Skaudi žinia: mirė tapytojas ir muzikantas Andrius Miežis

„Liūdim... Ši diena mūsų bendruomenei atnešė žinią, jog netekome Andriaus Miežio, nuoširdaus Kretingos muziejaus bičiulio, muziejaus Tarybos nario, fantastiško kūrėjo, smalsaus ir beribės fantazijos žmogaus, su kuriuo buvo miela susitikti, bendrauti, diskutuoti, auginti idėjas ir kurti jų išsipildymo strategijas“,– rašė bendruomenė.
„Menas neišgelbės pasaulio, bet padės jį išgyventi“, – žodžiai, kuriuos Andrius vasarį paliko ant savo „Facebook“ sienos.
„Tuo laiku muziejaus lankytojai dar apžiūrinėjo paskutinės tavo parodos paveikslus ir bandė įminti juose nutapytų siužetų prasmes bei kodus. Net nujausti negalėjome, jog kitos, tavo paties surinktos ir apmąstytos parodos jau nebus. Ačiū, už drauge praleistą laiką ir mums dovanotas akistatas su tavuoju pasaulio matymu. Liūdim drauge su tavo artimųjų ratu. Užjaučiam visus, kam skauda. Ilsėkis amžinybėje“,– toliau tęsė Kretingos bendruomenė.
