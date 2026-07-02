KultūraMeno pulsas

Ministerija kviečia teikti kandidatus Nacionalinėms kultūros ir meno premijoms

2026 m. liepos 2 d. 10:56
Gabrielė Žimantaitė
Kultūros ministerija kviečia teikti kandidatūras Lietuvos nacionalinėms kultūros ir meno premijoms gauti.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbia ministerija, rekomendacijos priimamos iki rugsėjo 1 dienos.
ELTA primena, kad Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos premijos sudaro 800 bazinių socialinių išmokų dydžio, šiemet ši suma siekia beveik 60 tūkst. eurų.
Susiję straipsniai
Paaiškėjo, kam atiteks Maironio premija

Paaiškėjo, kam atiteks Maironio premija (1)

Kino režisieriams V. Žegulytei ir A. Blaževičiui įteiktos Kultūros ministerijos premijos

Kino režisieriams V. Žegulytei ir A. Blaževičiui įteiktos Kultūros ministerijos premijos

D. Tamulevičiūtės premiją laimėjo režisierės M. Dautartaitės nepublikuotos pjesės „Urna“ ištrauka

D. Tamulevičiūtės premiją laimėjo režisierės M. Dautartaitės nepublikuotos pjesės „Urna“ ištrauka

Minėtos premijos laureatai Lietuvoje skelbiami nuo 1989 m.
Kultūros ministerijaKultūros ministerijos premijaNacionalinė kultūros ir meno premija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.