Naujiena Klaipėdoje – virtualiame pasaulyje ir užuosite kvapus, ir jausite vėją

Kokie kvapai tvyro pasinėrus į įstabų M. K. Čiurlionio pasaulį? Koks vėjas pučia ar kokią šilumą paveiksluose skleidžia saulė? Nuo šiol projekto kūrėjai leidžia tai ne tik pamatyti ar išgirsti, bet ir visa tai patirti.
Net jeigu esate matę „Pasaulių sutvėrimą“, multisensorinė jo versija žada naujų potyrių. Vėliau jais bus praturtinta ir VR „Angelų takais“.
„Dabar dar labiau galima įsijausti į virtualią kelionę ir ją patirti visu kūnu.“, – sakė juostų strateginis prodiuseris plėtrai Lietuvoje Lukas Verpetinskas.
Susiję straipsniai
Prieš nuleidžiant uždangą – ryškiausi teatrų sezono momentai: paaiškėjo, kas pritraukė daugiausiai dėmesio
– Kaip nuspręsdavote, kuris pojūtis konkrečiame epizode turėtų būti dominuojantis? – paklausėme L. Verpetinsko.
– Esme sulaukę lankytojų pageidavimų patirtį sustiprinti papildomais pojūčiais: vėju, šiluma ar net vandeniu. Mes girdime savo lankytojus ir stengiamės kuo geriau atliepti jų poreikius.
Todėl kūrėjų komanda daug dirbo, kurdama efektus – siekėme sustiprinti įspūdį papildomais pojūčiais.
Nėra taip, kad visą kūrinį akcentuojamas koks nors konkretus pojūtis. Kiekvieną efektą pritaikėme konkrečiam epizodui, kad patiriamos emocijos būtų maksimalios.
– Kaip multisensorika pakeičia žiūrovų reakcijas?
– „Pasaulių sutvėrimą“ esu matęs ne vieną kartą. Vis dėlto kai pirmą kartą žiūrėjau bandomąją aštuonių minučių multisensorinę dalį, atrodė, kad kūrinį matau pirmą kartą. Vibracija, vėjas, kvapai – visa tai padeda taip įsijausti į kūrinį, kad atrodo, jog išnyksta riba tarp realybės ir virtualaus pasaulio.
Apėmė toks jausmas, tarsi tikrai persikeltum į tuos paveikslus.
– Ar galima teigti, kad skirtingo amžiaus žiūrovai skirtingai reaguoja į multisensoriką?
– Oficialių duomenų mes dar neturim. Tačiau esame pastebėję, kad žmonės reaguoja skirtingai.
Vyrai ir jaunesnio amžiaus žiūrovai nori stipresnių potyrių. O moterys – malonesnių, ne taip stipriai išreikštų.
– Jūs šioje srityje esate pradininkai?
– Panašių patirčių galima rasti vasarą Palangos gatvėse, kur veikia atrakcionai ar Disneilende.
Vis dėlto ten yra ne meninė patirtis. O mes kuriame naują kokybę – gilią, prasmingą meninę patirtį papildome multisensorika ir leidžiame žiūrovams kur kas labiau įsijausti.
Technologijos evoliuciuonuoja. Imersinės (įtraukiančios, skatinančios gilintis. – Red.) technologijos – taip pat.
Lietuvoje mes pirmieji žengėme į imersinį kiną, o dabar jį papildome multisensorinėmis technologijomis, kurias patys ir kuriam. Tai – sudėtingas kelias. Bet iššūkiai mums patinka.
– Ar po kokių 10 metų multisensorika taps įprastu reiškiniu kino salėse?
– Drįsčiau sakyti, kad neprireiks ir 3–5 metų, kad įsigalėtų naujas standartas.
O mes būsime pirmieji, parodantys rinkai ir panašių imersinių centrų kūrėjams, kad tai tampa norma.
Mūsų šalis nedidelė. Bet mūsų virtualus pasaulis su M. K. Čiurlionio kūryba yra labai platus ir geras sėkmės pavyzdys ne tik Europai, bet ir visam pasauliui.
– Kur ir kada galima bus artimiausiu metu išvysti multisensorinę VR „Pasaulių sutvėrimas“ versiją?
– Multisensorinę versiją nuo birželio 3 d. bus galima išvysti Klaipėdos Pojūčių meno centre, esančiame Kultūros fabrike.