Žydintis festivalis pažymėjo muziejaus sukaktį

1886 m. prof. A. Hrebnickis vedęs Stanislavą Stankevičiūtę ir gavęs 24 ha kraitį, pradėjo kurti pomologinį sodą. Tą žemę žmonės Velnyne vadino, Adomas užsispyrė ją paversti Rojumi. Sode augo 789 veislės ( 437 obelų, 154 – kriaušių, 116 – slyvų bei 82 – vyšnių ir trešnių. Šalia savo mokslinių darbų užsiėmė ir vietinės selekcijos veislių rinkimu bei naujų veislių išvedimu.
Pagrindinė profesoriaus atrasta veislė – „Beržininkų ananasas“ – plačiai paplitusi Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Adomas Hrebnickis sodus kūrė ne vien sau – jo veikla buvo skirta visuomenei, pažinimui ir ateities kartoms.
Festivalio programą pradėjo pranešimai apie istorinių vaismedžių sodus, obelų veislių paveldą ir biologinę sodų įvairovę. Savo įžvalgomis dalijosi gamtinės žemdirbystės instituto vadovas Gražvydas Jegelevičius, VU Gyvybės mokslų centro docentė dr. Radvilė Rimigailė-Voicik, prof. dr. Rimvydas Laužikas bei dr. Audrius Sasnauskas. Vėliau lankytojai buvo kviečiami į kūrybines edukacijas ir degustacijas.
Susiję straipsniai
Vakarinę festivalio dalį vainikavo dainuojamosios poezijos koncertas, kuriame pasirodė Ignalinos viešosios bibliotekos literatų klubas „Lelija“ ir muzikos grupė „Baltos varnos“.
Ypatingą emociją sukūrė 1961 metų birželį filmuota archyvinė medžiaga, kurią Lietuvos valstybiniame archyve surado bibliotekininkė Laima Banienė. Begarsius kadrus lydėjo gyvai girdimas paukščių čiulbėjimas, leidęs žiūrovams tarsi persikelti į anuometinį Rojaus sodą. Kadruose – gausiai į konferenciją susirinkę mokslininkai, paminklo A. Hrebnickiui atidengimo akimirkos.
Susirinkusieji taip pat išgirdo profesoriaus proanūkio Andžejaus Reimano sveikinimo įrašą. Jis dėkojo visiems, kurie saugo Adomo Hrebnickio atminimą, nagrinėja jo nuopelnus mokslui, puoselėja muziejų, kuria naujas tradicijas. Buvo prisiminta ir jo tėvo – Aleksandro Reimano mokslinė veikla bei šeimos ryšys su šia išskirtine vieta.
Festivalio idėja džiaugėsi jo globėjas, Seimo narys Jevgenijus Šuklinas už nuoširdų, kūrybingą darbą dėkojo ir padėkas įteikė muziejaus direktorei dr. Reginai Mikštaitei-Čičiurkienei ir kolektyvui, taip pat šią vietą pamėgusiems talkininkams, savanoriams iš įmonės „Visagino linija“. Šiemet muziejus sulaukė net 60 savanorių talkininkų, kurių rankos, širdžių šiluma ir pastangos taip reikalingi.
Kaip sakė muziejaus kolektyvą sveikinęs Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, kad 65 metų sukaktis žmogui – tai didelės brandos ženklas. Muziejui tai irgi ilgas laikotarpis.
Meras dovanojo žinomo kraštiečio dailininko Mindaugo Skudučio paveikslą ir linkėjo saugoti ir plėsti muziejaus paveldą, veiklas, pavasario festivalio tradiciją bei stengtis, kad Rojus būtų vis svarbesnė traukos ir bendruomenės susitelkimo vieta. Dūkšto seniūnas Antanas Šakalys pabrėžė partnerystės ir bičiulystės svarbą, o simboline dovana tapo „Rojaus obelaitė“ – gyvybės, tęstinumo ir bendrystės ženklas.
Buvo pristatyta gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis“ narės Jūratės Medeišienės fotografijų paroda „Įrėmintos akimirkos“. Autorė pasakojo fotografija susidomėjusi dar mokykloje – šiandien tai tapo jos mėgstamu laisvalaikiu ir hobiu.
Fotografijose ji siekia sustabdyti trumpas, tačiau ypatingas gamtos akimirkas, kurias pastebi kasdien stebėdama aplinką. Meniškieji Jūratės gamtos paveikslai visą vasarą bus eksponuojami muziejaus klėtelėje. Čia festivalio dalyviams surengtos vaišės, valgytas tortas, ant kurio puikavosi naujai sukurtas Rojaus logotipo piešinys.
Vėliau skambėjo literatų klubo kūryba ir muzika. Klubo kuratorė Laima Banienė priminė, Ignalinos viešosios bibliotekos globojamas rajono literatų klubas „Lelija“ šiemet minės 40 metų veiklos sukaktį. Kviesta pasiklausyti nuoširdžių eilių – kuriančiųjų sielos atspindžių. Kūryba dalijosi Vidmantas Lisauskas, Vaiva Kaladinskienė, Lina Kovalevskienė bei jaunimo atstovė, gimnazistė Jorilė Stravinskaitė. Olga Paukštienė atliko keletą dainų.
Gražiai ir meniškai jautriai vakaro programą užbaigė ypatingos festivalio viešnios – grupės „Baltos varnos“ atlikėjos. Jų dainos taip tiko šiai progai ir vietai. Žydinčių obelų apsuptyje skambėjusi muzika, poezija ir bendrystė kūrė jaukią, šviesią, jausmingą atmosferą, kalbėjo apie kultūros ir gamtos, paveldo ir gyvųjų tradicijų dermę.