Lietuvių menininkas Tomas Lagūnavičius visą valandą stovėjo priešais Rusijos paviljoną vilkėdamas baltus drabužius su juodu užrašu: „Why are you doing this?“ (Kodėl tu tai darai?).
Jokios vėliavos. Jokio šūkavimo. Jokio paaiškinimo. Tik lietus, tyla ir nejudantis žmogus, žiūrintis ne į publiką, o į patį paviljoną.
Ir būtent todėl šis veiksmas tapo vienu paveikiausių bienalės vaizdinių.
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Ne protestas, o klausimas
Venecijos bienalėje politinių gestų netrūksta. Tačiau daugelis jų dažniausiai „perskaitomi“ akimirksniu: pozicija aiški, emocija tiesioginė, adresatas konkretus.
Tomo Lagūnavičiaus performansas veikė priešingai. Jame nebuvo kaltinimo. Nebuvo deklaracijos. Nebuvo net aišku, kam skirtas klausimas „Why are you doing this?“. Jis skambėjo ne kaip aktyvistinis lozungas, o kaip egzistencinis kreipinys, pakibęs tarp meno, karo, institucijos ir žmogaus. Kam jis skirtas? Valstybei? Rusijos paviljonui? Karui? Pačiai bienalei? Žiūrovui? O gal žmogui apskritai?
Šis neapibrėžtumas performansą iš protesto teritorijos perkėlė į konceptualų lauką.
Vienas žmogus prieš instituciją
Estetinis darbo poveikis buvo beveik skausmingai minimalistinis: balta figūra lietuje.. juodos raidės baltame fone... monumentali Rusijos paviljono architektūra... ir visiška tyla...
Svarbu ir tai, kad menininkas nestovėjo centre prieš pagrindinius laiptus. Jis buvo šiek tiek šone — tarsi ne demonstruotų poziciją, o tiesiog būtų „įstrigęs“ erdvėje. Būtent tai kūrė stipriausią įtampą.
Jeigu performansas būtų tiesioginis ar agresyvus, jis primintų eilinį protestą. Tačiau čia atsirado kažkas gerokai nepatogesnio — vienatvės ir nebylaus klausimo atmosfera. Žiūrovai sustodavo ne todėl, kad kažkas vyko, o todėl, kad niekas nevyko. Ir tas „niekas“ tapo pačiu kūriniu.
Tyla, kuri tapo kūnu
Šiuolaikinio meno kontekste vien tekstas ant drabužio dar nėra kūrinys. Juo jis tampa tik tada, kai susijungia: laikas, kūno laikysena, erdvė, tyla, neatsakytas klausimas.
Visą valandą Tomas Lagūnavičius: nekalbėjo, nejudėjo, nežiūrėjo į žmones, nieko nekvietė, nevaidino emocijos. Performansistas tiesiog buvo. Ir būtent šis atsisakymas „vaidinti“ šiandienos vizualinio triukšmo eroje tapo radikaliu veiksmu.
Policijos dėmesys
Performansą visą laiką stebėjo policijos pareigūnai. Vėliau jie iškvietė ir slaptosios policijos atstovus.
Pasak performansą fiksavusių žmonių, pareigūnai elgėsi itin kultūringai. Jie priėjo dar vykstant performansui ir paklausė, ar būtų galima pasikalbėti. Išgirdę atsakymą iš žmonių, kad iki performanso pabaigos liko apie dešimt minučių, pareigūnai kantriai palaukė. Po akcijos jie paprašė dokumentų, paklasusė: ar gimęs Lietuvoje? Pokalbis baigėsi be jokių perspėjimų ar nurodymų.
Šis epizodas performansui suteikė dar vieną sluoksnį: įtampa tarp individo, institucijos ir stebėjimo mechanizmo tapo ne simboline, o realia.
Keistas rusijos paviljono fonas
Performanso kontekstą dar labiau sustiprino pats Rusijos paviljonas, kuris, nepaisant vykstančio karo, ir toliau veikia Venecijos bienalėje. Atidarymo metu čia vyko elektroninės muzikos koncertas, svečiai demonstratyviai gėrė „Finlandia“ degtinę, o pats renginys buvo įrašytas ir vėliau transliuojamas visu garsu kaip savotiška garso instaliacija Gardini parke.
Šiame fone tylus vieno žmogaus klausimas skambėjo daug stipriau nei bet kokia deklaracija.
Kodėl šis performansas paveikė žiūrovą?
Performansas veikė ne kaip pareiškimas, o kaip sustabdyta būsena.
Venecijos bienalėje stipriausi darbai šiandien dažnai yra ne didžiausi ar techniškai sudėtingiausi, o tie, kurie atrodo beveik „per maži“: vienas sakinys, vienas kūnas, viena valanda tylos, vienas klausimas be atsakymo.
Ir galbūt būtent todėl daugelis žiūrovų po šio performanso išėjo be aiškios nuomonės, tačiau emociškai paveikti.
O šiuolaikiniame mene tai dažnai yra stipresnė reakcija nei pritarimas.
Apie menininką:
Menininkas nr.1:
• daugiausia paveikslų muziejuose ir galerijose visame pasaulyje,
• daugiausia sukurtų paveikslų pasaulyje,
• pirmosios generatyvinio meno galerijos-muziejaus Pabaltijyje įkūrėjas.
Tomas Lagūnavičius – Kaune, Lietuvoje, gyvenantis žymus multidisciplininis ir mišrios medijos menininkas, kurio kūryba aprėpia tiek vaizduojamąjį, tiek scenos meną. 2025 m. oficialiai pripažintas pasaulio rekordininku pagal sukurtų paveikslų skaičių (6 264 kūriniai) ir muziejuose bei viešose galerijose inventorizuotų darbų kiekį (5 522 kūriniai).
Jo kūrybinis kelias prasidėjo 2013 m., kai pirmasis paveikslas pateko į Pietų Korėjos meno muziejų. Nuo tada menininkas nuolat kuria, dalyvauja tarptautinėse parodose, bienalėse ir aktyviai veikia meno pasaulyje.
Per savo įspūdingą karjerą jis surengė daugiau nei 40 personalinių parodų ir virš 50 spektaklių, atskleisdamas savo įvairiapusius talentus bei dinamišką požiūrį į meną.
Dalyvavimas tarptautinėse parodose ir bienalėse, tokiose kaip prestižinė 13-oji Florencijos bienalė Italijoje (2021 m.) ir Žemės meno paroda „Balansas“ Vilniuje (2021 m.), pelnė jam tarptautinį pripažinimą.
Naujausi darbai buvo eksponuoti 15-oje kasmetinėje dailės parodoje „Abstraktai“ (JAV), kur menininkas pelnė 5-ąją vietą.
Jis ne kartą tapo įvairių konkursų laureatu: jo kūriniai laimėjo 1-ąją ir 5-ąją vietas galerijos „The Spring Countdown Show“ konkurse Toronte (Kanada), 2-ąją vietą „Fusion Art“ konkurse „Gyvūnų karalystė“ Santa Fė (Naujoji Meksika), 3-ąją vietą virtualioje parodoje „Light of Love“ Pekine (Kinija), o parodoje „Abstracts“, kurią organizavo „J Mane Gallery“ (Naujasis Džersis, JAV), jam skirtas platinos apdovanojimas.
Tomas Lagūnavičius pasirodė su performansu „Dead Soldier’s Dance“ „Crude Saturdays“ festivalyje Briuselyje (Belgija) ir „Contemporary Venice“ festivalyje Venecijoje (Italija).
Menininkas nuolat eksponuoja savo paveikslus įvairiose galerijose skirtingose šalyse: „Boomer“ galerijoje (Londonas, Anglija), „Artly Mix“ galerijoje (San Paulas, Brazilija), „Artio“ galerijoje (Torontas, Kanada), „Collect Art“ (CoA) galerijoje (Tbilisis, Sakartvelas) ir kt.
Tomas Lagūnavičius yra aktyvus daugelio meno asociacijų narys: Association for Visual Arts (AVA), International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), Association of Performing Arts Professionals (APAP), International Association of Visual Artists (IAVA), National Association for the Visual Arts (NAVA), Stage Directors and Choreographers Society (SDC), Association for Latin American Art (ALAA), Visual Artists Association (VVA), and Visual Arts Network of South Africa (VANSA).