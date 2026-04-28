Paaiškėjo „Sidabrinės gervės“ apdovanojimų nominantai: į daugiausia statulėlių pretenduoja du filmai

Jau netrukus balsuoti už stipriausius ir labiausiai palietusius pasirodymus ekrane pradės Lietuvos kino industrijos atstovai, o geriausi darbai paaiškės gegužės 31 d. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vyksiančios ceremonijos metu.
2008 m. startavę ir jau beveik 20 metų vykstantys apdovanojimai kasmet suburia lietuviško kino bendruomenę ir jau yra įvertinę šimtus kino kūrėjų. Anot renginio organizatorių – asociacijos AVAKA ir Lietuvos kino centro – šiemet apdovanojimams buvo pateiktos 72 filmų paraiškos, iš kurių 68 perduotos svarstyti Atrankos komisijai.
Metų geriausius rinks kino industrijos asociacijų pasiūlyti bei savo kandidatūras pateikę kino industrijos atstovai bei buvę „Sidabrinės gervės“ laureatai. Ceremonijoje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19-oje kategorijų, tarp jų – Žiūroviškiausio filmo, bei dar 3 specialieji apdovanojimai: „Auksinė gervė“ už viso gyvenimo nuopelnus, Apdovanojimas už kino kultūros sklaidą bei „Sidabrinės gervės kiaušinis“ už Metų geriausią studento darbą.
Šių metų komisiją sudarė: operatorius ir režisierius Linas Žiūra, prodiuserė Klementina Remeikaitė, režisierius Linas Mikuta, prodiuserė Giedrė Burokaitė, kino kritikė Rūta Oginskaitė, kompozitorius Linas Rimša, režisierius Gediminas Šiaulys, aktorė Gabija Jaraminaitė, kino kritikė Neringa Kažukauskaitė.
Anot Atrankos komisijos narės Neringos Kažukauskaitės, šie metai išsiskyrė filmų įvairove ir gausa, todėl komisijai sudaryti nominantų sąrašą nebuvo paprasta.
„Diskusijų buvo daug ir įvairiapusių. Kinas nėra nuo mūsų gyvenimų atskirta erdvė – jis glaudžiai susijęs su socialiniais ir politiniais klausimais, todėl į filmus bandėme žvelgti iš skirtingų perspektyvų ir profesinių pozicijų. Daug diskutavome, ne sykį keitėme nominantus, vertinome filmų reikšmę ne tik nacionaliniame, bet ir tarptautiniame kontekste“, – pasakoja N. Kažukauskaitė.
„Sidabrinė gervė“ pasipuošė magišku įvaizdžiu
Kasmet „Sidabrinės gervės“ apdovanojimų vizualinis įvaizdis atitenka į Lietuvos menininkų rankas. Šių metų įvaizdį kūrė „Taktika Studio“ kartu su menininke Lina Disciplina.
„Kurdami šių metų įvaizdį nusprendėme sustiprinti pagrindinį apdovanojimų simbolį – gervę. Savo darbu norėjome suteikti jai kinematografiškumo, išlaikant paslapties šydą. Kūrybos procese gimė kelios skirtingos kryptys, tačiau viena priminė iliustruotojos Linos Disciplinos stilistiką, todėl nusprendėme pasiūlyti jai prisijungti prie kūrybos proceso ir pratęsti idėją.
Mūsų ryšys su lietuvišku kinu – artimas. Apdovanojimų metu turime už ką sirgti, nes įprastai būname matę visus nominuotus filmus. Tikiu, kad šis ryšys taip pat turėjo įtakos kūrybos procesui. Gal todėl šių metų įvaizdis gavosi šiek tiek nostalgiškas ir grynas“, – pasakoja Mantas Rimkus, „Taktika Studio“ bendraįkūrėjas ir grafikos dizaineris.
Nacionalinius kino apdovanojimus „Sidabrinė gervė“ organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko „Telia Play“. Balsavimą ir komisijų darbą prižiūri audito kompanija „Grant Thornton Baltic“.
2026 metų nominantai
1. METŲ GERIAUSIAS STUDENTO DARBAS:
AMORFOFALAS (rež. Džiuginta Radavičiūtė, prod. Džiuginta Radavičiūtė, LMTA Nacionalinė kino mokykla (KIMO))
ARTIMAS KONTAKTAS (rež. Augustė Gerikaitė, prod. Lineta Lasiauskaitė, Plopsas, LMTA Nacionalinė kino mokykla (KIMO))
PASKUTINIS SNIEGAS (rež. Sotera Kupinaitė, prod. Gustė Girdvainytė, Džiuginta Radavičiūtė, LMTA Nacionalinė kino mokykla (KIMO))
SIGNALO KELIAS (rež. Eglė Razumaitė, prod. Lineta Lasiauskaitė, LMTA Nacionalinė kino mokykla (KIMO))
SŪKURYS (rež. Linas Žiūra, prod. Linas Žiūra, LMTA Nacionalinė kino mokykla (KIMO))
2. METŲ GERIAUSIAS TRUMPAMETRAŽIS KINO FILMAS:
BETONO VAIKAI (rež. Saulius Baradinskas, prod. Viktorija Seniut-Strolienė)
LOVING (rež. Vesta Tučkutė, prod. Milda Buškevičiūtė)
PANAŠI (rež. Adas Burkšaitis, prod. Greta Akcijonaitė, Kotryna Ramanauskaitė, Ramojus Petrauskas, Aurimas Pukevičius)
PO FENTANILIO (rež. Rinaldas Tomaševičius, prod. Lineta Lasiauskaitė, Plopsas)
PRA/RASTI PASAULIAI (rež. Aušra Lukošiūnienė, prod. Aušra Lukošiūnienė)
3. METŲ GERIAUSIAS KINO DAILININKO DARBAS:
DONATAS PIRŠTELIS (Danka)
IEVA ROJŪTĖ, LISANNE FRANSEN (Svečias)
JURIJ GRIGOROVIČ, ALDIS MEINERTS (Du prokurorai)
NERIJUS NARMONTAS (Kinų jūra)
SIGITA ŠIMKŪNAITĖ (Badautojų namelis)
4. METŲ GERIAUSIAS GRIMO DAILININKO DARBAS:
DALIA BALTUŠKIENĖ (Apsilankymas namuose)
GIEDRĖ JAROCKAITĖ, RŪTA PADVELSKYTĖ (Renovacija)
JURGITA GLOBYTĖ (Badautojų namelis)
MILDA PETRUŽYTĖ-GUCEVIČIENĖ (Danka)
TOMASZ SIELECKI, MIRA WOJTCZAK (Kinų jūra)
5. METŲ GERIAUSIAS KOSTIUMŲ DAILININKO DARBAS:
JAWARA ALLEYNE, JUOZAS VALENTA (Kinų jūra)
JUOZAS VALENTA, MORTA JONYNAITĖ, DOVILĖ BALČIŪNAITĖ (Siena)
MONIKA VĖBRAITĖ (Badautojų namelis)
MORTA JONYNAITĖ (Svečias)
RASA TAUJANSKIENĖ (Danka)
6. METŲ GERIAUSIAS KOMPOZITORIAUS DARBAS:
DOMAS STRUPINSKAS (Smėlio užtvanka)
DOMINYKAS DIGIMAS (Siena)
EDVARDS BRODERS (Renovacija)
GEDIMINAS JAKUBKA (Dulkės, kaulai ir stebuklai)
PAULIUS KILBAUSKAS, VYGINTAS KISEVIČIUS (Vieniša mama)
7. METŲ GERIAUSIAS GARSO REŽISIERIAUS DARBAS:
JULIUS GRIGELIONIS (Svečias)
KEN YASUMOTO (Dulkės, kaulai ir stebuklai)
LUKAŠ MOUDRY (Kinų jūra)
SAULIUS URBANAVIČIUS (Traukiniai)
VLADIMIR GOLOVNITSKI (Du prokurorai)
8. METŲ GERIAUSIAS MONTAŽO REŽISIERIAUS DARBAS:
ARMANDS ZAČS (Renovacija)
DANIELIUS KOKANAUSKIS (Dulkės, kaulai ir stebuklai)
EIMANTAS BELICKAS (BIX Beveik nirvana)
IGNĖ NARBUTAITĖ (Kinų jūra)
KOSTAS RADLINSKAS (Danka)
9. METŲ GERIAUSIAS OPERATORIAUS DARBAS:
AUDRIUS BUDRYS (Siena)
BARTOSZ ŚWINIARSKI (Kinų jūra)
LUKAS KARALIUS, ALINA LU (Lagūna)
VYTAUTAS KATKUS (Dulkės, kaulai ir stebuklai)
ZBIGNIEV BARTOŠEVIČ (Danka)
10. METŲ GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORĖS VAIDMUO:
AISTĖ DIRŽIŪTĖ-RIMKĖ (Renovacija)
JELENA KIREJEVA (Badautojų namelis)
LINA RASTOKAITĖ (Danka)
SAULĖ BLIUVAITĖ (Svečias)
URTĖ POVILAUSKAITĖ (Siena)
11. METŲ GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORIAUS VAIDMUO:
ALBINAS KĖLERIS (Badautojų namelis)
JIAN HUANG (Kinų jūra)
JUOZAS BUDRAITIS (Smėlis tavo plaukuose)
ROMAN LUTSKYI (Renovacija)
SALVIJUS TREPULIS (Danka)
12. METŲ GERIAUSIAS AKTORĖS VAIDMUO:
DANGUOLĖ BEINARYTĖ (Siena)
INETA STASIULYTĖ (Badautojų namelis)
JŪRATĖ ONAITYTĖ (Smėlis tavo plaukuose)
ULA LIAGAITĖ (Danka)
ŽYGIMANTĖ ELENA JAKŠTAITĖ (Renovacija)
13. METŲ GERIAUSIAS AKTORIAUS VAIDMUO:
ARVYDAS DAPŠYS (Badautojų namelis)
MARIUS REPŠYS (Kinų jūra)
PAULIUS PINIGIS (Badautojų namelis)
ROBERTAS PETRAITIS (Aktyvistas)
ŠARŪNAS ZENKEVIČIUS (Siena)
14. METŲ GERIAUSIAS MAŽUMOS BENDROS GAMYBOS KINO FILMAS:
DU PROKURORAI (rež. Sergei Loznitsa, liet. prod. Uljana Kim)
IKI PERGALĖS! (rež. Valentyn Vasyanovych, liet. prod. Marija Razgutė, M-Films)
SMĖLIO UŽTVANKA (rež. Čejen Černic Čanak, liet. prod. Ieva Norvilienė)
TRAUKINIAI (rež. Maciej J. Drygas, liet. prod. Rasa Miškinytė)
VIENIŠA MAMA (rež. Janicke Askevold, liet. prod. Gabija Siurbytė, Viktorija Rimkutė, Dansu Films)
15. METŲ GERIAUSIAS ANIMACINIS FILMAS:
BFF. TURBO NUOTYKIŲ MARATONAS (rež. Urtė Oettinger, Ignas Meilūnas, prod. Agnė Adomėnė)
PASAULIŲ SUTVĖRIMAS (rež. Kristina Buožytė, Vitalijus Žukas, prod. Kristina Buožytė, Vitalijus Žukas, Natrix Natrix)
PINGVINAS IR BALANDIS (rež. Gertrūda Nemčauskaitė, prod. Justė Beniušytė, Ignas Meilūnas)
TEN (rež. Šarūnas Vyštartas, prod. Akvilė Bliujūtė-Janušė, Meinardas Valkevičius, Meinart)
16. METŲ GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS DOKUMENTINIS KINO FILMAS:
BIX BEVEIK NIRVANA (rež. Emilis Vėlyvis, prod. Uljana Kim)
DULKĖS, KAULAI IR STEBUKLAI (rež. Aistė Žegulytė, prod. Uljana Kim, Migla Butkutė, Christophe Audeguis, Dominique Marzotto, Lionel Ariel Guedj, Roberts Vinovskis, Dominiks Jarmakovičs)
IRENA (rež. Giedrė Žickytė, prod. Giedrė Žickytė, Ilma Nausėdaitė, Andrius Korvel)
LAGŪNA (rež. Šarūnas Bartas, prod. Šarūno Barto studija Kinema, KinoElektron)
TOKS KAIMAS AMERIKOJE (rež. Ramunė Rakauskaitė, prod. Ramunė Rakauskaitė)
17. METŲ GERIAUSIAS SCENARIJAUS AUTORIUS:
GABRIELĖ URBONAITĖ (Renovacija)
IGNAS JONYNAS (Siena)
KAROLIS KAUPINIS (Badautojų namelis)
SAULĖ BLIUVAITĖ (Kinų jūra)
VYTAUTAS KATKUS, MARIJA KAVTARADZE (Svečias)
18. METŲ GERIAUSIAS REŽISIERIAUS DARBAS:
AISTĖ ŽEGULYTĖ (Dulkės, kaulai ir stebuklai)
GABRIELĖ URBONAITĖ (Renovacija)
JURGIS MATULEVIČIUS (Kinų jūra)
KAROLIS KAUPINIS (Badautojų namelis)
VYTAUTAS KATKUS (Svečias)
19. METŲ GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS VAIDYBINIS KINO FILMAS:
BADAUTOJŲ NAMELIS (rež. Karolis Kaupinis, prod. Marija Razgutė, M-Films)
KINŲ JŪRA (rež. Jurgis Matulevičius, prod. Ieva Černiauskaitė, Stasys Baltakis)
RENOVACIJA (rež. Gabrielė Urbonaitė, prod. Uljana Kim, Alise Rogule, Dominiks Jarmakovičs, Kristian Van der Heyden)
SIENA (rež. Ignas Jonynas, prod. Rūta Jekentaitė, Martynas Mickėnas)
SVEČIAS (rež. Vytautas Katkus, prod. Marija Razgutė, Brigita Beniušytė, M-Films)