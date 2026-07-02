Ministerija kviečia teikti kandidatus Nacionalinėms kultūros ir meno premijoms

Kaip skelbia ministerija, rekomendacijos priimamos iki rugsėjo 1 dienos.
ELTA primena, kad Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos premijos sudaro 800 bazinių socialinių išmokų dydžio, šiemet ši suma siekia beveik 60 tūkst. eurų.
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Minėtos premijos laureatai Lietuvoje skelbiami nuo 1989 m.