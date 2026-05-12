Atminties ir muzikos popietė Kaune: Romo Kalantos aukos įprasminimas Miesto sode

2026 m. gegužės 12 d. 16:21
Lina Stankevičiūtė, KVMT
Gegužės 14 d. 16 val. Kauno miesto sodas, Kauno valstybinio muzikinio teatro sodelis, dar kartą taps vieta, kur susitinka istorija, atmintis ir gyva kultūra. Čia vyks koncertas, skirtas pagerbti Romą Kalantą – jaunuolį, kurio tylus, bet dramatiškas protestas prieš priespaudą virto vienu ryškiausių laisvės šauksmų Lietuvos istorijoje.
Praėjus daugiau nei penkiems dešimtmečiams, R.Kalantos vardas ne tik primena praeities tragediją – jis kviečia iš naujo apmąstyti laisvės kainą, drąsos ribas ir žmogaus pasirinkimo svorį. Šis koncertas nėra vien muzikinis įvykis. Tai gyvas atminties ritualas, kuriame skamba ne tik natos, bet ir istorijos pulsas.
Popietės ašimi taps britų kompozitoriaus Andrew Lloydo Webberio „Requiem“ – kūrinys, atsiradęs iš asmeninės netekties, tačiau išaugęs į universalią gedulo ir vilties kalbą. Plačiai pasaulyje skambančių A.L.Webberio mišių muzika alsuoja vidine malda, švelniu ilgesiu ir trapia šviesa, prasiveržiančia net per giliausią skausmą. Ypatingą emocinę įtampą kuria žinomiausia mišių dalis – „Pie Jesu“ – lyg tylus atsisveikinimas, lyg šnabždesys apie nekaltai nutrūkusią jaunystę.
Renginio pabaigoje nuskambės ir fragmentas iš Kipro Mašanausko roko operos „1972“, pasakojančios apie laiką, kai laisvė buvo svajonė, o pasirinkimai – lemtingi. Finalinis choras taps simboliniu tiltu tarp praeities ir dabarties, tarp asmeninės aukos ir kolektyvinės atminties.
Renginio režisierius Kęstutis S.Jakštas, o muzikinį pasakojimą kurs dirigentas Jonas Janulevičius, solistai Ingrida Kažemėkaitė, Gitana Pečkytė ir Povilas Padleckis, taip pat valstybinis choras „Vilnius“ (vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas), kuris kalantinių minėjimo renginiuose dainuoja nuo pat pirmojo koncerto 2023 m., bei Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras. Finale prisidės ir roko operos „1972“ dainininkai. Renginį ves aktorius Gintaras Mikalauskas.
Valstybinis choras „Vilnius" (vadovas ir vyr. dirigentas A.Dambrauskas) kalantinių minėjimo renginiuose dainuoja nuo pat pirmojo koncerto 2023 m.
Minėjimas prasidės malda – ne tik kaip tradicija, bet kaip tylos momentas, leidžiantis susitelkti ir išgirsti tai, kas dažnai lieka nepasakyta. Ją R.Kalantos atminimui kalbės diakonas Bernardas Saulius Belickas OFM.
Kauno valstybinis muzikinis teatras, tęsdamas koncertų ciklą, pradėtą projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ metu, kviečia miestiečius ir svečius ne tik klausytis muzikos, bet ir būti bendros atminties dalimi. Miesto sodas šiuo atveju nėra vien erdvė – tai vieta, kur istorija įsišaknijusi žemėje, kur kiekvienas žingsnis primena, kad laisvė niekada nėra duotybė.
Renginys nemokamas ir atviras visiems, jį galima stebėti ir LED ekranuose. Esant nepalankioms oro sąlygoms, koncertas bus perkeltas į teatro patalpas.
Tai popietė, kurioje muzika tampa liudijimu, o tyla – prasmingu atsaku.
