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Joninių kelionių gidas: ką veikti ir kas vyks Lietuvoje?

2026 m. birželio 21 d. 21:47
Lrytas.lt
Joninės jau visai čia pat, bet ar jau turite planą, kaip leisite šventinį vakarą? Joninės – tai didžiausia vasaros šventė Lietuvoje: antradienį miestai kviečia į mokamas ir nemokamas šventes prie laužo prisiminti senųjų Joninių tradicijų ir apeigų bei pasiklausyti mylimų atlikėjų.
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Kad nereikėtų paskutinę akimirką ieškoti, kur nueiti ar važiuoti, „LTG Link“ parengė Joninių kelionių gidą ir kviečia peržiūrėti sąrašą, planuoti antradienio popietę iš anksto:
  • Sting 06.23 – Vilnius – pasaulinio lygio pasirodymas intymioje erdvėje (būtina įsigyti bilietą)
  • Vaidas Baumila 06.24 – Palanga – koncertas po atvirtu dangumi (būtina įsigyti bilietą)
  • Kamanių šilelis 06.23 – Klaipėda – nemokama šventė su ugnies šou, dainomis ir šokiais
  • Donatas Montvydas 06.23 – Jonava – nemokama + grupės SKYLĖ, VOS VOS ir Auļi
  • Marijonas Mikutavičius | Aistè 06.23 Mažeikiai – nemokama + paplūdimyje
  • Saulės kliošas 06.23 – Panevėžys nemokama + teatralizuota programa, senųjų amatų edukacijos
  • Joninės prie ežero 06.23 – Lentvaris – nemokama + Antikvariniai Kašpirovskio dantys
  • Petunija 06.23 – Kėdainiai – nemokama + folkloro festivalis, apeiginis tvenkinio renginys
  • Ne(tradicinės) Joninės 06.23 – Kaunas – nemokama + muzika, šaudymas iš lanko, ekskursija, būrėja
  • Joninės lauko kine 06.23 – Kaunas – + vainikų pynimo dirbtuvės, ugnies šou (būtina įsigyti bilietą)
Ir tai tik keletas renginių. Praleiskite Joninių vakarą įsimintinai! 
Joninės92 vasaros dienos

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