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Baltijos dvarų festivalis Zypliuose: laukia menas, gastronomija ir zanavykų svetingumas

2026 m. birželio 26 d. 15:56
Živilė Čepaitė
Nuo Pietų Švedijos iki Latvijos ir Lietuvos dvarai šią vasarą atveria vartus lankytojams. Viena iš Baltijos dvarų festivalio stotelių taps ir Zyplių dvaro sodyba, kurioje susitiks menas, istorija, gastronomija ir zanavykų svetingumas.
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Nuo vasaros pradžios iki rudens Baltijos jūros regione vykstantis festivalis jungia dvarų, pilių, istorijos, kultūros ir vietos tradicijų renginius šešiose šalyse. Lietuvoje liepos 3–6 dienomis rengiamos Atvirų dvarų dienos, kviečiančios pažvelgti į dvarus ne tik kaip į kultūros paveldo objektus, bet ir kaip į šiandien veikiančius kultūros centrus.
Liepos 3–4 dienomis Zyplių dvaro sodyboje lankytojų lauks parodos, degustacijos, menininkų susitikimai ir kiti renginiai.
Menantis XIX amžių
Norint suprasti šiandieninį Zyplių dvaro gyvenimą, verta atsigręžti į jo istoriją.
XIX amžiaus viduryje tuometės Rusijos imperijos Augustavo gubernijoje Zyplių dvaro sodybą įkūrė lenkų dvarininkas Jonas Bartkovskis. Jis prie Lukšių kaimo pastatydino vieno aukšto rūmus, o naujoje vietoje įkurtą dvarą pavadino Naujaisiais Zypliais.
Zyplių dvaro ansamblis.<br>M.Golubevo nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Zyplių dvaro ansamblis.
M.Golubevo nuotr.
Klasicistinį mūrinį dvaro pastatą supo reprezentaciniai ir ūkiniai pastatai, o 1891 metais dvarą įsigijęs grafas Tomas Potockis jį išplėtė ir suteikė rūmams neobarokinių bruožų. Jis pertvarkė oficinas ir virtuvę, atstatė gaisro nuniokotus ūkinius pastatus bei išplėtė savo pirmtako įkurtą dvaro parką.
Šiandien Zyplių dvaro sodyba yra viena gyvybingiausių kultūrinių erdvių Suvalkijoje, kurioje istorinis paveldas dera su šiuolaikiniu gyvenimu.
Šiuolaikinis menas, plenerai ir skonių patirtys
Festivalio metu liepos 3-iąją Zyplių dvaro rūmuose veiks paroda „Contemporary Polish Painting“, Zanavykų muziejaus Amatininkų name bus atidaryta latvių menininko Irmanto Haneckio paroda „Drugelio efektas“, o Vytauto Kauno galerijoje lankytojai galės susipažinti su tapytojų Linos ir Vytauto Kaunų kūryba.
Vakare Zyplių dvaro vynuogyne vyks degustacija, kurios metu „Kuchmistrai“ pakvies pažinti dvaro gastronomines tradicijas ir vietos skonius.
Liepos 4-ąją festivalio programa tęsis parodomis ir menininkų susitikimais. Dvaro arklidėse vyks tapytojų grupės „Indigo Art“ pleneras „Dvaro istorijos atspalviuose“, o norintieji dvariškų pramogų galės dalyvauti edukacijoje „Fazanų medžioklė“, pristatančioje senąsias dvarų tradicijas.
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Zyplių dvaro buvusioje virtuvėje įsikūrusio restorano „Kuchmistrai“ kuchmistras Artūras Rakauskas sakė, kad Baltijos dvarų festivalio metu dvarų kultūrą lankytojai galės pažinti ne tik per istoriją, meną ar žaidimą, bet ir per ypatingas skonių patirtis. Viena iš tokių patirčių – dvaro parke vyksiantis piknikas.
Pasak Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilies projektų vadovės Aidos Kirkickienės, tokie festivaliai skatina keliautojus aplankyti ne tik Zyplių dvarą, bet ir kitus abipus Nemuno nuo Kauno iki Jurbarko išsidėsčiusius „Pilių ir dvarų kelio“ objektus.
 Zanavykų muziejus. <br>V.Staneikienės nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
 Zanavykų muziejus. 
V.Staneikienės nuotr.
„Tai puiki galimybė pažinti Baltijos regiono paveldą bei proga aplankyti ne visuomet lankytojams atviras vietas ir iš naujo atrasti šalia esančius kultūros lobius. Istoriniai objektai atsiskleidžia kitoje šviesoje – ne kaip laike sustingę atminties saugotojai, bet kaip gyvos susitikimų, kultūros bei autentiškos patirties vietos“, – sakė A.Kirkickienė.
Zyplių dvarasKuchmistraiFestivalis
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