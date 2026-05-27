Paskutiniai šio sezono teatrų atodūsiai: štai, kuo dar galima pasimėgauti prieš vasaros atostogas

Šiltasis metų laikas teatrų bendruomenei ne tik atokvėpis, bet ir laikas naujoms idėjoms bei pasiruošimui prieš rugsėjį. Tačiau prieš neilgą pauzę, dar verta pamatyti tai, kas puikaus buvo sukurta šiais metais.
Jau ne vieną sezoną prie kokybiško kultūros turinio prisideda prekybos tinklas „Norfa“. Ir šiais metais remdamas Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą (LNOBT), Lietuvos nacionalinį dramos teatrą (LNDT), Valstybinį Šiaulių dramos teatrą (VŠDT), Nacionalinę filharmoniją, Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą (LVSO) ir Kauno valstybinį muzikinį teatrą (KVMT) prekybos tinklas stebėjo, kokiomis premjeromis tautiečius stebino meno atstovai.
Nuoseklus dėmesys kultūrai rodo, kad mecenatystė gali tapti ne tik parama menui, bet ir tikru pasitikėjimu kūrėjais bei jų idėjomis. O jų darbai kalba patys už save, mat šiemet žiūrovus stebino drąsūs, šiuolaikiški ir paveikūs scenos pasakojimai.
Generalinė Lietuvos kultūros rėmėja „Norfa“ kviečia paskutinį kartą šį sezoną užklysti į teatrą ir prieš pradedant mėgautis vasara pasisemti kūrybinio įkvėpimo.
Štai, kuo teatrų mylėtojai dar galės mėgautis birželio mėnesį:
Birželį Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pardės koncertu „Prancūziškas pavasaris“.
„Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras nuo 2013 m. vykdo Operos stažuotojų programą. Jauni operos solistai, atrenkami perklausos metu, visam sezonui tampa Operos teatro solistais, turinčiais galimybę dirbti su geriausiais dainavimo pedagogais.
Kasmet pavasarį būsimos operos žvaigždės kviečia į baigiamąjį koncertą. Šiemet jie pristatyts J. Offenbacho, G. Fauré, C. Saint-Saënso, H. Berliozo, M. Ravelio ir kitų prancūzų kompozitorių kūrinių programą, dvelkiančią prancūziško pavasario gaiva ir elegancija“, – kviesdami į renginį intrigavo LNOBT atstovai.
Koncertą bus galima stebėti birželio 4 dieną, tačiau tai dar ne viskas.
Birželio 7 d. – Dainų dainelė 2026.
Birželio 12, 13, 16, 17 d. – „Operų triptikas: Skraistė; Sesuo Andželika; Džanis Skikis“.
Birželio 27 d. – Vienos dienos festivalis „X“, kuriame susitiks opera, baletas, performansas ir šiuolaikinis menas.
Štai Lietuvos nacionalinis dramos teatras prieš vasarą dar paruošė premjerą. Birželį kultūros įstaiga kvies mėgautis pastatymu „Geismas“.
„Ironijos nestokojantį spektaklį apie jaunystės ir naujumo maniją kūrė režisierius, vaidybos mokytojas ir „La Re-sentida“ įkūrėjas iš Čilės Marco Layera.
Įkvėptas vieno iš svarbiausių XX a. Amerikos dramaturgų Tennesseeʼio Williamso kūrinio „Geismų tramvajaus“, spektaklio „Geismas“ veiksmas išplečiamas į trijų skirtingų erdvių – Berlyno, Lietuvos ir Bangladešo – lauką, leidžiantį apmąstyti skirtingus gyvenimo modelius, galios santykius ir pasaulio netolygumus.
Spektaklyje „Geismas“ vaidina Vitalija Mockevičiūtė, Augustė Ona Šimulynaitė, Jolanta Dapkūnaitė, Algirdas Gradauskas, Dalia Michelevičiūtė, Vainius Sodeika, Laurynas Jurgelis, Diana Anevičiūtė“, – apie renginį pranešė LNDT atstovai.
Šį pastatymą bus galima pamatyti birželio 19 Ir 20 dienomis, o teatre lauks ir daugiau paskutinių sezono spektaklių.
Birželio 3, 4 d. – Nauberto Jasinsko „Velnio nuotaka“.
Birželio 9, 10 d. – Jernėjaus Lorenci „Svetimas“.
Birželio 11, 12 d. – Lukašo Twarkowskio „Quanta“.
Birželio 13 d. – Oliverio Frljićiaus „Metamorfozė“.
Birželio 14 d. – Oskaro Koršunovo „Liudijimai“.
Birželio 16, 18 d. – Oskaro Koršunovo „Išvarymas“.
Birželio 17 d. – Yanos Ross „Apmaudant omarą“.
Šiaurės Lietuvoje birželį karaliaus Valstybinio Šiaulių dramos teatro organizuojamas festivalis „Teatrodromas“.
„Birželio pradžioje Šiauliai persismelks teatro dvasia. Jau ketvirtą kartą po miesto erdves pasklis scenos menų festivalis „Teatrodromas“, tapęs laukiamu vasaros pradžios renginiu mieste.
Festivalio metu įvairiose miesto erdvėse šiauliečių ir miesto svečių lauks 10 intriguojančių, skirtingų žanrų pasirodymų, pritaikytų įvairioms amžiaus grupėms ir skoniams.
Šiais metais „Teatrodromas“ pristatys stand-up, šiuolaikinio šokio, cirko, aplinkos, objektų teatro pasirodymus. Jis kvies naujai pažvelgti į mus supančią aplinką, įvykius ir istorijas, o kartu – atsigręžti į save nuolat kintančios tikrovės kontekste.
Visos teatro formos vienaip ar kitaip išauga iš kasdienybės, tačiau menininkai joje įžvelgia daugiau netikėtų rakursų ir paslapties. Tokia nuotaika persmelktas ir šių metų festivalio vizualinis stilius“, – informacija dalijosi VŠDT atstovai.
Ieškoti meno gatvėse, prie kurio prisidėjo ir „Norfa“, šiauliečiai bei miesto svečiai galės birželio 3–14 dienomis, tačiau spektakliai lauks ir pačiame teatre.
Birželio 5 d. – Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai“ su Organizuoto garso ir vaizdo paskaita „Sarabanda“.
Birželio 9 d. – Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai“ su muzikiniu performansu „Longing“.
Nacionalinė filharmonija birželį pradės ypatingo svečio – Martyno Levickio koncertu.
„Šių metų Vilniaus festivalį atidarys Sankt Galeno simfoninis orkestras iš Šveicarijos, kuriam iki 2026/27 m. sezono vadovauja dirigentas Modestas Pitrėnas.
Koncerte skambės šveicarų kompozitoriaus Fabiano Künzli kūrinys „Taip skamba Sankt Galenas“, Danielio Nelsono koncertas akordeonui ir orkestrui, kurį atliks Martynas Levickis, bei garsioji Ludwigo van Beethoveno Penktoji „Likimo“ simfonija“, – apie koncertą rašė organizatoriai.
Šis pasirodymas įvyks birželio 5 dieną, tačiau tai ne paskutinis koncertas filharmonijoje.
Birželio 7 d. – Andriaus Žlabio rečitalis ir premjera su Valstybiniu Vilniaus kvartetu.
Birželio 10 d. – Aryehas Nussbaumas Cohenas, Hosseinas Pishkaras ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras koncerte „Nušvitimai“.
Birželio 11 d. – Olivierio Latry – tituluoto Paryžiaus Dievo Motinos katedros vargonų maestro koncertas.
Birželio 12 d. – Vilniaus festivalio svečiai iš Ukrainos – žymioji dirigentė Oksana Lyniv ir fortepijono virtuozas Dmytro Choni.
Birželio 14 d. – Mūza Rubackytė, Kauno valstybinis choras ir Robertas Šervenikas koncerte „Tikėjimas, viltis, meilė“.
Birželio 17 d. – Lietuvos kamerinis orkestras, Ianas Bostridge, Benas Goldscheideris, Sergejus Krylovas ir „Giunter Percussion“ koncerte „Dramatiškos serenados“.
Birželio 19 d. – Brolių Lucaso ir Arthuro Jussenų sveikinimas Vilniaus festivaliui.
Birželio 20 d. – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, choras „Vilnius“, brolių Jussenų duetas, Andrzejus Boreyko koncerte „Vilniaus festivalio susitikimai“.
Birželio 25 d. – Francesco Tristano, Gediminas Gelgotas, LNSO, LKO, NIKO, „Jauna muzika“ koncerte „Visi keliai veda į Vilnių“.
Pirmasis Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertas birželį – taip pat ypatingas, o jo programoje – „Queen“, „Metallica“, Bon Jovi, Billy Idolo, Philo Collinso bei kitų grupių ir atlikėjų dainos.
„Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento maestro Gintaro Rinkevičiaus, kaip ir kasmet vasarą kviečia švęsti kartu su Lietuvos roko scenos žvaigždėmis Česlovu Gabaliu, Jeronimu Miliumi ir vienu sėkmingiausiu visų laikų savo projektu „Roko baladės“.
Šiemet „Roko baladės“ skaičiuoja jau 17-tus gyvavimo metus, per kuriuos koncertuose skambėjo daugiau nei 100 simfoniniam orkestrui aranžuotų geriausių visų laikų roko klasikos kūrinių“, – apie renginį pranešė LVSO.
Šis koncertas vyks birželio 4 dieną, o LVSO paruošė ir daugiau renginių.
Birželio 12 d. – simfoninis koncertas „J. Brahms Vokiškas Requiem“.
Birželio 18 d. – simfoninis koncertas „Popdainos su LVSO“.
Dar keletą spektaklių parodys Kauno valstybinis muzikinis teatras. Net du kartus kultūros įstaigoje karaliaus miuziklas „Sugar. Džiaze tik merginos“.
„Miuziklas „Sugar“ sukurtas pagal garsųjį filmą „Some Like It Hot“ (liet. „Kai kam patinka karštai“) ir pasakoja dviejų džiazo muzikantų istoriją, kurie, slapstydamiesi nuo mafijos, persirengia moterimis ir prisijungia prie moterų orkestro.
Retro džiazo muzika ir humoru persmelktas siužetas nukelia į prieškarinę Ameriką, kur netikėtai užsimezga meilės ir komiškos situacijos. Miuziklas pirmą kartą pastatytas Brodvėjuje 1972 m. ir dėl didelio populiarumo nuolat sugrįžta į sceną“, – apie renginį rašė KVMT atstovai.
Šį spektaklį teatre bus galima pamatyti birželio 4 ir 5 dienomis, tačiau šį sezoną tai dar ne viskas.
Birželio 6 d. – Anželikos Cholinos šokio spektaklis „Karmen“.
Birželio 7 d. – Serhii Kono baletas vaikams „Aladinas“.
Birželio 7 d. – Ginto Žilio operetė „Šikšnosparnis“.