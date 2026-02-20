Agnė Begetė atskleidė, kuo Vilniaus knygų mugėje šiemet nustebins Muzikos salė

Apie tai, kokių atradimų tikėtis šių metų „Muzikos salėje“, kuri vyks vasario 26-kovo 1 dienomis, Rūta Giniūnaitė kalbasi su Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA vadove Agne Begete.
– Šiemet „Muzikos salė“ vyks jau 11-tą kartą. Ką jums reiškia šis savaitgalis?
– Reiškia labai daug. Kaip ir matematikoje reikia įrodyti atsakymus, per tiek metų organizuojant „Muzikos salę“ jaučiu, kad ir mes įrodėme: mūsų, muziką mylinčių ir kuriančių yra daug, kad bendruomenė vis auga ir stiprėja, kad esame matomi ir girdimi. Anksčiau dar reikėjo įrodyti, kad yra ką pardavinėti – kai organizavome pirmąją „Muzikos salę“, svarstėme, ar kam nors bus įdomios vinilinės plokštelės ar kompaktiniai diskai. Bet, kaip matome, jie vis dar sėkmingai perkami. „Muzikos salė“ ne guminė, tad kasmet ieškome būdų, kaip sutalpinti gausų būrį norinčių joje būti. Šiemet turėsime daug pavienių atlikėjų, kurie jungsis į bendrus stendus – tai dar vienas bendruomeniškumo įrodymas. Tikiu, kad po šio savaitgalio atsiras naujų bendradarbysčių ar net kūrinių.
– „Muzikos salė“ daugeliui muzikos industrijos atstovų yra apie bendruomenę. Ar po praėjusių metų kultūros protestų, nuotaikos šių metų „Muzikos salėje“ bus dar vieningesnės?
– „Muzikos salė“ dažnai vyksta tokiu metu, kai pasaulyje irgi vyksta kažkas reikšmingo. Rusija užpuolė Ukrainą pirmąjį 2022-tųjų „Muzikos salės“ rytą. Tuo metu auginau vos kelių mėnesių kūdikį ir tiesiog negalėjau būti namuose. Nuvažiavau į „Muzikos salę“ ir toje bendruomenėje viskas atrodė daug aiškiau, saugiau. AGATA vienija daugiau nei 13 000 narių su įvairiomis pažiūromis ir nuomonėmis, todėl šis savaitgalis yra puiki proga patikrinti, kas kaip jaučiasi – tikiu, šiemet jausmai bus dar stipresni. Turint omenyje ir tai, daugybė muzikantų ruošiasi Kultūros asamblėjos renginiams, vykstantiems iki kovo 10 dienos ir finaliniam koncertui „Mes užaugom“ Vilniuje.
– Kokius svarbiausius leidinius, kurie bus pristatyti šių metų „Muzikos salėje“, išskirtumėte?
– Kasmet su komanda bandome nuspėti, kas bus tas atlikėjas ar grupė, kurių įrašų bus nupirkta daugiausia. Pernai Gabrielės Vilkickytės albumas „Mažas rūpintojėlis“ sumušė visų organizuotų „Muzikos salių“ rekordą. 2026-tųjų „Muzikos salėje“ bus pristatyta 150 naujų albumų – tai neįtikėtinas skaičius. AGATA duomenimis, 2025-taisiais Lietuvoje buvo išleisti net 455 albumai, todėl sunku nuspėti, kas bus tas hitas. Kadaise irgi buvo sunkus nuspėti, kad Andriaus Mamontovo vinilines plokšteles žmonės kolekcionuos ir pirks po kelis šimtus eurų, ar kad perleista Teisučio Makačino „Disko muzika“ sukels tokį susidomėjimą... Bet man tuo „Muzikos salė“ ir žavi. Mano nuomone, šiemet daug dėmesio turėtų sulaukti Paulinos Paukštaitytės, „Superkolorito“, „Katarsio“ naujos vinilinės plokštelės.
– Šių metų programoje – nemažai skirtingų temų diskusijose: nuo regioninių radijo stočių iki dirbtinio intelekto įtakos. Kokių diskusijų pati laukiate labiausiai?
– Pernai pabandėme, o šiemet tęsiame bendradarbiavimą su Lietuvos muzikos verslo asociacijos organizuojama „Murmurs“, buvusia „What‘s Next In Music?“ konferencija ir stipriname industrinės programos dalį. Anksčiau vis svarstėme, ką galime pasiūlyti muzikos profesionalams be susitikimų ir naujų leidinių? Šiemet turime stiprią konferencinę programą, į kurią labai norėčiau pakviesti visus muzikantus, nes atvažiuos daug profesionalų ir kolegų iš užsienio.
Vienas svarbiausių renginių vyks ketvirtadienį 12:00 valandą LRT OPUS pokalbių scenoje. Pirmą kartą Lietuvos muzikos istorijoje bus pristatoma mūsų šalies muzikos industrijos tyrimas, inicijuotas AGATOS. Suskaičiavome, kad šiemet Lietuvos muzikos industrija „sveria“ 308 mln. eurų, įskaitant bilietų pardavimą, kultūros centrų darbą ir kt. Labai džiaugiuosi šiuo tyrimu.
– Šiemet koncertų scenoje debiutuos daug jaunų, šviežių vardų – nuo „Spurr“ iki „Bohemos Tarifo“. Kaip atsirenkate dalyvius, kurie verti scenos?
– Jau anksčiau pastebėjome, kad A lygio atlikėjai mieliau dalyvauja pokalbiuose, o ne pasirodo ant scenos. Iš pradžių abejojome, ar viskas su tuo tvarkoje, bet ta scena ir turėtų būti skirta jauniems, kylantiems atlikėjams. Per tas kelias valandas koncertų erdvėje galima susipažinti su daugybe aktyvių ir jaunų muzikantų. Man svarbu, kad būtume atviri jauniems žmonėms ir padėtume pamatus jų startui.
Kalbant apie atranką į koncertų sceną, mums svarbu, kad atlikėjas turėtų kokio nors įsitraukimo socialiniuose tinkluose, augančių perklausų. Į „Muzikos salę“ jis turi atsivesti kažkiek savo auditorijos, nes nenorime jo statyti į tokią nepatogią padėtį tuščioje erdvėje. Tokių situacijų yra buvę, todėl deriname visiškai šviežius, sparčiai kylančius vardus ir šiuo metu mėgstamus atlikėjus.
– Vilniaus knygų mugės šūkis šiemet – „Žodis ieško žmogaus“. Ar ši tema atsispindės ir „Muzikos salėje“?
– Ta tema nevalingai kabo kažkur mintyse. Matau truputį kitą kampą: Vilniaus knygų mugė atranda vis daugiau muzikinių sąsajų. Šiemet, pavyzdžiui, Pijus Opera sukūrė Mugei dainą, atidaryme taip pat laukia gyvas muzikinis pasirodymas. Muzika ir žodis susiję, todėl tas ieškojimas visiems muzikantams aktualus. Patys daug kalbame apie žodžio laisvę ir sklaidą, tad su tema pataikėme.
– Kokios jūsų asmeninės rekomendacijos „Muzikos salės“ savaitgaliui?
– Pirmąją dieną (vasario 26 d., ketvirtadienį) eisiu į amfiteatrą klausytis diskusijų. Viena svarbiausių – „Kaip naujam atlikėjui pasiekti klausytoją?“, kuri vyks 17:00 val. Kviečiu visus, ypač studijuojančius muziką, nes čia bus galima sužinoti daugiau nei paskaitų metu.
Penktadienį (vasario 27 d.) laukiu šviesaus liūdesio pripildyto pokalbio „Du maestro: Kernagis ir Kulikauskas – 150 metų jubiliejus”, kuris vyks 18:00 valandą LRT OPUS pokalbių scenoje. Gaila, kad abiejų maestro nėra, bet mes jų nepamirštame. Penktadienį taip pat laukia daug koncertų – įdomu bus atrasti „Spurr“, „Varžą“. „Superkolorito“ pasirodymas bus geros nuotaikos užtaisas.
Šeštadienį (vasario 28 d.) 11:30 val. laukiu atviros choro „Dainuojam“ patirties. Pati labai mėgstu chorus ir jų veiklą, todėl bus įdomu pamatyti, kaip jie įtrauks lankytojus. Koncertų scenoje koncertų noriu gyvai išgirsti Barborą Matuzaitę, taip pat labai laukiu trigubos Veronikos Povilionienės vinilinės plokštelės pristatymo 13:00 val. LRT OPUS pokalbių scenoje. Veronika turi klodus įvairiausių įrašų, kurie pagaliau išvys naują šviesą.
Sekmadienis „Muzikos salėje“ – šeimos diena. Kadangi man namuose tenka klausytis daug vaikiškos muzikos, koncertų scenoje bus labai įdomu išgirsti Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus „Mažųjų lopšines“, sudalyvauti būgnų mokymosi dirbtuvėse, tradiciškai paklausyti „Knygų vaikų“ koncerto. Labai džiaugiuosi sukurta sekmadienio šeimos tradicija, todėl kviečiame šeimas su mažaisiais klausytojais pas mus atvykti nuo pat ryto.
– Agne, kas jums yra pasisekusi „Muzikos salė“?
– Ūkiškai tariant, kai parduodame daugiau įrašų, nei išleidžiame jų gamybai (juokiasi). Bet, iš tiesų, sėkmę man parodo sekmadienio 15:00 valanda, kai visi muzikantai pavargę, bet jau šnekučiuojasi apie kitus metus. Jei šį jausmą sukuriame, tada „Muzikos salė“ man yra pasisekusi. Dar sėkmė man – netikėtai atsiradę atsiradusios bendradarbystės, kaip kad grupė „Tauragė 2023“, suburta dienai iš „McLoud“, „Akli“, „Abudu“ ir „ba.“ narių ar praėjusiais metais Gamkos, Pijaus Operos ir Justino Jaručio improvizuotas pasirodymas Gamkos stende. Tai maži stebuklai, kurie negalėtų įvykti niekur kitur.
11-toji „Muzikos salė“ šiemet vyks vasario 26-kovo 1 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Visa programa: www.muzikossale.lt