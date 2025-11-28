Atidarytas Vilniaus dokumentinių filmų festivalis: tikrovės ir vaizduotės atspindžiai ekrane – nuo politinių įtampų iki ekologinių atvaizdų

Festivalį atvėrė režisierės, kuratorės, aktyviai šiuolaikinio meno scenoje veikiančios kūrėjos Gerdos Paliušytės filmas „Laivas“, švenčiantis skirtingų šokėjų kartų išraiškos laisvę. Filme atgyjanti šiuolaikinio ir gatvės šokio scena po atidarymo seanso persikėlė į Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto arba VRM rūmus. 1980 m. iškilęs architekto Algimanto Mačiulio projektuotas pastatas, tapęs išraiškingu ir drąsiu vėlyvojo modernizmo pavyzdžiu, sujungė kino ir architektūros erdves, pratęsdamas pasakojimą apie kūrybines paieškas išorinių suvaržymų paženklintame laike.
Skirtingose programose – išraiškinga dokumentinio kino įvairovė
Istorinės atminties temą festivalyje plėtos ir kita lietuviška premjera – Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje savo kūrinius pristačiusio armėnų ir lietuvių kilmės menininko Andriaus Arutiuniano juosta „Baigties trauka“ panardins į meditatyvų dialogą su avangardinio kino ir Kaukazo regiono istorija.
Žvilgsnį į praeities ir dabarties sankirtas praplės vienam pagrindinių Jugoslavijos juodosios kino bangos ir serbų kino avangardo balsų, „Auksinio lokio“ laureatui Želimirui Žilnikui (g. 1942), bei Lietuvoje iki šiol mažai pažįstamai išeivių kino ir garso režisierei Marytei Kavaliauskas (g. 1943) skirtos retrospektyvinės programos. Abu kūrėjai lankysis festivalyje ir susitiks su žiūrovais.
Festivalio pagrindinė programa plačiai atvers istorinius ir politinius diskursus, žmogaus ir skirtingų gyvybės formų sugyvenimo kryptis, o dvi trumpametražių eksperimentinių filmų programos trins dokumentikos ir fikcijos ribas. Festivalio lankytojų laukia susitikimai su filmo „Kraštovaizdis ir įniršis“ režisiere Nicole Vögele, trumpametražės juostos „Žvilgsnis į praeitį“ kūrėjais Mila Zhluktenko ir Danieliu Asadi Faeziu, trumpametražio filmo „Dainos apie karą“ autoriumi Sashko Protyah ir „Pabėgimas pro gegutės lizdą“ režisieriumi Nikola Ilić.
Ekologiniai atvaizdai ir svečiai iš Kanados
Lapkričio 28–29 d. žiūrovų laukia dvi specialiosios programos, skirtos ekologiniam kinui – skirtingos stilistikos kūriniai pristatys šios krypties įvairovę nuo tradicinių iki eksperimentinių raiškos formų. „Film Farm: Dalijimosi galia“ pirmą kartą Lietuvoje atvers įvadinį puslapį į Kanados eksperimentinio kino poetiką ir politiką, formuojamą nepriklausomo vaizdokūros kolektyvo „Film Farm“. Programa „Neauginimo ritualas: apibrėžiant filmo ekologiją“ pakvies įdėmiau susipažinti su eksperimentiniais ekokino pavyzdžiais.
Gruodžio 1–2 d. seansus lydės kartu su Vilniaus dailės akademija ir kuratoriumi Miklós Ambrózy rengiamas simpoziumas anglų kalba, dedikuotas analoginių dokumentinio kino kūrybinių praktikų, medžiagiškumo ir vaizduotės klausimams. Ekologinį išeities tašką pasirinkę pranešėjai kvies permąstyti pasaulio ir žmogaus vaidmens suvokimą audiovizualiniame mene. Kartu su „Film Farm“ atstovais patirtimi ir įžvalgomis dalinsis kino kūrėjai Karelis Doingas bei Michaela Davidova.
Jautrūs tikrovės paviršiai: Rose Lowder optiniai įvykiai
Gruodžio 6–7 d. pirmą kartą lietuvių žiūrovams pristatoma prancūzų bei peruviečių kilmės menininkės Rose Lowder (g. 1941) kūryba smelksis į gamtos pasaulio ir vaizdų prigimtį. Programa „Optiniai įvykiai“, pristatanti ankstyvojo laikotarpio trumpuosius filmus, tyrinėja kino technines galimybes, trindama ribas tarp kasdienybės objektų ir vizualinių abstrakcijų. Antroji programa „Puokštės“ žengia į ekologinių vaizdų etines ir estetines teritorijas. Režisierė, viena pirmųjų atstovaujanti ekokino krypčiai, fiksuoja aplinkinio pasaulio – sodų, pievų, parkų augmenijos ir gyvūnijos – būties fragmentus ant kino juostos likučių, jungdama juos į gyvybingai mirguliuojančias kinematografines puokštes.
Pažintį su menininke pratęs ketvirtadienį atsivėrusi MO muziejaus paroda „Pievos ir akys“, skiriama Rose Lowder ir Kazimieros Zimblytės kūrybai. Parodos kuratorės Inesa Brašiškė bei Miglė Survilaitė kviečia į dvigubą ekspoziciją – patirti menininkių kūrinius individualiai, įsitraukiant į diskusiją apie juos vienijančius mąstymo ir vaizdavimo principus, žadančius netikėtas įspūdžių ir reikšmių sankirtas.
Pristato „Meno avilio“ jaunieji programeriai
Festivalis tęsia tradiciją suteikti balsą jauniesiems sinefilams ir pristatys jų sudarytas programas, jungiančias juostas, nugulusias pagrindinėse VDFF programose. Pirmasis „Meno avilio“ jaunųjų programerių sudarytas rinkinys „Vietos po saule!“ kvies stebėti skirtingų politinių bei socialinių situacijų koliažą ir apmąstyti namų sąvoką, o dvigubas seansas – megzti pokalbį su filmais „Įkalčiai“ (rež. Lee Anne Schmitt) ir „Pažvelk į mane“ (rež. Shuli Huang).
Vilniaus dokumentinių filmų festivalis vyks lapkričio 27 d. – gruodžio 7 d. Daugiau informacijos čia.