Meilė, kuri žudo: naujas psichologinis trileris – „Apsėdimas“ (Obsession) vaizduoja pavojingą obsesiją kitam žmogui.

Kai romantiškas noras virsta pragaru
Filmo centre – drovus vaikinas Beras (akt. Michael Johnston), slaptai įsimylėjęs savo geriausią draugę Nikę (akt. Inde Navarrette). Nerasdamas drąsos prisipažinti, paslaptingoje krištolo parduotuvėje jis įsigyja „Vieno noro gluosnio lazdelę“ – suvenyrą, kuris, kaip teigiama, išpildo vieną norą. Apimtas nevilties, mašinoje jis sugalvoja norą: „Noriu, kad Nikė mane mylėtų labiau už viską pasaulyje“. Noras išsipildo, tačiau su kraupiu prieskoniu.
Nikė ne tiesiog jį įsimyli – ji tampa maniakiškai apsėsta, o jos liguistas atsidavimas pradeda kelti realų pavojų kiekvienam, stojančiam jiems skersai kelio. Kaip teigia pats aktorius M. Johnstonas, filmas veikia kaip modernių pažinčių kultūros hiperbolė, rodanti, kaip lengvai mūsų pačių troškimai gali apakinti.
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Nuo „YouTube“ turinio kūrėjo iki Holivudo elito
Filmo režisierius ir scenarijaus autorius Curry Barkeris – tikras interneto fenomenas. Savo karjerą jis pradėjo kurdamas komiškus epizodus „YouTube“ platformoje, tačiau vėliau pasuko į siaubo žanrą. Jo trumpametražis filmas „The Chair“ ir internete virusiniu tapęs siaubo darbas „Milk & Serial“ surinko milijonus peržiūrų ir patraukė didžiųjų Holivudo prodiuserių dėmesį. Pats „Blumhouse“ įkūrėjas Jasonas Blumas viešai gyrė jaunąjį režisierių: „Tai, ką Curry pasiekė su tokiu biudžetu ir laiko rėmais, yra tiesiog įspūdinga“.
Įdomūs faktai iš užkulisių, kurių nežinojote
Įkvėpimas iš „Simpsonų“
C. Barkeris prisipažino, kad idėja sujungti stebuklingą norų lazdelę ir apsėdimo temą jam kilo pamačius legendinę animacinio serialo „Simpsonai“ seriją, kurioje Bartas nusiperka norus pildančią beždžionės leteną. Siaubo variklis, kuris bijo siaubo filmų
Pagrindinį psichopatės Nikės vaidmenį atlikusi Inde Navarrette realiame gyvenime visiškai nemėgsta siaubo filmų. Aktoriai prisimena, kad kartu žiūrint garsųjį filmą „Hereditary“ (Pažeistas giminės medis), Inde tiesiog iš baimės išbėgo iš kambario. Nepaisant to, aikštelėje ji meistriškai virto tikru košmaru.
Vaikystės pokštas, tapęs filmo ašimi
Gaminant pačią stebuklingą lazdelę, režisierius Curry Barkeris norėjo, kad jos perlaužimo garsas ir mechanizmas būtų labai specifinis. Jį įkvėpė plastikinis tušinukas-išdaiga, kuriuo jis žaisdavo vaikystėje. Filmo rekvizitų meistrai specialiai surado tokį patį tušinuką, jį išardė ir dalį jo mechanizmo įmontavo į pačią filmo lazdelę, kad ši spragtelėtų sukurdama reikiamą įtampos jausmą.
„Apsėdimas“ (Obsession) – tai ne tik šiurpus filmas, bet ir emociškai šiurpinanti kelionė, priversianti jus dvejoti, kur baigiasi meilė ir prasideda mirtina manija. Jei pasiilgote tikro išgąsčio kine, kurį dar ilgai aptarinėsite su draugais – šį filmą pamatyti tiesiog būtina.
Lietuvos kino teatruose „Apsėdimas“ pasirodys birželio 10 d.