Festivalį „Urban Essentials“ atidaro Olimpinio breiko teisėjos ir trupės „Cie Chara“ šokio spektaklis

Šokio kovų teisėjų gretose – žymūs vardai iš užsienio
Festivalis sulauks gausaus būrio svečių iš įvairių pasaulio šalių. Į Lietuvą teisėjauti šokio kovoms atvyksta Kimbo iš Italijos, Lindsay ir Jikay iš Prancūzijos. Prie jų jungiasi pasaulinio garso šokėjas Poe One bei Lietuvos atstovas Eugenius BB. Šie teisėjai lapkričio 14–15 d. vertins dalyvius hiphopo, breiko, hauso bei funko stilių kovose. Šokėjų laukia 4 000 eurų prizinis fondas ir daugybė rėmėjų dovanų.
Į Vilnių taip pat atvyksta publikos pamilti DJ Renegade iš Jungtinės Karalystės, DJ Lucas Benjamin iš Nyderlandų, Dj Plash iš Lenkijos, dviejų „Emmy“ laureatas Toki Wright iš Jungtinių Amerikos Valstijų, MC Beep ir kt.
Urbanistinio šokio estetika spektakliuose
Šiemet „Urban Essentials“ pristato hiphopo teatro šokio spektaklius iš Maroko, Prancūzijos ir Ispanijos, kuriuose gatvės šokio kovų elementai persipina su menine išraiška ir forma, konceptu ir kontekstu.
Festivalį atidarys trupės „Cie Chara“ iš Maroko spektaklis „HIT 7AYT (Todėl siena)“, kviečiantis atrasti kūnišką šiuolaikinės Kasablankos viziją. Lapkričio 13 d. žiūrovų laukia dviejų spektaklių vakaras. „Cie Chara“ pristatys „SELAM“ – pasirodymą, jungiantį urbanistinio šokio elementus su Maroko kultūra. Tą patį vakarą Prancūzijos trupė „AS Compagnie“ rodys kūrinį „QUATRE TROIS“ – pirmąjį lokingo stiliui dedikuotą pasirodymą profesionalioje scenoje Lietuvoje.
„Urban Essentials“ lapkričio 16 d. uždarys M. Pravkinos šokio pasirodymas „The Grooves Experience“, kviečiantis į kolektyvinę patirtį – hauso šokio ir muzikos vakarėlį, kuriame klubinė kultūra nagrinėjama kaip šiuolaikinis ritualas.
Hiphopas – daugiakultūris ir įvairiaspalvis
Lapkričio 13 d. vyks simpoziumas „Crossfade: nuo žinojimo iki kūrybos hiphopo studijose“ LMTA studijų miestelyje, kviečiantis plėsti žinias apie hiphopą kaip daugiakultūrę ir įvairiaspalvę judėjimo raišką. Pranešimus skaitys Londono teatro „Sadler’s Wells“ asocijuotas menininkas ir festivalio „Breakin' Convention“ vadovas Jonzi D, dviejų „Emmy“ apdovanojimų laureatas, Berklio muzikos akademijos Profesionaliosios muzikos skyriaus Bostone vadovas Toki Wright, DJ Lucas Benjamin iš Nyderlandų.
Renginį moderuos Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ duetas – Airida Gudaitė ir Laurynas Žakevičius. Renginys nemokamas, vyks anglų kalba.
Festivalį organizuoja Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“.
