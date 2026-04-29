Muzikos pasaulyje – laiko patikrinta klasika ir netikėtos naujienos: paaiškėjo gegužės repertuaras

Nacionalinė filharmonija, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO) ir vieta, kur muzika persipina su šokiu bei teatru – Kauno valstybinis muzikinis teatras (KVMT), yra toks vietos, kurių meno mylėtojams nesinori apleisti.
Koja kojon su šiomis įstaigomis žengia ištikima jų partnerė – „Norfa“. Ilgus metus kultūrą palaikantis prekybos tinklas neseniai pristatė naujoves – prie globojamų įstaigų prijungė LVSO ir KVMT.
Prisidėdama prie naujų muzikos įstaigų sumanymų, „Norfa“ joms leidžia dar labiau atsiskleisti ir šaliai dovanoti aukščiausio lygio kultūrinį turinį.
Atnaujinta LVSO koncertų salė: tikimasi, kad ši vieta taps viena geriausių Baltijos šalyse
Naujienų portalas Lrytas kartu su „Norfa“ kviečia apžvelgti šių įstaigų gegužės repertuarą ir išsirinkti dėmesio vertą pasirodymą.
Štai kuo muzikos mylėtojai galės mėgautis gegužės mėnesį:
Gegužę Nacionalinė filharmonija pradės itin jautriu koncertu skirtu Motinos dienai „Tau mamyte“, kuriame lietuvių ir užsienio autorių kūriniai skambės iš „Ąžuoliuko muzikos mokyklos berniukų chorų“.
„Ar girdėjote, kaip skamba žydintis pavasario sodas? Gal norite pasivaikščioti po seną parką ir paklausyti, kaip skleidžiasi pirmieji pavasariniai žiedai? O gal pasiilgote kvapnaus jazmino šlamesio ar tyliai alsuojančios rožės žiedo?
Tikriausiai pamiršote, kaip smagu pasivaikščioti pavasarį Neries krantine ir paklausyti džiaugsmingo sprogstančių lazdynų pumpurų melodijos skambėjimo? Ateikite ir išgirskite daug nuostabių muzikinių istorijų, kurias papasakos Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunieji dainininkai“, – į koncertą kvietė filharmonijos atstovai.
Pasiklausyti šio repertuaro bus galima gegužės 3 dieną, o įspūdingų koncertų gegužę, filharmonija yra paruošusi ir daugiau.
Gegužės 6 d. – Fausto Latėno 70-mečiui paminėti – Lietuvos kamerinio krkestro (LKO), Roberto Šerveniko ir solistų koncertas.
Gegužės 8 d. – LKO, Barry Douglas ir Sergejus Krylovas koncerte „Reveransas Beethovenui“
Gegužės 13 d. –Vilniaus kvartetas ir Antoniis Baryshevskyis koncerte „Lietuvos ir Ukrainos jungtys“
Gegužės 15 d. – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO), Petras Geniušas, Renata Marcinkutė-Lesieur ir Modestas Pitrėnas koncerte „Naktys Ispanijos soduose“.
Gegužės 17 d. – „Liepaičių“ koncetas „Drauge esame namai“.
Gegužės 21 d. – Pianisto Jeano-Yveso Thibaudeto koncertas.
Gegužės 23 d. – LNSO, Ciuricho koncertinis choras, choras „Vilnius“ koncerte „Dainuojanti Baltijos galia“.
Dėmesio vertą programą paruošė ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO). Gegužę savo sezoną jie uždarys įspūdingu koncertu , kur bus pristatyta Laimio Vilkončiaus roko opera „Eglė“.
„Ne viena pasaulio tauta turi savo epą, kurio herojais pagrįstai didžiuojasi. Mūsų tautoje yra išlikęs archajiškiausias ir populiariausias kūrinys – lietuvių liaudies pasaka „Eglė, žalčių karalienė“, kurios šaknys, manoma, siekia ikindoeuropietiškuosius akmens amžiaus laikus.
Didelės apimties kūrinys prieš daugelį metų draugėn subūrė tris žymius menininkus – idėjos autorių Vytautą Kernagį, kompozitorių Laimį Vilkončių ir poetą, dramaturgą Sigitą Gedą. 1976 m. specialiai roko operai „Eglė“ libretą parašė S. Geda, kuris filosofinę mintį perkėlė į kosmopolitinį lygį, akcentuodamas žmonijos tarpusavio santykių problematiką. S. Gedos librete per Dangus, Jūras ir Žemės stichijų susidūrimą išryškinamas baltų tautų išlikimo klausimas. Ne ką mažiau įspūdinga ir L. Vilkončiaus sukurta muzika.
„L. Vilkončius sukūrė tokią stiprią ir talentingą muziką, kuri išryškina poetinio teksto esmę ir jį įprasmina. Šiuo atveju S. Gedos eilės ir L. Vilkončiaus muzika nekonkuruoja – jos atitinka, papildo viena kitą. Mano nuomone, „Eglė“ – neabejotinai viena iš geriausių roko operų Lietuvos muzikos istorijoje“, – pristatydami renginį dirigento Gintaro Rinkevičius žodžius citavo rengėjai.
Šiuo koncertu bus galima pasimėgauti net du kartus – gegužės 14 ir 15 dienomis.
Gegužę LVSO paruošė dar viena išskirtinį pasirodymą. Gegužės 29 d. vyks LVSO simfoninins koncetas, kurio metu klausytojai galės mėgautis Alexanderio Peley rečitaliu.
Kaip ir kiekvieną mėnesį gausų repertuarą paruošė Kauno valstybinis muzikinis teatras (KVMT). Vienas ryškiausių mėnesio perlų – operetė „Šikšnosparnis“.
„Populiariausios valsų kompozitoriaus J.Strausso operetės „Šikšnosparnis“ pagrindinis herojus Aizenšteinas savo žmoną pavadina miela, bet jau perskaityta knyga. Tačiau jo sutuoktinė Rozalinda, pasitelkusi gudrumą ir moterišką žavesį, įrodo lengvabūdžiui vyrui, kad šis knygą skaitė labai paviršutiniškai, o gal net praleido įdomiausius puslapius.
Tai ilgiausiai be pertraukos rodomas Kauno valstybinio muzikinio teatro spektaklis. Paskutinį kartą atnaujintas 2014 m. Henriko Aizenšteino vaidmenį nuo pat operetės premjeros 1993 m. atlikdavo Gediminas Maciulevičius ir beveik visą laiką (su trumputėmis pertraukomis) jis neturėjo dublerių“, – dar nemačiuosius į operetę kvietė rengėjai.
Pamatyti šį jau legenda tapusį spektaklį bus galima gegužės 23 dieną, o teatre ruošiama ir daugiau puikių pastatymų.
Gegužės 2 d. – Viktorijos Streičos operetė „Linksmoji našlė“.
Gegužės 7, 8 d. – Viktorijos Streičos opera „Figaro vedybos“.
Gegužės 9 d. – Andželikos Cholinos šokio spektaklis „Karmen“.
Gegužės 10 d. – Viktorijos Streičos miuziklas „Džekilas ir Haidas“.
Gegužės 15 d. – Kęstučio Jakšto roko opera Romui Kalantai atminti „1972“.
Gegužės 16 d. – Kęstučio Jakšto operetė „Grafas Liuksemburgas“.
Gegužės 17 d. – Kęstučio Jakšto miuziklas „Grafas Montekristas“.
Gegužės 18 d. – Miko Petrausko SMM šokio skyriaus mokinių koncertas.
Gegužės 21, 22 d. – Andriaus Žiurausko miuziklas Sugar. „Džiaze tik merginos“.
Gegužės 24 d. – Andželikos Cholinos opera „Bohema“.
Gegužės 28 d. – svečiai iš Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro su Edwardo Clugo „Šokio spektaklių diptikas“.
Gegužės 29 d. – svečiai iš Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro su Gajaus Žmavco „Legenda“.
Gegužės 30 d. – Andželikos Cholinos baletas „Dezdemona“.
Gegužės 31 d. – Viktorijos Streičos miuziklas „Mozart!“.