Paaiškėjo projekto „Kadro meistrai“ nugalėtojai, „Panoramos“ prekybos centre – geriausių darbų paroda

Balsavimo metu, kuris truko nuo balandžio 4 iki gegužės 4 dienos paaiškėjo projekto nugalėtojai, jais tapo Elly Jurely su fotogalerija „Jausmai'' ir Ramūnas Danisevičius su fotogalerija „Akimirka „. Daugiausia balsų sulaukę nuotraukų autoriai bus apdovanojami „Xiaomi 17 Ultra“ telefonais. Taip pat nuo gegužės 5 dienos iki birželio 5 dienos „Panoramos“ prekybos centre bus galima išvysti konkurso dalyvių parodą. 21 geriausias kadras sugulė į parodą ir prekybos centro lankytojus džiugins visą mėnesį. Parodą aplankyti galite pirmame prekybos centro aukšte.
„Projekte „Kadro meistrai“ visą mėnesį stebėjome geriausių šalies fotografų konkursą, kurį vainikavo beveik 25 tūkstančiai skaitytojų balsų – tai geriausias įrodymas, kiek daug emocijų mums visiems gali sukelti profesionali fotografija. Manau, kad tai vienas gražiausių ir estetiškiausių Lryto projektų, atskleidžiantis neįtikėtiną Lietuvos kūrėjų talentą bei jų ypatingą jautrumą kiekvienam kadrui. Džiaugiamės, kad dviejų nugalėtojų meistriškumą galėsime įvertinti įteikdami jiems pažangiausius „Xiaomi Ultra 17“ telefonus.“ Laimėtojams atiteksiantys pažangiausi rinkoje išmanieji telefonai taps puikiu paskatinimu ir toliau fiksuoti neįtikėtinas akimirkas“, – sako Jolanta Kamaitienė, Lryto pardavimų vystymo vadovė.
Tarp projekto dalyvių – puikiai žinomi fotografai Gediminas Žilinskas, Ramūnas Danisevičius, Inga Dinga, Elly Jullery, Darius Kučys ir kiti, kurių patirtis bei kūrybinis braižas suteikia projektui išskirtinę vertę. Dalydamiesi savo procesu ir istorijomis iš fotosesijų su „Xiaomi 17 Ultra“, jie įrodo, kad įspūdingai vizualinei raiškai šiandien nebereikia kompromisų.
Šią idėją užtikrintai sustiprina ir flagmaną pristatantis „Xiaomi“ prekės ženklas. „Xiaomi 17 Ultra“ tampa aiškiu pareiškimu, kad profesionalaus lygio fotografija gali tilpti delne ir būti prieinama kiekvienam, siekiančiam kurti daugiau.
„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio unikalaus projekto, kuris dar kartą įrodė, kad talentas ir tinkami įrankiai gali sukurti neįtikėtiną magiją. Projektas „Kadro meistrai“ puikiai atspindi „Xiaomi“ filosofiją – siekį technologijas paversti kūrybos instrumentu. Laimėtojams skirtas „Xiaomi Ultra 17“ nėra tiesiog išmanusis telefonas – tai revoliucinis įrankis fotografams ir ne tik. Jame įdiegta naujos kartos 1 colio pagrindinio jutiklio sistema kartu su legendine „Leica“ optika leidžia fiksuoti vaizdus, kurie savo gyliu ir detalumu nebeturi ribų tarp mobiliosios ir profesionalios fotografijos.
Ypatingas dėmesys šiame modelyje skirtas 200 MP teleobjektyvui su kintamu židinio nuotoliu, kuris leidžia išlaikyti nepriekaištingą kokybę net ir stipriai priartinus vaizdą. Tikime, kad „Kadro meistrų“ nugalėtojai su šiuo telefonu atras dar daugiau spalvų ir detalių savo būsimuose darbuose“, – sako Tadas Bendikas, „Xiaomi“ pardavimų vadovas Baltijos šalyse.
Artimiau susipažinti su fotografais ir įsitikinti flagmano galimybėmis galite projekto puslapyje, kurį rasite ČIA. „Xiaomi 17 Ultra“ pristatomas kaip aukščiausios klasės išmanusis telefonas, kuriame itin didelis dėmesys skiriamas fotografijos patirčiai. Įrenginyje integruota pažangi kamerų sistema su „Leica“ objektyvais, sukurta tiems, kurie vertina ne tik technines galimybes, bet ir vizualinę raišką.
Pagrindinė 50 MP kamera su 1 colio LOFIC jutikliu fiksuoja daugiau šviesos, todėl leidžia išlaikyti įspūdingą detalumą ir sudėtingesnėmis apšvietimo sąlygomis.
200 MP teleobjektyvas atveria galimybę preciziškai užfiksuoti net ir nutolusius objektus, o itin plataus kampo kamera suteikia daugiau laisvės fotografuojant erdvius, dinamiškus vaizdus.
„Xiaomi 17 Ultra“ išsiskiria ir vaizdo kūrimo galimybėmis. Telefonas leidžia filmuoti 8K raiška, palaiko 4K „Dolby Vision“ iki 120 kadrų per sekundę bei turi LOG režimą, kuris suteikia daugiau lankstumo profesionaliam vaizdo apdorojimui. Sklandų veikimą užtikrina „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ platforma, sukurta naudojant 3 nm technologiją, derinanti spartą ir energinį efektyvumą. Įrenginyje taip pat integruota 6000 mAh baterija su 90 W laidiniu ir 50 W belaidžiu įkrovimu, todėl aukštas našumas dera su kasdieniu patogumu.
Patirtį papildo 6,9 colio 2K „HyperRGB“ OLED ekranas su adaptyviu 1–120 Hz atnaujinimo dažniu, pasižymintis sodriu kontrastu, ryškiu vaizdu ir precizišku spalvų atkūrimu. Telefone veikianti „HyperOS 3“ operacinė sistema su dirbtinio intelekto sprendimais, tokiais kaip „Xiaomi HyperAI“, „Google Gemini“ ir „Circle to Search“, išplečia turinio kūrimo, redagavimo ir kasdienio naudojimo galimybes.