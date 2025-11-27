Šventes kviečia pasitikti teatruose ir koncertų salėse: stebins kruopščiai atrinkta programa

Didieji Lietuvos teatrai ir koncertų salės gruodį pasitinka su ypatingomis šventinėmis programomis ir laiko patikrinta klasika. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Nacionalinis dramos teatras, Nacionalinė filharmonija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras – stebins šventišku, plačiu repertuaru, kuriame kiekvienas atras patinkantį pasirodymą.
Kultūrą aktyviai remiantis prekybos tinklas „Norfa“ užtikrina, kad žiūrovai – tiek smalsiausi mažieji, tiek patyrę meno gurmanai – prieš gražiausias metų šventes galėtų mėgautis kokybišku laiku.
Gruodis – magiškas laukimo mėnuo, kai kartu su „Norfa“ kviečiame iš naujo pajusti teatro stebuklą. Kviečiame pasižvalgyti po platų gruodžio renginių repertuarą.
Štai kuo kultūros mylėtojai galės mėgautis gruodžio mėnesį:
„Norfos“ remiamas Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) gruodį pasitinka su svarbiu jubiliejumi – Lietuvos baleto 100-mečiu.
Šia proga teatre bus rodomas jau klasika tapęs baletas „Kopelija“.
„Leo Delibes‘o baletas „Kopelija“ – vienas populiariausių Lietuvoje, nes būtent ta premjera 1925 m. gruodžio 4 d. prasidėjo profesionalios baleto trupės kelias Lietuvoje. Tad visą 2025–2026 m. sezoną žadame švęsti šį išskirtinai reikšmingą Lietuvos baleto 100-mečio jubiliejų.
Kaip ir daugelį populiarių kūrinių, „Kopeliją“ iki šių dienų stato įvairūs choreografai, kas kartą pateikdami savą jos versiją ir redakciją. Iš komedijos virsdamas tragedija, čia priartėdamas prie Hoffmanno Smėlio žmogaus, čia nuo jo nutoldamas, šis baletas iki šiol yra vienas dažniausiai statomų pasaulyje.
Trys veiksmai magijos, komiško sąmyšio, kuris kyla dėl klaidingai suprastos tapatybės, veržlus romantizmas, įspūdingi pastatymai – kaip tik tai kausto žiūrovų dėmesį jau 140 metų. Lietuvos baleto 100-mečio proga Kopeliją mūsų scenoje stato vienas garsiausių mūsų dienų lietuvių choreografų Martynas Rimeikis“, – intriguojama puslapyje premjeros.lt.
Šį spektaklį bus galima pamatyti gruodžio 4, 5, 6, 7, 9 dienomis.
Teatre lauks ir daugiau profesionalumu žavinčių pasirodymų:
Gruodžio 6, 13 d. – ekskursija „Paskui baleto batelį: prieš šimtą metų ir dabar“.
Gruodžio 2, 6, 9 d. – spektaklis vaikams „Muzikinės penketuko istorijos“.
Gruodžio 6 d. – ekskursija „Už scenos ribų: kur gimsta spektakliai“.
Gruodžio 11 d. – baletas „Menų pašaukti. Šokio kalba“.
Gruodžio 12 d. – baletas „Kaktusai+“.
Gruodžio 13 d. – baletas „Dezdemona“.
Gruodžio 14 d. – spektaklis vaikams „Zuikis Puikis“.
Gruodžio 16 d. – spektaklis vaikams „Muzika mažoms ausytėms“.
Gruodžio 18, 19 d. – baletas „Laiko kambariai“.
Gruodžio 20, 21 d. – koncertas „Akimirkos lengvumas“.
Gruodžio 23, 27 d. – koncertas „Skambančios operos Kalėdos“.
Gruodžio 26 d. – koncertas „Dovana Kalėdoms“.
Gruodžio 30, 31 d. – opera „Traviata“.
Plati, abejingų nepaliksianti programa ruošiama Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT). Nors gruodį premjerų teatras neruošia, laukia laiko patikrinta programa.
Vienas iš išskirtinių spektaklių – Lauryno Adomaičio ir Antano Obcarsko „Boksas“.
„Nerimstančia kovos dvasia persmelktas spektaklis „Boksas“ yra sportinė-mistinė kelionių drama apie dviejų kartų kovotojus. Saúlas (akt. Laurynas Jurgelis) – talentingas boksininkas, kurio išskirtinį potencialą įžvelgia klubo treneris (akt. Marius Repšys) ir bet kokia kaina nori jį padaryti pasaulio čempionu.
Tsiganas (akt. Gediminas Rimeika) – į antrą planą nustumtas boksininkas, nenorintis taikytis su outsaiderio pozicija. Jo ambicijas pajautęs verslininkas (akt. Giedrius Savickas) prisiima globoti jauną sportininką ir siekia nugalėti savo gyvenimo traumas. Kam kova baigsis nokautu?
Dviejų jaunų boksininkų Saúlo ir Tsigano akistata vietinės reikšmės klube įžiebia globalias ambicijas, kurios peržengia geografines, o kartais ir fizinio pasaulio ribas. Jaunų vyrų kelionė atrandant savyje kovotoją tampa priemone seniems vilkams suvesti sąskaitas.
Viena vertus, visuomenė kovotojus garbina kaip herojus, kita vertus, atstumia, kaltindama agresija. Kovotojo paradoksas sukelia savidestrukcijos polinkį. Boksininkai naikina savo priešininkus, tačiau laimėję dažnai jaučiasi sunaikinę save“, – intriguoja spektaklio kūrėjai.
Šį spektaklį bus galima pamatyti gruodžio 6, 7 dienomis.
Laukia ir gausybė teatro gurmanų pamiltų spektaklių:
Gruodžio 2, 4 d. – Oskaro Koršunovo „Išvarymas“.
Gruodžio 3 d. – Eglės Švedkauskaitės „Fosilija“.
Gruodžio 3 d. – Antano Obcarsko „Gyventiems išnykimo laikais“.
Gruodžio 5 d. – Yanos Ross „Apmaudant omarą“.
Gruodžio 7 d. – E. Švedkauskaitės „Stand-up’as prasmei ir beprasmybei“.
Gruodžio 7 d. – Kęstučio Jakšto „Eimunto Nekrošiaus spektaklių muzika“.
Gruodžio 9 d. – svečiai iš Klaipėdos jaunimo teatro su spektakliu „„Danse Macabre“
Gruodžio 10 d. – Lauros Kutkaitės „Teiresijo krūtis“.
Gruodžio 11 d. – Annos Smolar „Paukščiai“.
Gruodžio 12, 13 d.– Kamilės Gudmonaitės „Dalykai, kurių neišdrįsau pasakyti, ir dabar jau per vėlu“.
Gruodžio 12 d. – Dariau Gavenonio „Laisvė“.
Gruodžio 14 d. – Augusto Gornatkevičiaus „Sibiro haiku“.
Gruodžio 14, 16 d. – Antano Obcarsko „Raganosiai“.
Gruodžio 16 d. – Jurijaus Tertelio „Avinai (spektaklis jaunimui)“.
Gruodžio 17 d. – Jono Vaitkaus „Atžalynas“.
Gruodžio 17 d. – Manto Jančiausko „Vaidina Marius Repšys“.
Gruodžio 18 d. – E. Švedauskaitės „Sieros magnolijos“.
Gruodžio 19 d. – Oliverio Frijico „Metamorfozė“ pagal Franzą Kafką.
Gruodžio 19 d. – Antano Jasenkos „Kas nebijo Virdžinijos Vulf“ (pagal E. Albee).
Gruodžio 20, 21 d. – E. Švedauskaitės „Ronja plėšiko duktė“.
Gruodžio 21 d. – Dalios Michelkevičiūtės ir Vytauto Rumšo „Poezijos klasika: Czesławo Miłoszo „Kalbos galia“.
Gruodžio 27, 28 d. – Nauberto Jasinsko „Velnio nuotaka“.
Gruodžio 27 d. – svečiai iš „Solo“ teatro su Birutės Mar „Buda palėpėje“.
Gruodžio 28 d. – svečiai iš „Solo“ teatro su Birutės Mar „Neprašytas laiškas. Rašytojos Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais“.
Gruodžio 30, 31 d. – O. Koršunovo „Ištraukti Romeo ir Džuljetos istoriją“.
Muzikos garsai skambės „Norfos“ remiamoje Nacionalinėje filharmonijoje, kuri gruodį paruošė aukšto lygio pasirodymą leisiantį pasinerti į šventišką dvasią.
Vienas labiausiai išsiskiriančių renginių – iškilmingas koncertas Didžiojo Vilniaus seimo 120-mečiui.
„Įgyvendindama LR Seimo paskelbtus Didžiojo Vilniaus seimo 120-mečio atmintinus metus, Lietuvos nacionalinė filharmonija organizuoja iškilmingą koncertą bei parodą, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaliniu muziejumi.
Koncerte, kuriame pasirodo žymiausi atlikėjai, skambės istoriškumo bei sakralumo dvasią perteikiantys lietuvių autorių kūriniai – nuo 150-ųjų Čiurlionio metinių žymos iki šiuolaikinių kūrėjų opusų – ir Lietuvos vardą į muzikos istoriją įrašiusio garsaus XIX a. italų kompozitoriaus Amilcare’s Ponchiellli operos „Lietuviai“ fragmentai“, – apie koncertą skelbiame puslapyje premjeros.lt.
Renginys vyks gruodžio 6 dieną.
O filharmonijoje bus ir daugiau didelio dėmesio vertų pasirodymų:
Gruodžio 3 d. – Vilniaus kvartetas ir Motiejus Bazaras – kai susitinka styginių kvartetas ir fortepijonas.
Gruodžio 5 d. – Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ adventinis koncertas su Miunsterio karinių oro pajėgų orkestru.
Gruodžio 7 d. – koncertas „Muzikos garsai“.
Gruodžio 11 d. – „Kelionė į Vilnių“. Jeruzalės simfoninis orkestras, Julianas Rachlinas, Sarah McElravy, Alonas Karivas.
Gruodžio 13 d. – Hectoras Sandovalas ir Nomeda Kazlaus. Šventinis gala koncertas.
Gruodžio 14 d. – „Žvėrių karnavalas“.
Gruodžio 14 d. – „Metų laikai“ su „Musica humana“.
Gruodžio 15 d. – XXII tarptautinis menų festivalis „Kalėdiniai vakarai“.
Gruodžio 17 d. – Egidijaus Buožio autorinės kompozicijos „Jubiliejinis solo“.
Gruodžio 20 d. – „Skambanti Šiaurė“. VII Tarptautinio Jaschos Heifetzo smuikininkų konkurso nugalėtoja Yuki Hirano, LNSO, Victorienas Vanoostenas.
Gruodžio 21 d. – Kalėdos su „Ąžuoliuku“ ir draugais.
Gruodžio 21 d. – Kalėdos su Čiurlionio kvartetu, Didier Laloy ir Adrienu Tybergheinu.
Gruodžio 27 d. – Kalėdos su Lietuvos kameriniu orkestru ir Sergejumi Krylovu.
Gruodžio 28 d. – Džiazo kokteilis su Zappa. LSPO, Dmitrijus Golovanovas, Karolis Variakojis.
Gruodžio 29 d. – koncertas „Karališkos Kalėdos“, kuriame ypatingi svečiai iš Jungtinės Karalystės.
Gruodžio 30, 31 d. – Simfoninė salvė Naujiesiems su LNSO, Viktorija Miškūnaite, Jurgiu Jarašiumi.
Gruodžio 31 d. – Lietuvos kamerinio orkestro ir Sergėjaus Krylovo koncertas „Atsisveikinimo simfonija“.
Gruodžio 31 d. – Naujametis vakaras su Vilniaus kvartetu.
Kruopščiai programą atrinko ir Šiaurės Lietuvos kultūros pažiba – Valstybinis Šiaulių dramos teatras (VŠDT).
Vienas iškiliausių spektaklių, dar tik sezono pradžioje pristatytas pastatymas „Anoniminiai šokiai“. Apie jį naujienų portalui Lrytas yra plačiau pasakojusi teatro meno vadovė Nomeda Šatkausienė.
„Tai ilgai brandintas projektas, kurį įgyvendinome su VšĮ „Operomanija“. Šis spektaklis pirmoji mūsų teatro koprodukcija.
Jis buvo pristatytas kamerinėje salėje ir skirtas kiek mažesnei auditorijai. Spektaklis pasižymi eksperimentiškumu, nes kūrybos proceso metu buvo kuriamas iš aktorių pokalbių, jų pačių pasakojimų.
Jis apie tai, kaip žmonės įvairiausiais būdais bando ieškoti pabėgimo nuo realybės ir su kokiomis būsenomis susiduria tie, kurie sunkiai išgyvena realybės jausmą.
Tai muzikinis spektaklis, skirtas teatro gurmanui, išrankesniam žiūrovui. Su šiuo spektakliu jau viešėjome Vilniuje, kur jį rodėme sostinės publikai“, – pasakojo meno vadovė.
Spektaklį bus galima pamatyti gruodžio 21 dieną.
Šiauliečių ir miesto svečių lauks ir šie pasirodymai:
Gruodžio 4 d. – Aleksandro Špilevojaus „Bagadelnia“.
Gruodžio 5 d. – Makso Frišo „Bydermanas ir padegėjai“.
Gruodžio 6 d. – Oskaro Koršunovo „Remyga“.
Gruodžio 7 d.– Nijolės Mirončikaitės „Duktė“.
Gruodžio 10, 31 d. – Eglės Vertelytės „Šok, Edita, šok“.
Gruodžio 13 d. – Yasminos Rezos „Pabandom dar kartą (skerdynių Dievas).
Gruodžio 20 d. – Aido Giniočio „Revizorius“.
Gruodžio 26 d. – Kalėdinis muzikinis spektaklis vaikams „Nematomas vaikas“.
Gruodžio 27 d. – Jokūbo Brazio „Icarus Machine“.
Gruodžio 28 d. – Pauliaus Ignatavičiaus „Tobula pora“.
Tik nuo šio sezono prie „Norfos“ globojamų kultūros institucijų prisijungęs Kauno valstybinis muzikinis teatras gruodžiui paruošė šventine magija dvelkiančią programą.
Vienas iš ypatingų jų renginių koncertinė programa „Gospel: Grace and Glory“.
„Terminas „gospelai“ kilo iš anglų kalbos ir reiškia evangelija. Tai religinių giesmių žanras, užgimęs Šiaurės Amerikoje, kuriamas pagal Naujojo Testamento tekstus. Gospelai paplito praėjusio šimtmečio antrojo dešimtmečio viduryje JAV didmiesčių juodaodžių getuose. Žanras jungia juodaodžių religinę muziką, svinguojančius džiazo, ostinatinius bugivugio ritmus bei bliuzo elementus.
Apie 1920 m. JAV pietuose suskambo ir baltųjų gospelai, jie turėjo įtakos ritmenbliuzo ir rokenrolo raidai. Baltųjų gospelai glaudžiai susiję su kantri muzikos tradicijomis.
Teatro scenoje skambėsiančioje 2 dalių gospelų programoje – populiarios ir rečiau atliekamos gospelo dainos ir giesmės, kurias parinko ir su solistais paruošė chormeisterė Rasa Vaitkevičiūtė, aranžavo Ernestas Valionis“, – su koncerto istoriniu kontekstu supažindinta puslapyje premjeros.lt.
Šį koncertą bus galima pamatyti gruodžio 13 dieną.
Gruodžio 3, 28 d. – Andriaus Žiurausko miuziklas Sugar. „Džiaze tik merginos“.
Gruodžio 5 d. – Viktorijos Streičos miuziklas „Mano puikioji ledi“.
Gruodžio 6 d. – Andželikos Cholinos šokio spektaklis „Dezdemona“.
Gruodžio 7 d. – Aleksandro Jankausko baletas vaikams „Sniego karalienė“.
Gruodžio 7 d. – Kęstučio Jakšto operetė „Grafas Liuksemburgas“.
Gruodžio 10, 11 d. – Andželikos Cholinos opera „Bohema“.
Gruodžio 17, 20 d. – Andželikos Cholinos šokio spektaklis „Karmen“.
Gruodžio 18, 19, 26 d. – Viktorijos Streičos operetė „Linksmоji našlė“.
Gruodžio 21, 30 d. – Andželikos Cholinos opera „Traviata“.
Gruodžio 31 d. – Viktorijos Streičos Naujametinis koncertas, kuriame – dainos, duetai, ansambliai, šokiai iš populiariųjų miuziklų ir kino filmų.
Šventinę programą paruošė ir visai neseniai prie „Norfos“ remiamų kultūros įstaigų prisijungęs Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO). Drauge orkestras kviečia sutikti net Naujuosius.
„Naujųjų metų vakarą Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Gintaro Rinkevičiaus, kviečia klausytis trijų spindinčių vokalo deivių: Ievos Prudnikovaitės, Onos Kolobovaitės ir Evelinos Sašenko.
Visiems puikiai pažįstamos, vienos ryškiausių Lietuvos vokalisčių kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru šiam vakarui ruošia ypatingą programą, kurioje skambės legendinių scenos deivių Tinos Turner, Whitney Houston, Celine Dion, Madonnos, Adele, Lady Gaga ir kitų dainos“, – dalijosi organizatoriai.
Koncertą bus galima pamatyti LVSO koncertų salėje gruodžio 31 dieną.
Gruodį laukia ir daugiau šventine atmosfera alsuojančių klasikinės muzikos koncertų.
Gruodžio 12 d. – Simfoninis koncertas „L. Van Beethovenas ir G. Verdi chorai“.
Gruodžio 18 d. – Koncertas visai šeimai „Liepaitės: Šv. Kalėdų laukime“.
Gruodžio 27 d. – Simfoninis koncertas „Roko baladės“.
Gruodžio 28 d. – Simfoninis koncertas „Šventiniai chorai“.
Gruodžio 29 d. – Simfoninis koncertas „Lietuviški miuziklai ir filmai“.
Gruodžio 30 d. – Simfoninis koncertas „The queen symphony“ („Karalienės simfonija“, liet.).