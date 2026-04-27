Ketvirtadienį – ypatingas LVSO koncertas su pasauline arfos žvaigžde X. de Maistre ir žymiu pianistu Z. Ibelhauptu

Į Vilnių atvykstantis Xavier de Maistre yra nuolat kviečiamas koncertuoti su garsiausiais orkestrais visame pasaulyje: Los Andželo, Londono, Oslo ir Kinijos filharmonijų orkestrais, Čikagos, Monrealio, Birminghamo, Švedijos ir Suomijos radijo simfoniniais orkestrais, Paryžiaus orkestru, Ciuricho „Tonhalle“ orkestru ir kt. Jis bendradarbiauja su pasaulinio garso dirigentais, tarp kurių – seras Simon Rattle, seras André Previnas, Riccardo Muti, Daniele’is Gatti, Philippe’as Jordanas, Danielis Hardingas, Mirga Gražinytė-Tyla, Susanna Mälkki, Andrésas Orozco-Estrada, Bertrand de Billy ir kt. Xavier de Maistre ypač laukiamas svečias ir daugelyje prestižinių festivalių – jis yra surengęs pasirodymus Zalcburgo, Verbjė, Rheingau, Budapešto festivaliuose, taip pat Vienos „Festwochen“, Viurcburgo „Mozartfest“ ir Niujorko „Mostly Mozart“.
Xavier de Maistre yra ne tik bene ryškiausias šių dienų arfos virtuozas, bet ir itin kūrybingas muzikantas. Būdamas aistringas savo instrumento ambasadorius, jis nuolat plečia arfos repertuarą, užsakydamas naujus kūrinius kompozitoriams bei kurdamas reikšmingų instrumentinių kūrinių transkripcijas arfai. Tarp šio sezono akcentų – koncertai su Tan Duno diriguojamu Sietlo simfoniniu orkestru ir Nathalie Stutzmann diriguojamu Monako filharmonijos orkestru. Taip pat arfos virtuozas nuolat rengia originalias rečitalių programas, bendradarbiaudamas su itin universaliais, pasaulinį pripažinimą pelniusiais atlikėjais: tenoru Rolando Villazónu, alto žvaigžde Antoine Tamestit, flamenko ir kastanječių legenda Lucero Tena, sopranu Diana Damrau, violončelininku Danieliu Müller-Schottu, sopranu Mojca Erdmann ir kitais.
Xavier de Maistre pasirodys antroje LVSO koncerto dalyje. O pirmoje renginio dalyje nuskambės ne mažiau įspūdinga premjera Lietuvoje: įžymaus švedų kompozitoriaus Anderso Hillborgo fortepijoninį koncertą „MAX“ pagros pripažintas lietuvių pianistas, Nacionalinės premijos laureatas Zbignevas Ibelhauptas. Pianistas puikiai žinomas kaip 1988 m. įkurto (kartu su Rūta Riktere) ir iki šiol aktyviai koncertuojančio fortepijoninio dueto narys, tačiau šiame koncerte Z. Ibelhauptas pasirodys ne duete, o kaip solistas – su Roberto Šerveniko diriguojamu orkestru. Renginyje nuskambėsiančio fortepijoninio koncerto pavadinimas reiškia A. Hillborgo dedikaciją garsiajam JAV pianistui Emanuel Ax, kurį bičiuliai vadina „Manny“.
Prie pianisto pavardės kompozitoriui pridėjus pirmąją bičiuliško vardo raidę M, didžiosiomis raidėmis parašytas „MAX“ koncerto pavadinimas perteikia šio iškilaus pianisto veržlumą, maksimalizmą ir nuoširdumą. Fortepijoninį koncertą užsakė žymusis San Francisko simfoninis orkestras ir dirigentas Esa-Pekka Salonenas, užsakymą parėmė ilgametis dirigento, pianisto ir kompozitoriaus bičiulis Johnas Kongsgaardas, kuris po žmonos mirties būtent A. Hillborgo ir paprašė parašyti kūrinį jos atminimui. Tad šiame kūrinyje šalia intensyvių ir virtuoziškų epizodų taip pat juntamas ypatingas švelnumas ir emocinis trapumas – ypač baigiamojoje dalyje „Ascending Piano“, kurios finalas tampa paskutiniu didingu solisto gestu, išnykstančiu tolumoje.
LVSO koncertas su pasauliniu arfos virtuozu Xavier de Maistre ir pripažintu lietuvių pianistu Zbignevu Ibelhauptu – balandžio 30 d. LVSO koncertų salėje (perkeltas iš 2025–11–07), pradžia 19:00 val. Bilietus platina „Bilietai.lt“.
