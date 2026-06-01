Pasaulio lietuvius Argentinoje sujungs šokis, tradicijos ir bendrystė

2026 m. birželio 1 d. 11:31
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“
Prasidėjo lietuvių tautinių šokių kolektyvų registracija į 4 -ąją Šokių šventę Argentinoje „Stiprios šaknys – gyva kultūra“, kuri vyks 2027 m. gruodžio 7–11 d.
Į šventę kviečiami kolektyvai iš įvairių pasaulio šalių, o pati Argentina kelioms dienoms taps pasaulio lietuvių tautinio šokio ir bendrystės centru.
Kelias dienas lietuviškas šokis, muzika ir tradicijos sujungs skirtinguose žemynuose gyvenančius lietuvius į vieną bendruomenę.
Šventė taps erdve gyvam susitikimui, bendrystei ir kultūros tęstinumui, kai lietuviškos šaknys išlaikomos ne per atstumą, o per žmones, perduodančius tradicijas iš kartos į kartą.

Programoje numatytos bendros repeticijos, kultūriniai susitikimai, oficialūs vakarai bei baigiamasis šventės koncertas, tapsiantis vienu svarbiausių lietuviškos kultūros renginių Argentinoje.
Organizatoriai kviečia lietuvių tautinių šokių kolektyvus visame pasaulyje tapti šios ypatingos šventės dalimi.
Daugiau informacijos apie šventę, repertuarą ir registraciją:
www.nemunasarg.com/sokiusvente2027
Kolektyvų registracija vyksta dviem etapais:
I etapas – pateikiami bendri kolektyvo ir vadovo duomenys.
II etapas – pateikiami kiekvieno šokėjo asmeniniai duomenys (šią dalį galima užpildyti vėliau).
Kolektyvų registracijos anketą rasite čia.
 
 
 
