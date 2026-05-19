Paaiškėjo, kam atiteks Maironio premija

2026 m. gegužės 19 d. 12:00
Miesto taryba bendru sutarimu pritarė šių metų Maironio premiją skirti poetui, dailininkui ir menininkui Gvidui Latakui už poezijos knygą „GAVENDOS“. Premija bus įteikta tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ metu.
Maironio premija skiriama Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu už geriausią, praėjusiais metais išleistą naują poezijos knygą. Įvertinimą pelnęs autorius apdovanojamas 3 tūkst. eurų premija.
Šių metų titulas atiteko Gvidui Latakui už poezijos knygą „GAVENDOS“ – jau penktąjį autoriaus poezijos rinkinį. Poeto knygoje susipina vaikystėje girdėtos senos tautosakinės istorijos kartu su naujais nutikimais.
Už šį kūrinį Gvidui Latakui taip pat buvo skirta ir Vieno lito literatūrinė premija, kurią teikia Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius.
Menininkas Lietuvos kultūros lauke žinomas dėl savo kūrinių, kurie išsiskiria autentiška kalba, vaizdingumu, jautrumu žmogaus patirtims bei išlaikytomis liaudies pasakojimo tradicijomis.
Šiemet svarstytos dar trys paraiškos: Edmundui Janušaičiui už poezijos knygą „Poetų sodas/Dangus mana“, Leonui Milčiui už eilėraščių rinkinį „Skambėki, Lietuva, skambėk“ ir Giedrei Kazlauskaitei už eilėraščių knygą „Marialė“.
Siūlyti kandidatus Maironio premijai pelnyti gali kūrybinės sąjungos, menininkų asociacijos bei patys autoriai, turintys meno kūrėjo statusą. Šis titulas kūrėjui skiriamas tik vieną kartą.
