Penkioliktasis Kintų muzikos festivalis: nuo Lietuvos žvaigždžių iki svečių iš Taivano ir Japonijos

Kintų muzikos festivalio idėja prieš penkiolika metų atėjo į galvą jo sielai ir vadovei Audrai Juodeškienei drauge su kompozitoriumi, dirigentu Gediminu Gelgotu ir jo įkurtu ansambliu NIKO. Daug pastangų, darbo, noro, kad pamaryje užvirtų įdomus kultūrinis gyvenimas, davė vaisių – festivalis kasmet auga, o jo programa tampa vis įvairesnė.
„Esu nuoširdžiai dėkinga visiems, kurie prieš penkiolika metų patikėjo mūsų svajone sukurti tarptautinį festivalį tokiame atokiame regione, lydėjo mus šiame kelyje ir palaikė tiek darbais, tiek finansiškai, – sakė šiemet gražią sukaktį mininčio festivalio vadovė A.Juodeškienė. – Bendruomenė, vietos verslai, Šilutės savivaldybė, partneriai, Lietuvos kultūros taryba, atlikėjai ir festivalio komanda – tai kertiniai ramsčiai, leidžiantys kultūrai šiame krašte augti ir klestėti. Ir, žinoma, žiūrovai – juk visa tai kuriama čia gyvenantiems žmonėms.“
„Kintai – unikalus Lietuvos kampelis, turintis išskirtinę meditatyvią atmosferą. Nuvažiavus ten koncertuoti ar intensyviai repetuoti, kažkuri tavo dalis ilsisi dėl gamtos, peizažų, supančio vandens, meldų, pievų. Meditatyvus pulsas ir kartu visą vasarą intensyviai vykstantis festivalis. Labai daug didelių dalykų – koncertų, parodų, meno projektų – ten įvyksta be triukšmo ir blizgesio, natūraliai.
Atvažiuoja į Kintus tokių ryškių menininkų, kurie tikrai ne kasdien atvyksta į Lietuvą, o gal ir išvis nėra čia koncertavę, piešę ar filmavę“, – pasakojo D.Dėdinskaitė, su G.Pyšniaku ne pirmus metus Kintuose vesianti ansamblio „Artistico“ meistriškumo kursus jauniems muzikantams.
Šiemet Kintų muzikos festivalis siūlys net septyniolika koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių opusai.
Birželio 5-ąją 19 val. Kintų Didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas „Dabarties rezonansai“ pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Čia susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras.
Įvyks net keturios premjeros, taip pat nuskambės tarptautinį pripažinimą pelniusios, Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys „Sielunmaisema“.
Pasinerti į šiandienos garsinius tyrinėjimus birželio 20 d. kvies renginys „Kintai. Kitaip“, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve: kamerinėje ir jaukioje Kintų Mažojoje bažnyčioje skambės garso menininkų Sandros Kazlauskaitės (Lietuva, Jungtinė Karalystė), Gundegos Graudiņios (Latvija, Vokietija) ir Aivaro Tonso (Estija) kūriniai.
Birželio 27 d. Kintų publika išgirs monumentalų amerikiečių kompozitoriaus Michaelo Gordono kūrinį „Kelionė į Nikaragvą“ chorui ir violončelei, pasakojantį kompozitoriaus šeimos migracijos istoriją iš Rytų Europos į JAV. Jį atliks violončelininkas G.Pyšniakas ir choras „Jauna muzika“.
Mecosopranas Renata Dubinskaitė ir pianistė Jonė Punytė rugpjūčio 7-ąją pristatys programą „Paukštės giesmė“. Didžiąją jos dalį sudaro šiuolaikinių lietuvių kompozitorių moterų kūriniai.
Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 d. gala koncertas „Garsų hipnozė“. Į Kintus sugrįš 20-metį švenčiantis ansamblis NIKO su savo vadovu G.Gelgotu priešakyje. Programoje skambės Philipo Glasso, Arvo Pärto, Maxo Richterio, Ludovico Einaudi ir paties G.Gelgoto muzika.
Rugpjūčio 27 d. koncerte „Thierry variacijos“ Lietuvos ansamblių tinklas pristatys belgo Thierry de Mey – vienos ryškiausių Europos tarpdisciplininio meno asmenybių – kūrybą, jungiančią muziką, videomeną ir šiuolaikinį šokį.
Net trijuose festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Birželio 14 d. Kintų Mažojoje bažnyčioje Yiorgis Sakellariou (Lietuva, Graikija) pristatys savo dainų rinkinį „Swimming in Fire“ („Plaukti ugnyje“).
Liepos 31 d. klarnetininkas Artūras Kažimėkas pirmą kartą atliks autorinę programą „įkvepiu orą ir jus“ bosiniam klarnetui, balsui ir elektronikai, čia ilgametė atlikėjo patirtis atsivers ambientinio skambesio erdvėje, jungiant klarnetą ir balsą.
Rugpjūčio 1-ąją kompozitorė Agnė Matulevičiūtė ir pianistė Marta Finkelštein pakvies į autorinę programą „Dear, Dear“ fortepijonui ir sintezatoriams.
Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikinei atminčiai. Du koncertai primins pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus. Įdomu, kad abiejuose M.K.Čiurlionį kartu su lietuviais interpretuos užsienio menininkai.
Liepos 19 d. Kintuose viešės svečiai iš Taivano ir Japonijos – TASO orkestras ir dirigentas Ching-Ming Lu. Koncerte „Nusišypsok“ jie kartu su pianiste Aleksandra Žvirblyte atliks fortepijonui ir orkestrui aranžuotus M.K.Čiurlionio preliudus, taip pat skambės Frédérico Chopino Koncertas fortepijonui ir orkestrui.
M.K.Čiurlionio kūrybos interpretacijos tęsis ir liepos 25 d. koncerte „Čiurlionio aidai“. Pianistas Kasparas Mikužis atliks lietuvių klasiko preliudus, papildytus kompozitoriaus Alexanderio Pappaso naujai sukurtu elektroakustiniu muzikiniu atsaku į kiekvieną iš šių preliudų.
Liepos 12 d. festivalyje bus pristatyta muzikinė ir literatūrinė programa „Atminties giesmė“. Rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus kūryba paremtoje programoje atsivers Vilniaus atminties, kultūrų sambūvio ir žmogiškumo temos, programą atliks smuikininkė D.Dėdinskaitė, violončelininkas G.Pyšniakas ir aktorius Giedrius Arbačiauskas.
Kintų Didžiojoje bažnyčioje žvakių šviesoje vyksiantis koncertas „Šviesos ir šešėlių teatras“ kvies pasinerti į operos istoriją. Liepos 23 d. senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“ pristatys pirmąją Lietuvoje programą, skirtą baroko operos meistrui Francesco Cavalli.
Festivalio programoje keletas koncertų pakvies į laisvesnes, improvizacija grįstas muzikines patirtis. Liepos 7-osios vakarą Kuršių marių pakrantėje hipnotišką, meditatyvų garso patyrimo ritualą žada trio „El Chico Fuendre“. Elektroninės muzikos ansamblis atliks kompozicijas iš albumo „Ragas for City Dwellers“.
Rugsėjo 12 d. festivalį užbaigs svečiai iš JAV – koncerte „Džiazuojantis pamarys“ skambės tradicinio amerikiečių džiazo kompozicijos ir originalūs šiuolaikinių kompozitorių kūriniai, atliekami „UNO Jazz Ensemble“.
Taip pat festivalis tęsia savo ilgametę edukacinę misiją, suteikdamas sceną jauniesiems menininkams, – šiemet vyks net dvi meistriškumo kursų stovyklos, o jas vainikuos koncertai.
Liepos 17 d. bus galima išgirsti ansamblio „Artistico“ vedamų meistriškumo kursų baigiamąjį koncertą, o rugpjūčio 16 d. jaunieji operos atlikėjai ištobulintą techniką ir artistiškumą atskleis baigiamajame meistriškumo kursų koncerte „Dainuojanti širdis“.
Penkioliktasis Kintų muzikos festivalis vyks birželio 5 – rugsėjo 12 dienomis. Festivalio programa: https://kintaiarts.lt/muzikos-festivalis/
