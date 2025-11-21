Žiūrovus sukrėtęs naujasis Šarūno Barto filmas „Apsilankymas namuose” – kino teatruose

„Apsilankymas namuose”, kuris jau netrukus bus pristatytas didžiuosiuose ekranuose, iš tiesų buvo pradėtas kurti dar 2020 m., tačiau staiga Š. Barto gyvenimą sukrėtė skaudi dukros, Inos Marijos Bartaitės, netektis. Būtent ji turėjo įkūnyti pagrindinį vaidmenį filme, tuo metu dar darbiniu pavadinimu „Bastūnai“. Po tragedijos filmavimai buvo nutraukti.
„Šis filmas yra tarsi postfilmas – po to, kurį filmavau su savo dukra, atlikusia pagrindinį vaidmenį. Ji žuvo, ir tą medžiagą teko palikti, pamiršti ir bandyti kurti filmą iš naujo. Be abejonės, jis tapo kitoks. Mano gyvenimas pasidalijo į „prieš“ ir „po“ – turiu galvoje dukros netektį. Aš privalėjau pabaigti šį filmą”, – apie grįžimą prie filmavimo darbų kalbėjo pats režisierius.
Pagrindinį Simonos vaidmenį galiausiai perėmė Neringa Puidokaitė, kurią Š. Bartas pastebėjo dar paauglystėje. „Tada ji buvo vos šešiolikos, jautėsi įkalinta savo miestelyje, gyvenimas atrodė niūrus, bet kartu ji buvo pirmūnė, kūrė eilėraščius, piešė. Šiandien ji viena stipriausių Vilniaus universiteto studenčių, ir filme – fantastiška“, – sako filmo prodiuserė Alina Lu.
Lapkričio 19 d. įvykusi uždara premjera tik kviestiniams svečiams susilaukė stiprių žiūrovų reakcijų: „Šis filmas – savotiškas lietuviškasis naujasis realizmas. Bartas, kaip ir visuomet, išsaugo tik jam būdingą estetiką ir filmavimo manierą, kurią sunku supainioti su bet kuo kitu. Jo kūriniai turi savitą ritmą, tylos ir detalių kalbą, o šis filmas – ne išimtis. Nors filmas savaip kelia iššūkių, paradoksalu, kad jis ir lengvai žiūrimas. Autorius nesiekia žiūrovo nei gąsdinti, nei teisti, nei moralizuoti. Mes esame tik istorijos stebėtojai, ir ši stebėjimo pozicija suteikia daug erdvės savo interpretacijoms” – apie filmą atsiliepė dizaineris Aleksandras Pogrebnojus.
„Šarūnas Bartas galingai sugrįžo ir jo nenurašiusiesiems pasiūlė atgaivos iš giliausių savo talento versmių.
Įstabiai asmeniška „Lagūna“ įtraukia į gedėjimo ritualus, įsuka į skausmo uraganą ir išlaisvina atgimti vandenyno bangose. „Apsilankymas namuose“ atveda ne prie anų „Namų“, o į Rimaldo Vikšraičio pasauliui parodytą, sovietų sutemose nugramzdintą, lietuvišką kaimą. Paprastas stebėtojas jame mato vien puolusių girtuoklystėn kolūkiečių šūdų krūvas, o menininkas kino kalba atveria nenustelbiamos gamtos ir nemarios žmogaus sielos grožį.
Žiūrėdamas abu filmus, gėrėjausi, kaip režisierius, reikliai skatindamas aukotis, jautriai įgalina aktores: Uną Mariją ir Neringą. Sunki, bet neįkainojama dovana, kaip ir bartiška kameros akis operatoriui Lukui Karaliui.
Akivaizdu, kad Šarūno ir Alinos tandemas žada mums visiems naujų kino aukštumų.” – socialiniuose tinkluose mintimis dalinasi rašytojas ir visuomenininkas Ignas Dilys.
„Filmas nebus visų skoniui. Ir tikriausiai dalis žiūrovų išeis su mintimi „kas čia buvo?“. Bet tie, kuriuos jis palies, nepabėgs. Filmas grįš pats – ne per siužetą, o per nuotaiką, per tą sunkiai įvardijamą vidinį aidą, kuris tyliai primena apie save net tada, kai ekrane jau seniai tamsu. Šis filmas nesiima blizginti Lietuvos veido. Jis nerodo mūsų išgražintų, ES fondų atnaujintų miestelių, kurie šiandien taip mėgsta demonstruoti savo naują fasadą. Priešingai – jis atsigręžia į tapybišką, šiurkščią, nepatogią praeitį, kurios gal patys ir nesame patyrę, bet kuri egzistuoja mūsų kolektyvinėj atminty. Praeitį, kurios nenorėjome patirti, bet kuri vis tiek yra mūsų dalis” – komentavo organizacijos „Blue / Yellow” bendraįkūrėjas Paulius Kijauskas.
Premjeros metu dalyvavo bei į publikos klausimus atsakinėjo ir pagrindiniai aktoriai – Neringa Puidokaitė, Rima Paškauskaitė bei Rolandas Junevičius.
„Man atrodo, kad šitas filmas įpareigoja galvoti apie didesnius ryšius. Aš leisiu sau Šarūno mintį pratęsti, jog kaime yra nesuprastų, vienišų ir visokių tokių žmonių. Tai bent jau mano asmeniškai patirtis buvo tokia, kad mes pradėjom filmuotis ir aš tarsi sužvaigždėjau. Sakydavau: „Ai, nu čia man vėl į filmavimą, oi, nu čia darbas didelis.” Ir paskui, kai filmavimas pasibaigė, liko toks jausmas, lyg esi niekam nebereikalingas. Tai aš visiems linkėčiau padaryti taip, kad kai kurie mūsų nesijaustų vieniši. Padarykim taip, kad kai kas jaustųsi reikalingas. Visiems to linkėčiau”, – premjeros metu kalbėjo Rima Paškauskaitė, filme atlikusi motinos vaidmenį.
„Apsilankymas namuose” galite išvysti:
Forum Cinemas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose nuo lapkričio 21 d.
Kaune „Romuva” kino teatre nuo lapkričio 21 d.
Panevėžyje „Garsas” kino centre nuo lapkričio 22 d.
Marijampolėje „Spindulio” kino teatre nuo lapkričio 24 d.
Varėnos kultūros centre nuo lapkričio lapkričio 23 d.