 d., Kaune – 12 d.
„Specialioji operacija“
Prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą, rusų kariai užėmė Černobylio elektrinę. Pavertę teritoriją karine baze, jie mėgino užimti Kyjivą, esantį vos už kelių šimtų kilometrų. Jų nusikalstama veikla radioaktyvioje vietovėje buvo užfiksuota stebėjimo kamerų, kurias slapta valdė elektrinėje dirbantys ukrainiečiai. „Specialioji operacija“ liudija karo įvykius, o kiekvienas šio filmo kadras pasitarnauja kaip rusų kareivių vykdomų karo nusikaltimų įrodymas.
Filmą galima pamatyti Klaipėdoje – 11 d., Vilniuje – 15 d.
Europos kino festivalis „Scanorama“ vyks iki lapkričio 23 dienos ir aplankys 10 Lietuvos miestų – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, Gargždus, Vilkaviškį ir Visaginą.
