Sveikinimas Valdovų rūmų muziejaus mecenatui Pranui Kizniui

„Nuoširdžiausiai sveikiname Praną Kiznį gražaus jubiliejaus proga ir linkime Dievo palaimos bei stiprios sveikatos! Jūsų gyvenimas yra Lietuvos istorijos atspindys – tremtis Sibire, bandymas išgyventi ir siekti mokslų okupuotoje tėvynėje, nuo plyno lauko užaugintas verslas.
Per keletą dešimtmečių sukauptas įspūdingas ir gausus meno vertybių rinkinys, kuriuo dosniai dalijatės su Lietuva ir jos svečiais, nukelia mus į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus, kai kiekvienas pasiturintis pilietis, didikas jautė atsakomybę puoselėti valstybę, statyti ilgaamžius, išskirtinio grožio statinius, kaupti įstabias kolekcijas su europinio meno vertybėmis.“
P.Kiznis sugrąžino Lietuvai meninį paveldą, kuris buvo ilgus šimtmečius naikinamas ir grobstomas įvairių perėjūnų, niokojusių mūsų žemę. Vakarų Europos senosios dailės galerija, kurią mecenatas dovanojo Valdovų rūmų muziejui – tai visus muziejaus lankytojus žavintys kadais prarasti, o P.Kiznio dėka vėl sugrąžinti Lietuvos europietiškumo, Lietuvos priklausymo lotyniškosios krikščioniškosios Europos civilizacijos erdvei ženklai.
Mecenatas reikšmingai praturtino nacionalinį fondą, ženkliai padidino visos Lietuvos ir visų Lietuvos žmonių kultūrinį turtą, sudarė sąlygas didžiuotis Tėvyne ir jos istorija. Valdovų rūmų muziejus dėkoja mecenatui už itin prasmingą kultūrinį apsisprendimą, dėmesį praeičiai ir paveldui, kuris yra geriausia investicija į ateitį.
Pasak P.Kiznio, „Tikrąjį pastangų poveikį kultūrai ir žmonių mentalitetui bus galima matuoti tik po dešimties ar net dvidešimties metų, nes kultūros pasaulyje viskas vyksta lėtai ir tam, kad kultūros generuojamus pokyčius pamatytų visuomenė, jog žmonės giliau suvoktų savo europinę tapatybę, ryšį su sava istorija ir kultūros paveldu, reikia ne vienų metų.“
Valdovų rūmų muziejaus nuoseklus bendradarbiavimas su mecenatu prasidėjo 2018 m. – dr. P.Kiznis parėmė tų metų liepos 6-ąją rengtas Valdovų rūmų atkūrimo pabaigtuvių iškilmes. Bendravimas su dr. P.Kizniu nenutrūko, ir 2020 m. jis bei Vyčio paramos fondas, minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ąsias gimimo metines, Valdovų rūmų muziejui dovanojo šio valdovo bronzinį biustą su pjedestalu.
Tačiau pati didžiausia, svarbiausia ir įspūdingiausia dr. P.Kiznio dovana Lietuvos valstybei ir jos kultūriniam paveldui – bene penkios dešimtys jo padovanotų ir deponuotų garsių Vakarų Europos dailininkų paveikslų (XIV–XVII a.), kurie viešai rodomi dviejose dr. P.Kiznio vardu pavadintos galerijos salėse (2021 ir 2023 m.) Valdovų rūmų muziejuje. Tai yra didžiausia kultūrinės, muziejinės mecenatystės iniciatyva per pastaruosius kelis dešimtmečius.
Pats mecenatas yra sakęs: „Siekiu sugrąžinti Lietuvai nors mažą gotikos, Renesanso, baroko paveldo dalį, praturtinti mūsų muziejų rinkinius europiniais artefaktais, bent šimtmečiu paankstinti meno vertybių chronologiją. Norėčiau, kad mes, lietuviai, nebejaustume trūkumo, stygiaus, nekentėtume dėl nevisavertiškumo. Norėčiau, kad mus vienijantį istorinį paveldą pažintų ir jo vertę pajustų mūsų šalies gyventojai bei svečiai.“
Dr. P.Kiznis kaip mecenatas rėmė ir kitus svarbius Lietuvos kultūros projektus, visada dėmesį atkreipdamas į regionų iniciatyvas. Už paramą gimtinei dr. P.Kiznis paskelbtas Pasvalio garbės piliečiu, už paramą Panevėžio vyskupijai gauta popiežiaus Pranciškaus padėka ir palaiminimas.
2015 m. Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo dr. P.Kiznį Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, 2021 m. Prezidentas Gitanas Nausėda mecenatui skyrė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžių. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai jam įteikė aukščiausio lygio apdovanojimą – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos garbės ženklą – auksinę (I laipsnio) „Darbo žvaigždę“. 2024 m. dr. P.Kizniui suteiktas Vilniaus miesto savivaldybės mecenato vardas. Dr. P.iznis yra ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų tarybos garbės narys.
