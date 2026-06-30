Jubiliejinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“ kviečia į muzikos, istorijos ir bendrystės šventę

Per ketvirtį amžiaus festivalis išaugo į reikšmingą Lietuvos muzikinio gyvenimo reiškinį, kasmet suburiantį tūkstančius klausytojų, profesionalius atlikėjus iš Lietuvos ir užsienio bei visus, kuriems muzika yra bendrystė ir sielos šiluma.
Festivalio rengėjai Gediminas Maciulevičius, Laima Kuzmickaitė-Milašienė ir Danielius Vėbra sakė, kad jubiliejinis XXV festivalis kviečia pažvelgti į nueitą kelią ir drauge klausytis muzikos, kuri per šiuos metus formavo jo meninį turinį. Tad šių metų programa simboliškai ir pavadinta „25 metai prie pilies“ – tai savotiškas gražiausių operos, operetės, miuziklo ir baleto puslapių vėrinys, skirtas ištikimiems festivalio bičiuliams.
Festivalio kelias šiemet jau prasidėjo sakralinės muzikos koncertu Kauno šv.Antano Paduviečio bažnyčioje, kuris liepos 26 dieną skambės ir Vilkijos šv.Jurgio bažnyčioje. Čia, koncertų cikle „Sakralinės muzikos valanda“, išgirsime išskirtinį lietuviškos kultūros paveldą – kunigo, poeto ir kalbininko Antano Baranausko sukurtas „Artojų giesmės šventas“.
Šios kadaise Lietuvos bažnyčiose skambėjusios bažnytinės melodijos šiandien atgimsta naujam gyvenimui kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio (1936–2025) dėka. Jo harmonizuotas ir šiuolaikiniam atlikimui pritaikytas giesmes atlieka solistai Jorė Bartaškaitė, Povilas Padleckis, Martynas Stankevičius ir Viktorija Zeilikovičiūtė, jiems pritaria styginių kvartetas ir klavišiniu instrumentu muzikinės programos vadovas Jonas Janulevičius.
Pagrindiniai festivalio renginiai tradiciškai vyks Valstybės dienos išvakarėse ir liepos 6-ąją Kauno pilies prieigose. Istorinė erdvė, menanti Lietuvos valstybingumo ištakas, tuo metu virsta didžiule atvira scena, kurioje susitinka muzika, istorija ir įvairiatautis atlikėjų būrys.
Liepos 5-osios vakarą publika kviečiama į operos ir baleto iškilmingą koncertą. Programoje išgirsime garsiausias operų arijas ir duetus iš Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Georges'o Bizet, Charles'io Gounod, Ruggero Leoncavallo, Wolfgango A.Mozarto, Jacques'o Offenbacho bei lietuvių autorių Vytauto Klovos ir Balio Dvariono operų.
Bus galima išvysti klasikinio bei šiuolaikinio baleto kompozicijas. Jubiliejinio vakaro atmosferą kurs tarptautinis atlikėjų būrys – atlikėjai iš Italijos, Turkijos, Lenkijos, Rumunijos, Estijos, Ukrainos ir Lietuvos.
Scenoje pasirodys solistai Gesua Gallifoco, Eusebiu Huțanas, Adrianas Janusas, Nurdan Küçükekmekçi, Jaroslavas Papailo bei ryškūs Lietuvos operos dainininkai: Andrius Apšega, Marija Arutiunova, Gabrielė Bukinė, Eugenijus Chrebtovas, Karolina Činikaitė-Stankevičienė, Žygimantas Galinis, Tadas Girininkas, Karolis Kašiuba, Ingrida Kažemėkaitė, Gabrielė Kuzmickaitė, Laimonas Pautienius, Tomas Pavilionis, Gitana Pečkytė, Joris Rubinovas, Viktorija Zeilikovičiūtė, baleto numerius atliks Kauno valstybinio muzikinio teatro baletas ir solistai Deividas Dulka, Petra Karina Hirvi, Laura Kaljunen ir Yamato Matsui.
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Liepos 6-ąją festivalio scena atsivers operetės ir miuziklo pasauliui. Publikos lauks melodijos, kurios jau seniai tapo šių žanrų klasika ir pelnė milijonų klausytojų simpatijas visame pasaulyje: girdėsime nepabostančias arijas iš Imrės Kalmano, Franzo Leharo, Johanno Strausso, Karlo Zeleerio sceninių kūrinių, taip pat įvairių autorių miuziklų fragmentai.
Romantiškos meilės istorijos, temperamentingi ansambliai ir įsimintinos dainos skambės atliekamos tarptautinio solistų kolektyvo iš Vengrijos, Turkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Tarp vakaro svečių – vengrai Luca Bojtos ir Viktoras Dénesas, turkų sopranas Eylem Demirhan, rumunų tenoras E.Huțanas ir žinomi Lietuvos scenos atlikėjai: A.Apšega, M.Arutiunova, Raimondas Baranauskas, Egidijus Bavikinas, Martynas Beinaris, Regimantas Gabšys , Ž.Galinis, Akvilė Garbenčiūtė, Ieva Goleckytė, I.Kažemėkaitė, Karina Krysko, G.Kuzmickaitė, Rokas Laureckis, Jeronimas Milius, T.Pavilionis, G.Pečkytė, Žanas Voronovas, V.Zeilikovičiūtė.
Abiejuose koncertuose atlikėjams talkins Kauno valstybinio muzikinio teatro kolektyvai – choras, baletas ir simfoninis orkestras.
Muzikinę programų dramaturgiją kurs dirigentai iš Lietuvos, Turkijos, Estijos ir Ukrainos: Tolga Tavişas (Turkija), Tolga Atalay Ün (Turkija), Erki Pehkas (Estija), Oksana Madaraš (Ukraina), Julius Geniušas, Virgilijus Visockis, Mantas Jančiauskas.
Festivalio vyriausiasis dirigentas – J.Janulevičius, režisierius – Kęstutis S.Jakštas. Su publika bendraus ir didžiųjų koncertų programas bei atlikėjus pristatys ilgamečiai šių renginių vedėjai – aktorius Gintaras Mikalauskas ir solistė Ieva Vaznelytė.
Ypatinga festivalio tradicija – liepos 6 d. 21 val. Kauno pilies klonyje kartu su visa Lietuva ir pasaulio lietuviais giedama „Tautiška giesmė“. Ši akimirka kasmet sujungia atlikėjus ir žiūrovus į vieną didelę bendruomenę, kurioje himno skambėjimas tampa pilietiškumo ir vienybės simboliu.
Vasarai artėjant į pabaigą festivalis pakvies ir į kitus renginius. Rugpjūčio 23 d. Nemuno saloje, ant Mokslo salos stogo, vyks koncertas, skirtas Baltijos kelio 37-osioms metinėms. Laisvės, vienybės ir istorinės atminties temą įprasmins vienas ryškiausių šalies atlikėjų Linas Adomaitis ir pasaulyje pripažintas kolektyvas Kauno bigbendas, vadovaujamas Tomo Botyriaus.
Rugsėjo 1-ąją festivalis Mokslo ir žinių dieną pasitiks koncertu „Argentinietiško tango ritmu“. Laisvės alėjoje skambės aistringos tango ir Lotynų Amerikos melodijos, kurias atliks Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai R.Baranauskas, M.Beinaris, I.Goleckytė, Iveta Kalkauskaitė, I.Kažemėkaitė, V.Zeilikovičiūtė ir instrumentinis ansamblis, vadovaujamas dirigento J.Janulevičiaus, o programą ves ir pats dainuos baritonas Giedrius Prunskus.
Per dvidešimt penkerius metus festivalis „Operetė Kauno pilyje“ tapo ne tik vasaros muzikos renginiu, bet ir gyva Kauno kultūrine tradicija, telkiančia skirtingų kartų klausytojus.
Jubiliejinis sezonas dar kartą primena, kad muzika neturi sienų – ji jungia šalis, epochas ir žmones, o prie Kauno pilies kasmet vykstantys susitikimai tampa viena gražiausių Lietuvos vasaros kultūros istorijų.
XXV tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje 2026“ programa „25 metai prie pilies“
Liepos 5 d. 20 val.
Operos ir baleto iškilmingas koncertas
Liepos 6 d. 20 val.
Operetės ir miuziklo iškilmingas koncertas
21 val. Lietuvos valstybės himnas
Operetė Kauno pilyjeFestivalisGediminas Maciulevičius
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