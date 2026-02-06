„Knyga + kinas“ Vilniaus knygų mugėje: 11 kinematografiškų lietuvių autorių kūrinių, ieškančių kelio į ekraną

Šių metų komisiją sudarė: didelio žiūrovų dėmesio sulaukusio vaidybinio filmo „Smėlis tavo plaukuose“, neseniai pristatyto Lietuvos kino teatruose, režisierius Mantas Verbiejus, daugybę apdovanojimų pelniusio vaidybinio filmo „Akiplėša“ bei animacinių filmų „Purga“ ir „Mora Mora“ prodiuserė Giedrė Burokaitė, rašytoja, vertėja ir devynių knygų autorė Akvilina Cicėnaitė.
Šiais metais sulaukta rekordiškai daug knygų. Tuo džiaugiasi ir komisijos narė Akvilina Cicėnaitė: „Dirbti projekto „Knyga + kinas“ komisijoje buvo tikras malonumas – nuomonės papildė viena kitą, išgirdome vieni kitų argumentus, lengvai radome bendrą sutarimą. Šiemet projektui buvo pateikti net 34 įdomūs, saviti kūriniai, tad galiausiai nusprendėme atrinkti ne dešimt, o vienuolika kinematografiškų knygų. Džiugu, kad vienuoliktuke turime ne vieną debiutinį kūrinį, knygų paaugliams bei vaikams, norisi paminėti ir žanrų įvairovę – tarp atrinktųjų atsidūrė ir detektyvas, ir trileris, ir istorinis romanas. Temos įdomios, intriguojančios, aktualios, tad belieka knygoms palinkėti gero kelio link scenarijų ir ekranų”.
Komisijos narys Mantas Verbiejus atkreipia dėmesį į ryškią tendenciją: „Netikėtai įdomus faktas, kad beveik pusę atrinktų knygų sudarė debiutiniai romanai. Taip pat įdomu, kad rašytojai dalyvavę konkurse drąsiai nardo laike, pasakojamos istorijos neapsiriboja dabarties tarpsnyje ir vyksta tiek tolimoje praeityje, tiek intriguojančioje ateityje“.
Prodiuserė Giedrė Burokaitė pabrėžia atrankos įvairovę ir kinui svarbius akcentus: „Projektas „Knyga+Kinas“ man buvo reta proga panirti į šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir pajusti jos pulsą. Kaip prodiuserei, tai buvo ne tik įdomus skaitymo procesas, bet ir labai gyvas kūrybinis impulsas.
Atrankoje atsivėrė tikrai labai platus žanrų ir formų spektras – daug tekstų vaikams, paaugliams, poetiškos, fragmentiškos prozos. Iš kino perspektyvos įdomu, kad vis dažniau literatūra „mąsto“ ne vien pasakojimu, bet ir atmosfera ir patirtimi“. Į atrinktų knygų sąrašą pateko kūriniai, galintys įkvėpti animacinius, istorinius ar vaidybinius filmus bei serialus: Atrinktų knygų suaugusiems sąraše – fantasmagoriškas, netikėtų personažų, iškalbingų laikmečio detalių ir magiškojo realizmo kupinas Linos Simutytės romanas „Raudonasis albumas“ („Tyto alba“), Kauno pilnas naujasis Patricijos Tilvikaitės romanas „Nepriklausomybė“ („BALTO leidybos namai“), Vlado Rožėno romanas „Katastrofa“(„Hubris“), jungiantis mokslinės fantastikos elementus su socialine kritika.
Komisijos pastebėtas ir Kosto Strielkūno baltų mitologijos velnio figūra paremtas kaimelio detektyvas „Mieste nebetiki velniais“ („Baltos lankos“), istorikės, radijo laidų vedėjos Kristinos Petrauskės istorinis romanas „Slanimo raganos“ („Alma littera“), anot komisijos, trileriu galintis tapti Tomo Mylistos romanas „Blogos manieros“ („Alma littera“) bei nostalgiškas Akvilės Kavaliauskaitės romanas „Jausmai“ („BALTO leidybos namai“).
Knygų vaikams sąraše atsidūrė magijos ir nuotykių pilna rašytojos Neringos Vaitkutės „Odilės pasaka“ („Aukso žuvys“), jau ketvirtoji rašytojos Ignės Zarambaitės knyga apie sumanių pašto pelyčių nuotykius „Mažoji Berta“ („Nieko rimto“), Jurgos Vilės knyga, mokanti mylėti gamtą bei atsakingai prisidėti prie jos saugojimo „Oseanas ir mama vėžlė“ („700 eilučių“).
Specialiai jaunimui išskiriama rašytojos fantastės Justinos Kapeckaitės mokslinės fantastikos trileris „Sono Electrum“ („Alma littera“).
Knygų autoriai ir leidėjai išrinktus kūrinius kino industrijai ir visiems kino bei literatūros mėgėjams pristatys vasario 27 d. 16 val. Amfiteatre, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Vilniaus knygų mugės metu. Renginys nemokamas (įėjimas su dalyvio bilietu).