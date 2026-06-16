D. Tamulevičiūtės premiją laimėjo režisierės M. Dautartaitės nepublikuotos pjesės „Urna“ ištrauka

„Birželio 15 d. Varėnos kultūros centre išrinktas 2026 metų D. Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtojas. Šiemet geriausiu pripažintas eskizas pagal nepublikuotą M. Dautartaitės pjesę „Urna“ (režisierius Kirilas Glušajevas)“, – skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.
Pranešama, kad pagal pristatytą pjesės eskizą bus kuriamas spektaklis. Jam Kultūros ministerija planuoja skirti virš 20 tūkst. eurų.
„Vadovaujantis konkurso nuostatais, spektakliui sukurti Kultūros ministerija skirs 20 275 eurus“, – rašoma pranešime.
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Nurodoma, kad spektaklį sudarys dvi dalys, kuriose menininkai kalbės apie šeimos ir draugų santykį mirusio tėvo laidotuvių akivaizdoje.
„Dviejų veiksmų spektaklyje „Urna“ bus pasakojama apie šeimą ir draugus, besirenkančius į užsienyje dirbusio bei ten mirusio tėvo laidotuves, atveriant jautrias temas apie gedulo metu pratrūkstančias emocijas, iškylančias senas nuoskaudas bei dramatiškai besirutuliojančius seserų santykius“, – praneša ministerija.
Kaip skelbiama, režisieriaus Oskaro Koršunovo teatro konkursui pristatytame eskize „Urna“ vaidino aktorės Gintarė Latvėnaitė ir Greta Bendžė. Nurodoma, kad ateityje prie šios trupės prisijungs aktoriai Larisa Kalpokaitė, Aurelijus Pocius, Arūnas Sakalauskas bei Indrė Patkauskaitė.
Šių metų konkurse taip pat dalyvavo kiti Lietuvos scenos meno kūrėjai. Nacionalinio Kauno dramos teatras pristatė režisieriaus Artūro Areimos kuriamos tragikomedijos „Kruvinos vestuvės“ ištrauką. Stalo teatras parengė režisierės Saulės Degutytės objektų sensorinio spektaklio „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“ eskizą pagal Tomo S. Butkaus knygą.
ELTA primena, jog kasmetinis iškilios teatro pedagogės, režisierės D. Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno konkursas įsteigtas 2009 m. Konkurso dalyvių atranka į šių metų festivalį paskelbta gegužės 6 d.
Kaip skelbiama, konkurso laimėtojui kasmet skiriama iki 20 tūkst. 275 eurų spektakliui arba iki 8 690 eurų monospektakliui sukurti.