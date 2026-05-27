Vilniuje įvyko dviejų žinomų menininkų avangardinis performansas

Festivalio programoje savo parodą „Kosminės Odisėjos Herojai“ pristatęs ekstravagantiškas dailininkas L. Cicėnas-Cica daugiau nei 30 metų aktyviai dalyvauja meno scenoje, yra atstovavęs Lietuvai tarptautinėje Saporo bienalėje Japonijoje, rengė parodas visame pasaulyje, jo darbai pateko į tarptautines ir privačias meno kolekcijas, o vienas kūrinių Niujorke rado vietą greta ikoninių Andy Warholo darbų.
Rokenroliškas Cicos patirčių epizodas – gyvenimas Londone pas garsų ir ekscentrišką britų menininką Andrew Loganą, kuris yra sukūręs jo skulptūrą. Lietuvis į tai atsakė paveikslu, kuriame A. Loganas pavaizduotas prie pianino.
Iš bohemiškų, spalvomis degančių Cicos darbų žvelgia pažįstami veidai: Algirdas Kaušpėdas, Davidas Bowie, „The Rolling Stones“. Jam artimas pop art ir avangardas, ekspresionizmas ir teatras, o kartu – Jurgio Mačiūno ir Jono Meko puoselėtas „fluxus“.
Martynas Ivinskas, 2002 metais iš Vilniaus persikėlęs gyventi į Niujorką, ten taip pat atrado „fluxus“. „Niujorke apsigyvenau pas bičiulį, kuris dirbo su J. Meku, taigi, atsidūriau labai arti viso to: aplinkoje buvo ir „fluxus“, ir Jonas. Supratau, kad aš pats visąlaik tame buvau. Man labai artimos tokios „ištinkančio“ meno idėjos, tik gal anksčiau to nebuvau materializavęs“, – pasakoja dailininkas, į meno kūrimo procesą neretai žvelgiantis kaip į nuotykį, kurį pats pavadinęs POFICK judėjimu.
M. Ivinskas yra rengęs patyrimines parodas Los Andžele, Santa Monikoje. Jo ryškūs, herojų ir istorijų sklidini tapybos darbai, kuriuose galima atpažinti ir princesę Dianą, ir Madonną ar soul dievaitę Niną Simone, rado vietą privačiose kolekcijose JAV, Belgijoje, Lenkijoje, Lietuvoje. Tapytojas yra sukūręs muzikantų Roberto Semeniuko, Liudo Mockūno, džiazo miniatiūrų su Giedre Kilčiauskiene albumų viršelius, jo darbas puošia dainininko Egidijaus Sipavičiaus vinilinės plokštelės viršelį. Tačiau greta solidžių darbų M. Ivinskas užsidega paversti menu net ir išnaudotą dažų aerozolį.
Šįkart L. Cicėnas ir M. Ivinskas nusprendė pirmą kartą Vilniuje surengti performansą, kuris taptų viešu „persikraustymu“, stebint visiems norintiems: galerijos erdvėje Cica nusikabino paveikslus nuo sienos, o Martynas tuo pat metu išsikabino savuosius – be jokios pauzės ekspozicijos keitimui ir pompastiškų įžangų į naują – šįkart jau M. Ivinsko parodą „O kodėl gi ir ne?“.
„Tai buvo realus virsmas realiu laiku, kas ir yra POFICK – ne galutinis rezultatas, ne paveikslai, o akimirka, kai vienas meninis pasaulis dar neišnykęs, bet kitas jau braunasi į jo vietą“, – pasakojo dailininkai, kraustynių įkarštyje nusprendę atlikti dar vieną improvizuotą „fluxus“ akibrokštą ir sukurti bendrą paveikslą tiesiog vidury Jono Meko Skersvėjo: ant M. Ivinsko mėlynojo darbo Cica ryškiai raudonais dažais užpurškė žodžius „Only Rock‘n‘Roll“.
Rokenroliškos dvasios menininkus sutikti ir abiejų tapybos darbus apžiūrėti ar įsigyti galima Jono Meko Skersvėjo erdvėse.
