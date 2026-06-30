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Į Moksleivių dainų šventę atvyksta pirmieji dalyviai: sustiprintas saugumas, programa suburs tūkstančius žiūrovų

2026 m. birželio 30 d. 14:07
Lrytas.lt
Jau penktadienį, liepos 3-iąją, prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė – į Vilnių atvyksta pirmieji dalyviai, pradedamos repeticijos. Antradienį vykusios spaudos konferencijos metu paaiškėjo ir daugiau detalių apie šventės programą, dalyvių saugumą bei tai, ką svarbu žinoti žiūrovams.
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Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės teigimu, galima pasidžiaugti didžiausiu per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją dalyvaujančių moksleivių skaičiumi – šiemet šventė suburs daugiau nei 24 tūkst. vaikų ir paauglių.
„Visi esame unikalaus istorinio reiškinio dalimi. Džiugu, kad moksleiviai Lietuvoje šoka, muzikuoja, dainuoja, yra aktyvūs. Pirmieji atvykę dalyviai jaučia bendrystės ir draugystės jėgą, ir tai labai svarbu. Tačiau ne mažiau svarbu, kad šventės metu būtų tinkamai pasirūpinta vaikų sveikata, saugumu, viešąja tvarka, o pati šventė praeitų sklandžiai.“
Anot ministrės, būtent todėl jau ne vieną mėnesį bendradarbiauja įvairios šalies ir miesto institucijos – koordinuojami veiksmai, užtikrinamas dalyvių saugumas ir sveikata, sprendžiami viešojo transporto bei maitinimo klausimai.
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.<br> G.Jauniškio nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.
 G.Jauniškio nuotr.
Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė pabrėžia, kad sostinė jau yra patyrusi tokio masto renginių, todėl šventės eiga apgalvota maksimaliai, o į tai, ko suplanuoti neįmanoma, reaguojama greitai ir lanksčiai.
„Miesto gyventojams primename, kad šventės metu veiks laikini eismo ribojimai, o šventės dalyviai viešuoju transportu galės naudotis nemokamai. Liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, šia galimybe galės pasinaudoti visi Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai. Miesto gyventojams norime palinkėti svetingumo, geros nuotaikos ir pajausti tą Moksleivių dainų šventės džiaugsmą“, – teigė vicemerė S.Bieliūnė.
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.<br> G.Jauniškio nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.
 G.Jauniškio nuotr.
Bilietai į Moksleivių dainų šventę jau išpirkti, tačiau paskelbtas papildomų bilietų pardavimas į sėdimas vietas Dienų dienos vakarui Vingio parke. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 m. Moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis primena, kad šiemet, siekiant užtikrinti dalyvių saugumą ir efektyvesnį srautų valdymą, įvedama naujovė – nemokami stovimų vietų bilietai. Kiekvienas į Vingio parką atvykstantis žiūrovas tokį bilietą be papildomų mokesčių gali išsiimti internetu.
„Žiūrovus kviečiame nepamiršti gertuvių (svarbu, kad jos būtų ne iš stiklo), pasirūpinti apsauga nuo lietaus – turėti lietpalčius, o skėčius, augintinius ir automobilius palikti namuose“, – informavo  D.Numgaudis.
Anot Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, šiuo metu išankstinių duomenų apie gresiančius pavojus nėra, o daugiausia problemų gali sukelti ne konkretūs įvykiai, bet kilusi panika.
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.<br> G.Jauniškio nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.
 G.Jauniškio nuotr.
„Svarbiausia – kalbėtis su moksleiviais, o moksleiviams – klausytis ir girdėti savo vadovus. Mieste veiks priedangos, o informacija bus laiku pranešama visiems šventės dalyviams“, – tikino V.Vitkauskas.
Jam antrino ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Renatas Požėla.
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.<br> G.Jauniškio nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.
 G.Jauniškio nuotr.
„Tarnybos pasirengusios – aplankytos visos 74 ugdymo įstaigos, kuriose apsigyvens dalyviai, patikrintos priedangos ir saugios vietos, perduoti pastebėjimai, rengiamas evakuacijos pratimas Dainų dienos dalyviams. Prireikus renginių vietose per garsiakalbius bus skelbiama informacija“, – teigė R.Požėla.
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.<br> G.Jauniškio nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.
 G.Jauniškio nuotr.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė teigė, kad intensyviai rūpinamasi ne tik dalyvių saugumu, bet ir jų sveikata. Tėvai yra informuoti, kokius daiktus ir aprangą paruošti vaikams, o mieste, siekiant sumažinti erkių platinamų ligų riziką, nušienautos pievos, apgenėti augalai. Taip pat skiriamas dėmesys apsaugai nuo galimų karščio bangų ar lietaus.
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Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis pabrėžia, kad nerimauti neverta – šventė sustyguota puikiai, o jos organizatoriai turi ilgametę patirtį.
„Visų pirma kalbame apie didžiulį džiaugsmą – Dainų dienos metu seksime vaiko istoriją nuo lopšio iki brandos, nuo mamos meilės iki pirmųjų romantinės meilės apraiškų. Šiemet išgirsime labai daug optimistiškų, smagių, gerai pažįstamų dainų, išvysime ir gestų kalbą“, – akcentus atskleidė V.Miškinis.
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.<br> G.Jauniškio nuotr. Daugiau nuotraukų (18)
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje pristatyta 2026 m. Moksleivių dainų šventė.
 G.Jauniškio nuotr.
Jis taip pat užsiminė, kad šiemet kartu su moksleiviais pasirodys ir gerai žinomi atlikėjai – Pijus Opera, Veronika Povilionienė, Girmantė Vaitkutė ir kiti.
Lietuvos moksleivių dainų šventė „Laiku. Ratu. Kartu“ vyks liepos 3–6 d. Daugiau informacijos: https://www.lmds.lt/
Lietuvos moksleivių dainų šventėRaminta PopovienėVytautas Miškinis
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