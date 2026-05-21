Į Šiaulių gatves sugrįžta teatras: neslėpė, kad laukia ypatinga šventė

Rengėjai jau žino ir tikslią datą – festivalis vyks birželio 3–14 dienomis. Tuo metu svečių lauks 10 intriguojančių, skirtingų žanrų pasirodymų, pritaikytų įvairioms amžiaus grupėms ir skoniams.
Rengėjai skelbia, kad kaip ir kasmet, „Teatrodromas“ provokuos ir vilios netikėtais išraiškos formų ir turinio deriniais.
Svarbu tai, kad reikšmingas festivalio draugė yra „Norfa“, kuri ne vienus metus aktyviai prisideda prie VŠDT veiklos. Suprasdamas, kad kultūra turi klestėti ne tik sostinėje, prekybos tinklas aktyviai remia įstaigą, o ši savo ruožtu visuomenei gali pasiūlyti dar kokybiškesnius netradicinio formato renginius.
Režisierius O. Koršunovas: teatras gali giliau pažiūrėti į žmogų ir žmogiškumą
Naujienų portalui Lrytas plačiau apie festivalį sutikusi papasakoti teatro vadovė Nomeda Šatkauskienė ne tik atskleidė, kaip atrodė organizaciniai užkulisiai, bet prasitarė, kaip konkrečiai prie tradicija tapusio renginio prisidėjo „Norfa“.
– Festivalis Šiauliuose vyks ketvirtą kartą. Ar bėgant laikui pastebite, kad jis sulaukia vis didesnio susidomėjimo?
Susiję straipsniai
– Kiekvienam naujam reiškiniui reikia laiko – tai, kas iš pradžių atrodo neįprasta, ilgainiui tampa sava ir laukta miesto gyvenimo dalimi. Taip nutiko ir su „Teatrodromu“.
Pirmaisiais metais publika į festivalio renginius rinkosi kiek nedrąsiai, su smalsumu ir tam tikru nepasitikėjimu, nes festivalis siūlo kitokias scenos meno formas, neatitinkančias tradicinio dramos teatro kanono.
Tačiau labai greitai pajutome augantį susidomėjimą – žiūrovai pradėjo laukti festivalio, ieškoti naujų patirčių, atrasti sau artimiausius pasirodymus.
Matome, kad publika tampa vis smalsesnė, drąsesnė ir geriau pažįsta šiuolaikinį scenos meną. Mūsų tikslas – tą susidomėjimą nuolat palaikyti ir auginti, pristatant išskirtinius, kruopščiai atrinktus kūrinius.
– Ar rengiant šį festivalį dar tenka susidurti su iššūkiais? Jei taip – kokiais? O gal, kadangi kartas ne pirmas, viskas vyksta sklandžiai?
– Festivalio organizavimas visada yra didžiulis iššūkis, o kai renginiai vyksta atvirose ir labai skirtingose miesto erdvėse, tai tampa ne tik iššūkiu, bet ir nuolatiniu išbandymu.
Daug įtampos kelia oro sąlygos, miesto erdvių rekonstrukcijos, nuolat kintanti aplinka, naujų pasirodymų vietų paieškos. Tačiau būtent tame slypi festivalio žavesys ir įdomumas.
Per ketverius metus išmokome ramiau priimti netikėtumus – jie tapo natūralia festivalio dalimi. Teatras, vykstantis miesto erdvėse, negali būti visiškai nuspėjamas – jis turi prisitaikyti prie gyvo miesto ritmo.
– Ar matote skirtumą tarp publikos, kuri ateina į teatrą, ir tos, kuri „atsitiktinai“ susiduria su juo mieste?
– Vienas svarbiausių festivalio tikslų – kad scenos meną patirtų ne tik nuolatinis, bilietus į teatrą perkantis žiūrovas, bet ir atsitiktinis praeivis. Norime, kad teatras būtų sutinkamas mieste natūraliai – kaip miesto gyvenimo dalis.
Žinoma, festivalio publika labai įvairi: vieni ateina kryptingai, kiti spektaklį atranda netikėtai. Tačiau abi šios auditorijos mums yra vienodai svarbios. Dažnai būtent netikėtas susidūrimas su teatru tampa pirmuoju žingsniu į tolimesnį domėjimąsi scenos menu.
– Kokio pasirodymo pati laukiate labiausiai?
Pasakysiu banaliai – laukiu visų pasirodymų, nes dėl kiekvieno jų teko nemažai pakovoti ir įdėti pastangų, kad jie atsirastų festivalio programoje.
Man įdomus įvairus teatras, todėl vienodai laukiu ir stand-up pasirodymo, ir spektaklio–iškylos „Įbridimai“, ir R. Klezio nuoširdaus pokalbio su publika monospektaklyje „Beveik laimingas“, ir Belgijos šiuolaikinio cirko trupės pasirodymo su peiliais „US“, ir „Šarūno“ ant akrobatinio batuto.
Jei būčiau žiūrovė iš šalies, norėčiau pamatyti visus pasirodymus.
– Kaip prie šio festivalio organizavimo prisidėjo prekybos tinklas „Norfa“?
– „Norfos“ parama leidžia festivaliui kurti originalius scenos meno kūrinius, kurių premjeros įvyksta būtent „Teatrodromo“ metu.
Šiais metais tai LMTA Klaipėdos fakulteto jaunųjų režisierių darbai su VŠDT aktoriais bei mūsų teatro aktoriaus Tautvydo Galkausko performansas. Be šios pagalbos festivaliui būtų daug sudėtingiau imtis prodiuserinės veiklos ir palaikyti jaunus, pradedančiuosius kūrėjus.
„Norfos“ dėka galime praturtinti programą specialiai festivaliui kuriamais darbais ir suteikti erdvę naujoms teatro idėjoms.
Kitoks žvilgsnis į miestą
Organizatoriai pridėjo, kad šiais metais „Teatrodromas“ pristatys stand-up, šiuolaikinio šokio, cirko, aplinkos, objektų teatro pasirodymus. Jis kvies naujai pažvelgti į mus supančią aplinką, įvykius ir istorijas, o kartu – atsigręžti į save nuolat kintančios tikrovės kontekste.
Festivalio programa aprėpia platų scenos menų spektrą – nuo šiuolaikinio cirko iki stand-up komedijos. Vienas ryškiausių programos akcentų – šiuolaikinio cirko platformos „Teatronas“ spektaklis „Šarūnas“, atliekamas ant didžiulio akrobatinio batuto. Pagal V. Krėvės dramą sukurtas darbas jungia cirką ir teatrą, judesį ir vidines būsenas. Spektaklis bus rodomas nemokamai Zubovų rūmų vidiniame kiemelyje.
Festivalio programoje – ir šiuolaikinis šokis, ir pirmą kartą pristatomas stand-up žanras. Šokio lauką atstovaus trupė „Nuepiko“ su muzikos ir garso spektakliu „Žmogus mėnulyje“, o stand-up scenoje publika išvys naujausią MB „Kūrybinio potencialo“ projektą „Comedy Kasta: aukštasis išsilavinimas“.
Vienas laukiamiausių festivalio pasirodymų – „Stalo teatro“ spektaklis vaikams „Mergaitė su šau(kš)tuvu“. Pagal Linos Itagaki ir Mariaus Marcinkevičiaus knygą sukurtas, didžiulio populiarumo sulaukęs spektaklis apie mergaitę partizanę bus rodomas VU Šiaulių akademijos botanikos sode, o bilietai į jį įprastai išgraibstomi akimirksniu.
Valstybinis Šiaulių dramos teatrasFestivalismiestas
Rodyti daugiau žymių