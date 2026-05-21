Konkurso „Kadro meistrai“ nugalėtojai apdovanoti išskirtiniais prizais: technologijos susijungė su fotografijos menu

Šių metų konkurso nugalėtojams – dviem pripažintiems fotografijos pasaulio vardams Ramūnui Danisevičiui ir Elly Jurelly – buvo įteikti ypatingi projekto partnerio įsteigti prizai: naujausios kartos technologiniai flagmanai Xiaomi 17 Ultra.
Atsiimdama apdovanojimą Elly Jurelly neslėpė, kad šis įvertinimas jai atnešė ne tik džiaugsmą, bet ir gilų kūrybinį impulsą.
„Man šis konkursas turi kažką labai gyvo ir truputį paaugliško – tą virpėjimą išdrįsti eiti ten, kur veda intuicija. Svarbi yra kūrybos būsena ir ypatingas ryšys su aplinka, kai pradedi matyti šviesą, nuotaiką, žmogų ar tylų momentą giliau nei akimis. Fotografija man yra jautrumas gyvenimui ir džiaugsmas sustabdyti akimirką taip, kaip ją jaučiu.
Šis konkursas man tapo dar viena galimybe prisiliesti prie to gyvo kūrybinio jausmo ir pasidalinti juo su kitais. Buvo gražu pačiai sau atrasti, kad net fotografuojant telefonu, tokiu kaip „Xiaomi 17 Ultra“, galima kurti tikrą vizualinę istoriją, kai joje yra jausmas, tikrumas ir žmogus“, – savo išgyvenimais dalijasi E. Jurelly.
Savo ruožtu kitas nugalėtojas, pripažintas Lietuvos reportažinės fotografijos meistras Ramūnas Danisevičius, pabrėžia, kad geras kadras gimsta čia ir dabar, o apdovanojimu tapusios šiuolaikinės technologijos leidžia tam procesui vykti visiškai nepastebimai.
„Kuriant gatvės ar reportažinę fotografiją, laikas yra brangiausia valiuta. Turi vos sekundės dalį pastebėti tinkamą apšvietimą, emociją ar praeivio žvilgsnį, o istorija jau parašyta. Šiame bėgime geriausias fotoaparatas yra tas, kurį turi su savimi. Šiuolaikiniai telefonai jau seniai peržengė tiesiog „fiksavimo“ ribas – jie leidžia nesinešioti sunkios įrangos, bet išlaikyti tą patį kokybės ir gylio pojūtį.
Man, kaip fotografui, svarbiausia, kad įrankis paklustų įkvėpimui akimirksniu. Smagu, kad „Kadro meistrų“ projektas parodo, jog kūrybai ribų nėra, o su naujuoju „Xiaomi 17 Ultra“ bus labai įdomu pratęsti šias kasdienybės medžiokles ir pažiūrėti, kur nuves kameros galimybės“, – teigia R. Danisevičius.
Prie sveikinimų apdovanotiems kūrėjams prisideda ir technologijų lyderiai, pabrėždami glaudų meno bei inovacijų ryšį, padedantį įgyvendinti net subtiliausias vizijas.
„Sveikiname Ramūną Danisevičių ir Elly Jurelly, šiemet laimėjusius „Kadro meistrų“ projektą ir išskirtinius „Xiaomi 17 Ultra“ telefonus. Tai autoriai, kurių kūryba kalba pati už save – Ramūno gebėjimas pagauti nepakartojamą kasdienybės akimirką ir Elly vizualus jautrumas bei estetika. Mums, kaip technologijų kūrėjams, yra didžiulė garbė, kad šie fotografijos meistrai savo būsimus kadrus fiksuos būtent su naujausiais mūsų flagmanais.
Kurdami „Xiaomi 17 Ultra“, siekėme peržengti mobiliosios fotografijos ribas ir suteikti tiek profesionalams, tiek fotografijos entuziastams įrankį, kuris akimirksniu reaguoja į kūrybinę viziją. Tikime, kad legendinė „Leica“ optika ir pažangiausios vaizdo fiksavimo technologijos puikiai pasitarnaus tiek Ramūno reportažiniam taiklumui, tiek estetiškiems Elly ieškojimams. Nekantriai laukiame, kokias naujas istorijas jie papasakos Lietuvai, rankose turėdami šiuos įrenginius“, – sako Tadas Bendikas, „Xiaomi“ pardavimų vadovas Baltijos šalyse.
Parodos organizatoriai kviečia nepraleisti progos ir iki birželio 5 dienos apsilankyti PC „Panorama“, kur galima ne tik pasisemti kūrybinio įkvėpimo, bet ir iš arti pamatyti, kaip modernios technologijos susijungia su profesionaliu fotografijos menu.