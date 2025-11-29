Artimiausiu metu planuojamas „Keistuolių teatro“ atstovų ir Kultūros ministerijos komandos susitikimas

„Keistuolių teatras“ ir Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) paprašė teisminės mediacijos ginčą išspręsti taikiai. Kito teismo posėdžio data šiuo metu nėra nustatyta. Kultūros ministrei situacija žinoma, artimiausiu metu planuoja susitikti su teatro atstovais“, – rašoma Kultūros ministerijos Eltai pateiktame atsakyme.
Kaip skelbta anksčiau, prieš kelerius metus Europos struktūrinių fondų lėšomis buvo vykdoma „Keistuolių teatro“ rekonstrukcija, kurios vertė siekė 4,1 mln. eurų. Nors darbai turėjo būti baigti dar 2023-ųjų gruodį, dėl jų kilo nesutarimų.
Dar 2022 m. CPVA dalį projekto lėšų – beveik 141,5 tūkst. eurų – pripažino netinkamomis finansuoti. Be to, dėl susikaupusios daugiau kaip 0,5 mln. eurų skolos projekto rangovas „Kaminta“ teatrą ir Kultūros ministeriją padavė į teismą.
Dėl laiku nebaigto projekto bei nepriduotų dokumentų, viešųjų pirkimų pažeidimų ir fragmentiško rangovo vykdyto draudimo CPVA projektui pritaikė 25 proc. dydžio korekciją – tai reiškia, kad beveik 627 tūkst. eurų išmokėtų lėšų turi būti grąžintos.
Aiškindamas situaciją, buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis yra nurodęs, jog dalis biurokratinių procedūrų buvo atliktos netinkamai, o buvusi ministerijos vadovybė į susidariusią situaciją nereagavo. Todėl Š. Birutis tikino įžvelgiantis ir prieš jį ministerijai vadovavusio Simono Kairio kaltės.
Savo ruožtu Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbęs finansų ministras Rimantas Šadžius dar šių metų birželio mėnesį užsiminė, jog dėl „Keistuolių teatrui“ pritaikytos 627 tūkst. eurų baudos gali pavykti pasiekti taikos sutartį.