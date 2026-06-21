Joninių kelionių gidas: ką veikti ir kas vyks Lietuvoje?

Kad nereikėtų paskutinę akimirką ieškoti, kur nueiti ar važiuoti, „LTG Link“ parengė Joninių kelionių gidą ir kviečia peržiūrėti sąrašą, planuoti antradienio popietę iš anksto:
- Sting 06.23 – Vilnius – pasaulinio lygio pasirodymas intymioje erdvėje (būtina įsigyti bilietą)
- Vaidas Baumila 06.24 – Palanga – koncertas po atvirtu dangumi (būtina įsigyti bilietą)
- Kamanių šilelis 06.23 – Klaipėda – nemokama šventė su ugnies šou, dainomis ir šokiais
- Donatas Montvydas 06.23 – Jonava – nemokama + grupės SKYLĖ, VOS VOS ir Auļi
- Marijonas Mikutavičius | Aistè 06.23 Mažeikiai – nemokama + paplūdimyje
- Saulės kliošas 06.23 – Panevėžys nemokama + teatralizuota programa, senųjų amatų edukacijos
- Joninės prie ežero 06.23 – Lentvaris – nemokama + Antikvariniai Kašpirovskio dantys
- Petunija 06.23 – Kėdainiai – nemokama + folkloro festivalis, apeiginis tvenkinio renginys
- Ne(tradicinės) Joninės 06.23 – Kaunas – nemokama + muzika, šaudymas iš lanko, ekskursija, būrėja
- Joninės lauko kine 06.23 – Kaunas – + vainikų pynimo dirbtuvės, ugnies šou (būtina įsigyti bilietą)
Ir tai tik keletas renginių. Praleiskite Joninių vakarą įsimintinai!