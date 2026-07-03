Prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė: programoje – keturios dienos muzikos, šokio ir džiaugsmo

Renginiai pasklis po įvairias sostinės vietas, tikimasi, kad juos gyvai ir tiesioginių transliacijų metu stebės keli šimtai tūkstančių žiūrovų.
Anot rengėjų, šventei ruošiamasi jau ne vienerius metus, o prie jos dirbo kelios dešimtys ilgametę patirtį turinčių chorvedžių, kompozitorių, choreografų, režisierių, vadybininkų, techninių darbuotojų ir šimtai kolektyvų vadovų, visoje Lietuvoje ruošusių vaikus.
Šiemet tiltu tarp rengėjų ir dalyvių tapo specialiai suburta Jaunimo taryba, perdavusi atvykstančių vaikų bei paauglių lūkesčius ir išsakiusi savo poziciją bei idėjas.
Moksleivių dainų šventės programą atidarys tūkstantinės dalyvių eitynės, pasidabinusios tautiniais kostiumais – šiandien 17 val. šventės dalyviai keliaus ir su būsimais žiūrovais sveikinsis nuo Vilniaus Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės.
Vakare, 19 val., suskambės ir pučiamųjų instrumentų orkestrai – Katedros aikštėje pasirodys daugiau nei pusantro tūkstančio muzikantų. Anot Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto režisieriaus Andriaus Žiurausko, renginys vyks labai simbolinėje vietoje, iš kurios atsivers ir nuostabus parkas, ir rankas iškėlęs Gediminas – Lietuvos istorijos dirigentas.
Neatsitiktinai pasirodymas prasidės nuo valdovo sapno ir „geležinių vilkelių“ – vaikų, grojančių metaliniais pučiamaisiais instrumentais. Pasirodymo kertiniu akcentu taps ir lietuvių liaudies daina „Siūlai, siūlai, susivykit“.
„Žodis „siūti“ yra vienas seniausių mūsų kalbos žodžių, kilęs iš indoeuropiečių prokalbės ir reiškiantis „rišti“, „sutvirtinti“. Tokie siūlai – koncerte pasirodantys muzikantai – žiūrovų akyse pins vis tebesitęsiančią ir atsinaujinančią Lietuvos istorijos giją“, – pasakojo režisierius.
Pučiamųjų instrumentų orkestrą stovimose vietose galima stebėti nemokamai.
Liepos 4-osios, šeštadienio, programos kulminacija – Ansamblių vakaras Kalnų parke, subursiantis daugiau nei 4 tūkst. dalyvių. Ypatingas dėmesys šį vakarą bus skiriamas kanklėms, kurių metai šiemet minimi.
Pirmą kartą Moksleivių dainų šventės istorijoje daugiau nei 300 tradicinių kanklių skambesys susilies su koncertinių kanklių melodija. Abu instrumentus sujungs speciali aranžuotė, archajišką skambesį papildysianti šiuolaikiniais ritmais.
Ansamblių vakaro tradicinių kanklių pasirodymo vyriausioji vadovė Jurgita Petkutė-Marcinkienė pabrėžė, kad kankles vaikai, jaunimas ir suaugusieji atranda iš naujo, todėl šiemet kanklėmis skambinančių dalyvių yra itin daug.
Daug dėmesio sulaukti žada ir Šokių diena, kuri liepos 5 d. vyks „Arena Vilnius“ erdvėje. Net 6 tūkst. šokėjų pasirodys teatralizuotame renginyje „Ratu ratu“, vaizdingai atliepsiančiame metų laikų, o kartu ir gyvenimo ratą.
Živilė Adomaitienė, Šokių dienos meno vadovė, teigė, kad reginys užburs ne tik gyvai pasirodymą stebėsiančią sausakimšą areną, bet ir žiūrovus prie ekranų.
„Remsimės tradicijomis, papročiais, lietuviškomis šventėmis, o scenoje pasirodys ne tik šokėjai, bet ir aktoriai bei jų kuriami personažai. Šio pasirodymo naujovė – keturios – pavasario, vasaros, rudens ir žiemos – salos, sujungsiančios pasirodymą tekstiniais, teatriniais intarpais.
Žiūrovai tikrai atpažins folkloro detales: biteles, inkilus, įspūdingas Užgavėnių kaukes, gandrus, gamtos elementus, miltus ir kt. Šokių diena turėtų tapti nepaprastai gražiu, jaudinančiu reginiu“, – tikėjosi Ž.Adomaitienė.
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Moksleivių dainų šventę simboliškai vainikuos staigmenų kupina Dainų diena, liepos 6-ąją vyksianti Vingio parko estradoje. Čia pasirodysiantys dešimties tūkstančių balsų choras atliks tiek gerai žinomą repertuarą, tiek šiuolaikinius kūrinius. Į sceną lips ir gerai žinomi atlikėjai – Pijus Opera, Veronika Povilionienė, Girmantė Vaitkutė ir kiti.
„Dainų dienos metu seksime vaiko istoriją nuo lopšio iki brandos, nuo mamos meilės iki pirmųjų romantinės meilės apraiškų. Šiemet išgirsime labai daug optimistiškų, smagių, gerai pažįstamų dainų, išvysime ir gestų kalbą“, – akcentus atskleidė V.Miškinis.
Dainų dienos kulminacija taps visame pasaulyje giedame „Tautiška giesmė“, suvienysianti ir dalyvius, ir Vingio parke susirinkusius klausytojus. Norintiems Dainų dieną stebėti gyvai stovimose vietose būtina išsiimti nemokamą bilietą, o norintiems sėdimos vietos ją dar galima įsigyti.
Lietuvos moksleivių dainų šventėVytautas Miškiniseitynės
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