Vasarvidžio stebuklai Tymo turguje: kai pamaitinamas ir kūnas, ir siela

Meno ir kasdienybės harmonija
Šią vasarvidžio šventę miestui dovanoja renginių organizavimo įmonė „Menupė“ bei Ana Oleinik. Jų vizija – sukurti erdvę, kurioje kiekvienas atradimas yra unikalus, o lankytojai gali tiesiogiai pabendrauti su pačiais kūrėjais.
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Kaip pastebi Tymo turgaus administratorė Liudmila Andrulienė, šios mugės metu erdvė atgyja ir užsipildo ypatinga prasme. Žmonės, atėję įsigyti įprastų šviežių, ekologiškų kaimiškų gėrybių, susidomi ir stabteli pasigrožėti menininkų dirbiniais. Tai vieta, kurioje harmoningai pamaitinamas ir kūnas, ir siela.
Atraskite tai, kas tikra: nuo šildančio vaško iki juvelyrikos
Jei ieškote įkvėpimo, norite atnaujinti namų interjerą ar tiesiog pasigrožėti žmogaus rankų darbu – čia jūsų laukia tikra estetikos oazė. Mugės asortimente bus galima rasti:
· Profesionalų kurtų juvelyrinių dirbinių bei išskirtinių rankų darbo papuošalų.
· Šviesą ir jaukumą kuriančių natūralaus vaško žvakių.
· Tradicijas ir modernumą apjungiančių pintų krepšių.
· Originalių tapybos darbų, unikalios keramikos, skulptūrų ir įvairių interjero detalių bei aksesuarų.
Ruošiatės atostogoms užsienyje? „Joninių mugė“ yra ideali vieta rasti autentiškas lauktuves iš Lietuvos. Pamirškite masinės gamybos suvenyrus – vienetinis, nepakartojamas mūsų šalies kūrėjo darbas atspindi didžiulį kūrybinį potencialą ir parodo asmeninį dėmesį dovanos gavėjui.
Sekmadienio desertas – Naujosios Zelandijos įkvėpti skoniai
Mugės šurmulį papildys ne tik menas, bet ir išskirtiniai skoniai. Tik sekmadienį, birželio 21 dieną, į mugę atriedės ryškus geltonas „Kiwi“ maisto furgonėlis. Tai šeimos – Pauliaus ir Miglės – kuriamas projektas, jau trečius metus Lietuvoje pristatantis unikalius, pagal Naujosios Zelandijos tradicijas ruošiamus minkštus ledus iš tikrų vaisių.
Šis desertas ypatingas tuo, jog kiekviena porcija gaminama tiesiog prieš jūsų akis – specialiu aparatu švelni bazė sumaišoma su jūsų pasirinktomis tikromis uogomis ar vaisiais. O jei norėsite atsigaivinti kitaip, prie ledų galėsite pasimėgauti pieno kokteiliais bei puodeliu kokybiškos kavos.
Ateikite pabūti, atrasti, paragauti ir įkvėpti vasaros. Susitikime ten, kur gimsta gražiausios Joninių istorijos!
Kviečiame apsilankyti:
· Renginys: Vasarvidžio meno šventė „Joninių mugė“
· Vieta: Tymo turgus, Vilnius
· Datos: Birželio 20–21 d.
· Darbo laikas: Šeštadienį ir sekmadienį 11:00 – 18:30 val.
· Organizatoriai: „Menupė“ ir Ana Oleinik