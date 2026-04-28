Pavasarį kviečia įkvėpti meno: gegužės teatrų repertuaras gausus premjerų

Kai šylant dar norisi ne tik šviežio oro, bet ir meno gurkšnio, puikiomis vietomis jo įkvėpti tampa Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Lietuvos nacionalinis dramos teatras ir Valstybinis Šiaulių dramos teatras.
Visas šias įstaigas jungia ir svarbi draugystė su generaliniu visų jų rėmėju – prekybos tinklu „Norfa“.
Ne vienus metus prie premjerų, jau rodomų pastatymų ir kitų teatro lankytojui paprastai nematomų, bet itin svarbių sričių prisidedanti „Norfa“ padeda kultūroms įstaigoms rengti aukščiausio lygio pasirodymus, kurių rezultatas – pilnutėlės salės.
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristatys premjerą: žada – naujasis kūrinys nustebins kiekvieną
Naujienų portalas Lrytas kartu su „Norfa“ kviečia pasižvalgyti po gegužės mėnesio repertuarą ir išsirinkti spektaklį, kuris praskaidrins kasdienybę.
Štai kuo teatro mylėtojai galės mėgautis gegužės mėnesį:
Gegužės mėnesį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) laukia ypatinga pavasario premjera – baletas „Pakita“.
„Pakita – vienas iš klasikinio baleto repertuaro brangakmenių, nuolat atgimstantis pasaulio teatrų scenose. Šis kūrinys ir šiandien, prabėgus beveik dviem šimtams metų nuo premjeros, tebežavi baleto mėgėjus. LNOBT scenoje „Patiktą“ šį kartą stato choreografas Manuelis Legris, publikai pažįstamas iš baleto Korsaras.
Spektaklio veiksmas vyksta Trianoje, istoriniame Andalūzijos sostinės Sevilijos čigonų kvartale, – čigonų šokio ir ispanų flamenko gimtinėje. Kūrinio siužetas remiasi tikru istoriniu kontekstu, faktais ir skaičiais.
Ir nors šiandien sunku atskirti, kur čia realybė ir kur fantazija, spektaklyje pasakojama istorija prasideda 1853 m. vasario 12 d., Ispaniją valdant karalienei Izabelei II, o visai Sevilijai švenčiant Trianos tilto atidarymo šventę. Kartu su kitais Trianos čigonais joje dalyvaujanti Pakita čia sutinka žavų prancūzų karininką Liusjeną. Deja, aukštakilmiam vaikinui vesti Pakitą trukdo jos čigoniška kilmė…
Galiausiai siužeto peripetijos susiklosto sėkmingai, o žiūrovai apdovanojami nuostabiu baleto spektakliu – ispaniško kolorito muzika ir šokiais, grynojo grožio Grand pas vaizdais ir gera nuotaika“, – apie spektaklį pasakojo LNOBT atstovai.
Šį pastatymą teatre bus galima pamatyti gegužės 21, 22, 23, 27, 28, 29 ir 30 dienomis. O teatre karaliaus ir daugiau dėmesio vertų renginių.
Gegužės 2 d. – spektaklis vaikams „Užburtos akys“.
Gegužės 7,8, 9 d. – opera „Karmen“.
Gegužės 9 d. – spektaklis vaikams „Muzika mažoms nosytėms“.
Gegužės 10 d. – spektaklis vaikams „Zuikis Puikis“.
Gegužės 20 d. – „Atvira repeticija“, kurios metu – galimybė pamatyti „Pakita“ repeticiją su choreografu Manueliu Legrisu.
Gegužės 23 d. – ekskursija „Už scenos ribų: kur gimsta spektakliai“.
Gegužės 23, 30 d. – ekskursija „Dingęs teatras: užkulisių istorijos“.
Gegužės 24 d. – spektaklis vaikams „Alisa Stebuklų šalyje“.
Premjera džiugins ir Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT), kuriame gegužę bus pristatytas Čilės režisieriaus Marco Layeros darbas „Geismas“.
„Spektaklis, paremtas Juano Pablo Troncoso pjese ir įkvėptas „Geismų tramvajaus“, pasakoja apie iš Berlyno į Lietuvą grįžusią menininkę, kuri slepia savo nesėkmę ir susiduria su sustingusia, konservatyvia aplinka.
Šeimos santykiai (sesuo, vyras slaugos namuose, dukra komikė) atskleidžia skirtingas gyvenimo kryptis ir įtampas. Veiksmas vyksta slaugos namuose, kur karštis tampa emocinio ir fizinio irimo simboliu.
Kūrinys kalba apie neišsipildžiusius lūkesčius, senėjimą, vienatvę ir išsekusį šiuolaikinį pasaulį, kuriame trinasi riba tarp realybės ir vaizduotės“, – trumpai pastatymą apibūdino jo rengėjai.
Šį pastatymą bus galima pamatyti gegužės 28, 29 dienomis, o teatre lauks ir dar daugiau puikių spektaklių.
Gegužės 1 d. – Rolando Kazlo „Pasivaikščiojimas“.
Gegužės 5 d. – Annos Smolar „Paukščiai“.
Gegužės 7 d. – Jono Vaitkaus „Didysis kelias“.
Gegužės 7 d. – Dainiaus Gavenonio „Laisvė“.
Gegužės 8 d. – Eglės Švedkauskaitės „Fossilia“.
Gegužės 8 d. – Antano Obcarsko „Pjesė gyvenantiems išnykimo laikais“.
Gegužės 9 d. – Jo Stromgreno „Ruletė“.
Gegužės 9, 15 d. – Eglės Švedkauskaitės „Stand-up'as prasmei ir beprasmybei“.
Gegužės 10, 12 d. – Lauros Kutkaitės „Mokyk mane“.
Gegužės 13 d. – Lauros Kutkaitės „Teiresijo krūtis“.
Gegužės 14, 15 d. – Oskaro Koršunovo „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“.
Gegužės 14 d. – Eglės Švedkauskaitės „Sieros magnolijos“.
Gegužės 16 d. – Justo Tertelio „Avinai“.
Gegužės 17 d. – Manto Jančiausko „Vaidina Marius Repšys“.
Gegužės 17 d. – Svečiai iš Valstybinio Vilniaus mažojo teatro su Gabrielės Tuminaitės „Marti“.
Gegužės 20 d. – Jono Vaitkaus „Atžalynas“.
Gegužės 22 d. – Mary Halvorson ir Vega Trails „Vilnius Mama Jazz 2026“.
Gegužės 22 d. – Yanos Ross „Apmąstant omarą“.
Gegužės 23 d. – Tomas Skinneris, Mammalas Handsas ir Nilsas Petteris Molvaeras „Vilnius Mama Jazz 2026“.
Gegužės 24 d. – Ahmedas, Vladimiras Tarasovas Octetas ir Cécile McLorin Salvant „Vilnius Mama Jazz 2026“.
Gegužės 27 d. – Lauros Kutkaitės „Sirenų tyla“.
Gegužės 28, 29 d. – Marco Layera „Geismas“.
Gegužės 30, 31 d. – Karolio Kaupinio „Lietuvių mirties pranešimai. Vieno spektaklio istorija“.
O štai Valstybinis Šiaulių dramos teatras (VŠDT) gegužę taip pat siūlo itin įdomų pastatymą – Aleksandro Špilevojaus „Pakeliui“, kuris kaip apibūdina rengėjai yra vakarinis spektaklis-kelionė autobusu Šiaulių gatvėmis.
„Kelionės gidu taps VŠDT žiūrovams puikiai pažįstamas personažas Rapolas iš spektaklio „Bagadelnia“. Jis kartu su žiūrovais keliaus autobusu tarsi laiko mašina, atskleisdamas įvairius savo gyvenimo įvykius. Kiekvienas autobuso sustojimas – tai vis kita Rapolo gyvenimo istorija, kurią žiūrovai patirs stebėdami aktorių vaidinamas scenas skirtingose miesto erdvėse.
Talentingo šviesų dailininko Viliaus Vilučio pastangomis įprastos miesto vietos nušvis naujomis spalvomis. Ne mažiau svarbų vaidmenį spektaklyje atlieka ir veikėjų kostiumai, muzikinis apipavidalinimas bei miesto architektūra. Taigi, ši smagi ir interaktyvi kelionė po Šiaulius leis žiūrovams susipažinti ne tik su vieno personažo šeimos gyvenimu, bet ir vaizdingai atskleis besikeitusią kultūrą, socialinį ir ekonominį gyvenimą Lietuvoje 1965–2020 m.
Kaip atrodo svarbiausi gyvenimo momentai prisiminimuose, kai į juos žvelgi jau iš nueito kelio perspektyvos? Kaip mūsų pasaulėjautą įtakoja sutikti žmonės, kintančios politinės sistemos ir technologijos, kaip su jomis keičiasi žmogaus santykis su savimi ir pasauliu? Šio spektaklio-kelionės sumanytojas – režisierius ir dramaturgas A. Špilevojus – žiūrovams siūlo įspūdingą teatrinę patirtį ir jautrų žvilgsnį į tai, kas gyvenimo kelionėse nutinka pakeliui“, – apie patirtį rašė organizatoriai.
Į šią kelionę bus galima leistis gegužės 5, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21 dienomis, o teatre laukia ir daugiau puikių renginių.
Gegužės 2 d. – Nijolės Mirončikaitės „Duktė“.
Gegužės 8 d. – Aleksandro Špilevojaus „Bagadelnia“.
Gegužės 9 d. – Ingos Jarkovos-Bučienės „Už durų“.
Gegužės 10, 12 d. – Eglės Vertelytės „Šok, Edita, šok“.
Gegužės 13 d. – svečiai iš Kelmės mažojo teatro su spektakliu ir diskusija „Nendrinė vištelė“.
Gegužės 14 d. – pjesių skaitymai ir eskizai „Euridikė“ (Jean Anouilh).
Gegužės 23 d. – Dariaus Gumausko „Anoniminiai šokiai“
Gegužės 29, 30, 31 d. – Brian Friel „Molė Svini“.