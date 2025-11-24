G. Urbonaitės filmas „Renovacija“ per savaitę pelnė tris apdovanojimus Prancūzijoje, Ispanijoje ir Estijoje

„Lapkritis buvo įspūdingas – vien per šį mėnesį „Renovacija“ pasirodė beveik 20-yje tarptautinių kino festivalių. Per 17 dienų pati apkeliavau aštuonis festivalius, kolegoms tuo pat metu pristatinėjant filmą kitame pasaulio gale, už Atlanto. Labai džiugu, kad filmas rezonuoja įvairių šalių, kultūrų žiūrovams“, – savo debiutinio filmo populiarumu džiaugiasi režisierė Gabrielė Urbonaitė.
Filmas ne tik daug keliavo, bet ir buvo gausiai įvertintas: kone kiekvieną lapkričio kelionių savaitgalį vainikuodavo apdovanojimai – „Renovacija“ jų pelnė net šešis: gavo žiūrovų simpatijų prizą Kyjivo „Molodist“ festivalyje, du apdovanojimus Liubeko kino festivalyje „Šiaurės šalių kino dienos“, taip pat buvo įvertintas Araso, Sevilijos ir Talino kino festivaliuose.
„Renovacija“, kurios pavadinimas tuo pat metu žada ir pokyčius, ir stabilumą, talpina abi 21-ojo amžiaus romantinių filmų tradicijas“, – po filmo pasirodymo Taline savo recenzijoje rašė kino kritikas Joshua Polanski, G. Urbonaitės „Renovaciją“ kategorizuodamas tarp šias tradicijas atspindinčių filmų „Meilės laukimas“ (rež. Wong Kar Wai) ir „Blogiausias žmogus pasaulyje“ (rež. Joachim Trier).
Pagrindinė filmo „Renovacija“ herojė – ant trisdešimtmečio slenksčio stovinti Ilona, atsikrausčiusi į, regis, iš pirmo žvilgsnio tobulą butą kartu su savo vaikinu Matu. Tačiau prasidedanti namo renovacija ir žmonės, kuriuos tai atveda į Ilonos gyvenimą, priverčia ją suabejoti savo pasirinkimais. Filme vaidina „Europos kylančios žvaigždės“ („European Shooting Star“) apdovanojimais įvertinti Žygimantė Elena Jakštaitė, Šarūnas Zenkevičius, Aistė Diržiūtė-Rimkė ir įžymus Ukrainos aktorius Roman Lutskyi.
Filmo scenarijaus autorė ir režisierė: Gabrielė Urbonaitė, operatorius: Vytautas Katkus, dailininkė: Sigita Jonaitytė, montažo režisierius: Armands Začs, garso režisierė: Iveta Macevičiūtė, kompozitorius: Edvards Broders, kostiumų dailininkė: Monika Vėbraitė, grimo dailininkės: Rūta Padvelskytė, Giedrė Jarockaitė, aktorių atranka: Ugnė Šiaučiūnaitė, Marija Kavtaradze, prodiuserė: Uljana Kim.
Lietuvos žiūrovai filmą „Renovacija“ galės išvysti kitų metų pavasarį. Filmo gamybą finansavo Lietuvos kino centras, Latvijos nacionalinis kino centras ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
filmasRenovacijaTalino kino festivalis
