Italų dienos: Italijos ambasados, Italų kultūros instituto ir Klaipėdos koncertų salės bendras projektas festivalyje „Salve Musica“

Gruodžio 6 d., 18.30 val. Klaipėdos koncertų salė, Šaulių g. 36, Klaipėda, Lietuva
Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovas Mindaugas Bačkus
Solistė Francesca Bonaita (smuikas, Italija)
Dirigentas Aram Khacheh (Italija)
Itališkas temperamentas, romantiška ekspresija ir jaunatviškas talento žavesys užlies Klaipėdos koncertų salę šventinės klasikos festivalio „Salve Musica“ programoje. Gruodžio 6-osios vakarą KKS scenoje – koncertas „Italų dienos“, bendras Klaipėdos koncertų salės, Italijos ambasados Lietuvoje ir Italų kultūros instituto projektas, pristatantis vienus ryškiausių jaunosios Italijos muzikos kartos atstovų – žavingąją smuikininkę Francescą Bonaitą ir charizmatišką dirigentą Aramą Khacheh. Šis vakaras – tarsi muzikinė kelionė po Italiją, kur klasikinės muzikos grožis susilieja su pietietišku temperamentu. Skambės kūriniai, atspindintys Italijos kultūros dvasios gelmes – nuo romantiško subtilumo iki veržlaus dramatizmo.
Francesca Bonaita (Milanas, 1997), solistė ir kamerinės muzikos atlikėja, kritikų apibūdinta kaip turinti nepaprastą techniką ir intensyvumą, viena iš geriausių jaunųjų koncertuojančių atlikėjų. Jai prognozuojama spindinti tarptautinė karjera dėl stebinančios meninės brandos, virtuoziškos technikos, garso valdymo, intensyvumo ir aistringumo, o taip pat dėl atlikimo sklandumo ir lengvumo. Daugkartinė daugelio tarptautinių smuiko konkursų pirmųjų vietų laimėtoja, ji pradėjo intensyvią solinę ir kamerinę veiklą, bendradarbiaudama su daugeliu koncertų scenos asmenybių, domėdamasi plačiu repertuaru iki XX a. ir šiuolaikine muzika.
Aram Khacheh, gimęs Italijoje 1997 m. persų kilmės menininkų šeimoje, yra vienas iš prestižinio Cantelli orkestro dirigavimo konkurso 2024 metais nugalėtojų. Dirigavo tokiems orkestrams kaip „I Pomeriggi Musicali“, Karališkasis Omano simfoninis orkestras, „I Musici di Parma“, „Bazzini Consort“, Sichuano filharmonijos orkestras, Italijos operos filharmonija „Bruno Bartoletti“, Milano universiteto orkestras, Markių regiono filharmonijos orkestras, Friulio-Venecijos-Džiulijos regiono orkestras ir Sicilijos simfoninis orkestras, bendradarbiaudamas su įvairiais autoritetingais solistais. Šiuo metu jis yra Brescios „Bazzini Consort“ muzikos direktorius, su kuriuo dirigavo daugybę operos ir simfoninių koncertų, sulaukdamas didelio kritikų ir publikos pripažinimo.
Klaipėdos kamerinis orkestras (KKO) – Klaipėdos miestą reprezentuojantis orkestras, kurio kūrybinėje veikloje jau įgyvendinta daugiau nei 500 skirtingų muzikinių stilių ir žanrų programų, kuriantis naujas koncertų tradicijas kruopščiai formuojamomis originaliomis programomis. Nuolatinio dirigento neturintis KKO iš kitų kamerinių orkestrų pirmiausia išsiskiria stipriu ansambliškumo pojūčiu. Nuo 2009 m. ryškų postūmį modernumo link orkestrui suteikė naujasis meno vadovas – Mindaugas Bačkus, vienas ryškiausių savo kartos Lietuvos violončelininkų.
Kultūrinis šio vakaro kontekstas bei tarptautinė atlikėjų patirtis leidžia pažvelgti į itališkąją tradiciją ne tik kaip į istorinį reiškinį, bet ir kaip į gyvą, nuolat atsinaujinantį meninį procesą. Muzikinėje programoje – italų kompozitorių kūriniai, pristatantys šios šalies garsų paletę nuo baroko iki XX amžiaus.
Programoje skambės:
Giacomo Puccini – „Chrizantemos“ (aranžuotė styginių orkestrui)
Giuseppe Verdi – Styginių kvartetas e-moll (Arturo Toscanini aranžuotė styginių orkestrui)
Niccola Paganini – „Cantabile“ D-dur, Op.17 (aranžuotė smuikui solo ir styginių orkestrui)
Antonio Bazzini – „Fantazija operos „Traviata“ temomis“, op. 50 (smuikui solo ir styginių orkestrui)
Giovanni Sollima – „Hide in Orchestra“ (styginių orkestrui)