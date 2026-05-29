Tenoras E. Seilius gimtajai Marijampolei dovanoja jau 12-ąjį Šv. Jurgio meno sezoną

„Kiekvienais metais turime tą pačią užduotį – kuo nors nustebinti“, –sakė žinomas tenoras, ir šįmet festivalyje pasiūlysiantis išskirtinių koncertų bei Lietuvoje dar neskambėjusių kūrinių. Šv.Jurgio meno sezonas vyks birželio 2–26 dienomis.
Kam aktyviai koncertuojančiam, Nacionaliniame operos ir baleto teatre dainuojančiam E.Seiliui reikia dar ir Šv.Jurgio meno sezono?
„Kartais pavargstu lėkdamas tarp darbų, bet buvau auklėtas taip, kad jei jau ką nors pradėjai, turi padaryti iki galo. Tik čia to galo nematyti, – juokėsi dainininkas. – Bet į koncertus susirenka publikos tiek, kad jei tik erdvė mažesnė nei 150 vietų, būna, net stovintys nebetelpa. Žmonėms įdomu, jie noriai ateina, o mes stengiamės pataikyti kiekvieno skoniui. Beje, pastebėjau, kad festivalius domisi ne tik marijampoliečiai – matau melomanų, kuriuos esu sutikęs Vilniaus ar Kauno filharmonijose. Kol žmonėms to reikia, šis darbas turi prasmę.“
Viena muzikos mėgėjus į Marijampolę viliojančių aplinkybių – dalis koncertų įvyksta tik ten ir yra vienkartiniai. Be to, kasmet rengėjai stengiasi atverti naujas arba seniai nepaliestas partitūras, čia vyksta premjeros.
„Stebime, ko mūsų scenose trūksta, stengiamės tai kompensuoti. Dabar matau, kad stinga vokalinės simfoninės muzikos“, – sakė E.Seilius.
Jos Šv.Jurgio meno sezone bus išties nemažai.
„Festivalį pradedame švente, kad susirinktų publika, kuri nuolat pas mus ateina – parkas visuomet būna pilnas žmonių. Kadangi šįmet programose nemažai prancūziškų motyvų, nusprendėme festivalio atidarymui surengti prancūzišką vakarą „Soiree Francaise“. Surinkome gražios retai skambančios muzikos“, – pasakojo E.Seilius.
Publika išgirs ne tik Georges’o Bizet operų, bet ir prancūzų operečių fragmentus, kūrinius iš kompozitorių Reynaldo Hanho, Franciso Lopezo repertuaro. Bus ir šansono bei šių dienų melodijų. Jas atliks VDU kamerinis orkestras, diriguojamas Vytauto Lukočiaus, dainuos mecosopranas Evelina Volodkovič, sopranai Kristina Zmailaitė ir Barbora Seiliūtė, baritonas Laimonas Pautienius ir pats festivalio rengėjas tenoras E.Seilius.
Savo 20-mečio koncertus per visą Lietuvą rengiantis fortepijoninis trio „FortVio“ birželio 4-ąją užsuks ir į Marijampolę. Šio miesto kultūros centre pianistė Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas atliks išskirtinai lietuvių autorių kūrinių programą.
„Kviečiamės kolektyvus, kurie nė karto nebuvę Lietuvoje. Toks yra birželio 8-ąją Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje koncertą „Gesang zwischen dir und mir“ surengsiantis moterų vokalinis sekstetas „Equillibrium“ iš Austrijos. Jų programa visiškai nauja, labai įdomi, abejoju, ar tuos kūrinius žmonės bus girdėję. Kodėl gi tokio dalyko neparodžius Lietuvoje, Marijampolėje?“ – programą, kurioje kamerinis vokalinis ansamblis atliks modernią pasaulietinę bei baroko bažnytinę muziką, pristatė festivalio rengėjas.
Jau ne pirmus metus Šv.Jurgio meno sezone rodomas ypatingas dėmesys išskirtinio talento, bet nepelnytai pamirštai kompozitorei ir dailininkei Konstancijai Brundzaitei (1942–1971). Lietuviškumu, giliais tekstais ir novatorišku skambesiu išsiskiriančius vokalinius jos kūrinius birželio 11-ąją Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje atliks sopranas B.Seiliūtė, bosas Egidijus Dauskurdis ir pianistas Arūnas Staškus.
Šįmet pasaulis mini garsiojo ispanų kompozitoriaus Manuelio de Fallos 150-ąsias metines. Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje birželio 15-ąją šiai progai skirtame koncerte „Ispaniškos spalvos“ gros Klaipėdos kamerinis orkestras ir solistai – smuikininkas Džeraldas Bidva ir gitaristas Sergejus Krinicinas. Skambės ne tik M.de Fallos kūriniai, bus ir ispaniško tango melodijų.
Birželio 19-ąją Marijampolės kultūros centre – Šv.Jurgio meno sezono kartu su Tytuvėnų festivaliu rengiamas projektas „Johannes Brahms – Meilės dainos ir valsai“. Čia publika išgirs koncertų salėse dėl sudėties retai atliekamą formatą – vokalinį kvartetą.
Fortepijoninis Justo Šerveniko ir esto Johano Randveres duetas keturiomis rankomis akompanuos vokaliniam kvartetui, kurį sudarys sopranas K.Zmailaitė, austrų mecosopranas Christiane Marie Riedl, tenoras E.Seilius ir belgų bosas-baritonas Sebastienas Parotte.
„Atlikti Brahmso „Meilės dainas ir valsus“ sunku, bet labai įdomu, gražiai tie keturi balsai susipina“, – pasakojo ne viename savo rengiamo festivalio koncerte pasirodysiantis tenoras.
Marijampolės „Kačių kiemelyje“ birželio 22-ąją – lengvo prancūziško skambesio programa „Cafe de Paris“. Populiarius kūrinius atliks neįprastas kvartetas: gitaristas ir vokalistas Chrisas Ruebensas, akordeonininkas Nerijus Bakula, smuikininkas Tadas Dešukas ir būgnininkas Andrius Kairys.
Festivalio uždaryme birželio 26 dieną Šv.arkangelo Mykolo bazilikoje įvyks premjera Lietuvoje – bus atlikti du pas mus neskambėję Claude’o Debussy kūriniai „L’Enfant prodigue“ („Sūnus paklydėlis“) bei „La demoiselle elue“ – vienuolės istorija, kurią perteikia dvi solistės ir moterų choras.
Tai dvi lyrinės scenos biblinėmis temomis, kurias galima laikyti ir kantatomis. Atlikėjai – Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojamas Dainiaus Pavilionio, valstybinis choras „Vilnius“, sopranas K.Zmailaitė, mecosopranas E.Volodkovič, tenoras E.Seilius, baritonas Romanas Kudriašovas.
Visi Šv.Jurgio meno sezono koncertai – nemokami. Visa programa: Meno sezonas.
