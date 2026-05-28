Lietuvos nacionalinis dramos teatras pristatė kūrėjus subūrusį projektą: vyks pirmą kartą

„Šiemet kovo mėnesį vyko Teatro forumas, kuriame susitiko skirtingų teatro organizacijų atstovai, kūrėjai, vadybininkai iš visos Lietuvos. Viena iš diskusijų buvo skirta jauniesiems kūrėjams – jie pasidalino, kad labai trūksta platformų, kuriose galėtų pristatyti savo idėjas.
Jų manymu, didžiosios institucijos dažnai dirba su siauru ratu menininkų, o kiti lieka nepastebėti, nepakviesti ir nežino, kaip užmegzti bendradarbiavimą. Todėl su LNDT komanda nusprendėme sukurti tokio pobūdžio platformą – joje prisistatyti galės ne tik jaunieji kūrėjai, bet visi, ieškantys erdvių, bendrakūrėjų, (ko)prodiuserių, partnerių ar kitokio prisidėjimo“, – pristatydamas idėją sakė LNDT generalinis direktorius Martynas Budraitis.
Brandintas nuo sezono pradžios projektas jau visai netrukus – birželio 3–4 dienomis – užlies LNDT erdves, o kaip sekėsi pritraukti menininkus, kaip atrodys sesijos ir kokios yra ateities perspektyvos, naujienų portalui Lrytas sutiko papasakoti įstaigos direktorius.
Teatro premjera įkvėpta J. Ivanauskaitės kūrybos: susitikimas, virstantis kelione tarp realybės ir fantazijos
Ne paslaptis, kad prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir prekybos tinklas „Norfa“. Ne vienus metus generalinis teatro rėmėjas sąmoningai finansuoja kultūros įstaigos veiklą, o lėšas skirsto didelę prasmę turintiems renginiams ir projektams.
Ši draugystė – abipusis džiaugsmas tiek prekybos tinklui, tiek teatrui, nes tik bendradarbiavimas gali sukurti puikius, daugybės žmonių dėmesio sulaukiančius ir prasmę turinčius dalykus.
Susiję straipsniai
Vienas iš jų – jau minėtas projektas „Burės“, kuris menininkų tarpe sulaukė didelio susidomėjimo.
„Akivaizdu, kad tikrai reikia platformos, kur menininkai galėtų pristatyti savo idėjas prodiuseriams, kurios paskui galbūt įgautų ir savo kūną. Turime 34 užsiregistravusius menininkus, kūrybinių idėjų iš viso yra 26. Bus parodyta ir 12 eskizų.
Yra keli šio projekto tikslai: vienas, kaip minėjau, surasti prodiuserius idėjų įgyvendinimui, o kitas – menininkams surasti vienam kitą.
Kartais būna tokia bėda – menininkai nežino, kas šalia kuria, o štai susitikę jie gali sujungti savo kūrybines idėjas ir bendradarbiauti ateityje.
Taip pat projekte yra užsiregistravę beveik 30 įvairių prodiuserių. Tai ir valstybinės scenos meno įstaigos, ir nevyriausybinės organizacijos. Taigi laukia įtemptos dvi dienos“, – apie projektą pasakojo M. Budraitis.
LNDT vadovas dalijosi, kad šis renginys labiau skirtas profesionalams – tiems, kurie užsiregistravo.
„Dviejų dienų metu vyks prisistatymai: visas procesas užtruks nuo ryto iki vakaro. Ryte planuojamos idėjų pristatymo sesijos, o po pietų – eskizų rodymas repeticijų salėje ir Mažojoje salėje. Todėl visai tai daugiau skirta vidiniam profesionalų ratui, scenos menams“, – komentavo įstaigos vadovas.
M. Budraitis įsitikinęs, kad šis projektas puiki pradžia tam, kas ateityje galėtų tapti didelę prasmę turinčia tradicija.
„Mes net neabejojame, kad tai, ką darome, yra reikalinga. Tai turėtų būti kasmetinis taškas, kur galima pristatyti idėjas ir ieškoti joms prodiuserių. Tikiuosi, kad taip ir bus.
Dėl to projektą ir pavadinome „Burėmis“ – lyg pagauti vėją ir įgyvendinti idėjas. Manau, kad šalia „Versmių“ festivalio, kuris yra skirtas inicijuoti dramaturgijai, tai bus platforma, skirta tam, kad ir nevyriausybinės organizacijos, ir kūrėjai rastų galimybę susivienyti su valstybės institucijomis bei biudžetinėmis įstaigomis.
Norime, kad jie rastų bendradarbiavimo taškus ir įgyvendintų idėjas. Iki šiol tokios vieningos platformos visai Lietuvai nebuvo. Tikimės, kad tai taps bendra, visus vienijančia platforma“, – dalijosi LNDT vadovas.
M. Budraitis pridėjo, kad prie šio projekto prisidėjo ir prekybos tinklas „Norfa“.
„Kadangi „Norfa“ yra teatro generalinis rėmėjas, po truputį prisideda prie visų veiklų. Labai gerai bendraujame“, – sakė teatro vadovas.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT)Projektasmenininkai
Rodyti daugiau žymių